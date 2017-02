Mathieu moet de cross rustig uitrijden en geen risico nemen. Vader Adrie van der Poel op VTM 15:42 ◀

Nog drie ronden op de teller. Van der Poel lijkt gewonnen spel te hebben want hij rijdt nog verder weg van zijn achtervolgers. 15:40 ◀

De kloof van Van der Haar op Van Aert wordt ietsje groter. De wereldkampioen volgt op vijf seconden. 15:38 ◀

Lars zet Wout serieus onder druk. Roland Liboton op VTM 15:36 ◀

Lars van der Haar rijdt enkele meters weg van Van Aert. Krijgen we een één en twee voor de Nederlanders in eigen land? 15:34 ◀

Van der Poel heeft er alweer een ronde op zitten. Zijn voorsprong op Van der Haar en Van Aert blijft groeien. 15:33 ◀

Van der Poel heeft alles perfect onder controle. Zonder pech zit een vijf op vijf na het WK eraan te komen. 15:30 ◀

Nog vijf ronden voor Van der Poel. Van Aert legt zich nog eens plat in de laatste rechte lijn maar volgt toch al op 17 seconden met Van der Haar in zijn wiel. 15:27 ◀

De bonus van Van der Poel wordt groter. Van der Haar en Van Aert hebben het moeilijker op de gevaarlijke afdaling langs het water. 15:24 ◀

11 seconden voorsprong Mathieu van der Poel dendert weg van de tegenstand. Van der Haar en Van Aert volgen op 11 seconden. 15:20 ◀

Ik denk dat het lastig zal worden voor Wout. Niels Albert op VTM 15:16 ◀

Van der Poel solo Mathieu van der Poel zet de rest onder druk. Van der Haar, Meeusen en Van Aert kunnen het tempo niet volgen en haken af. De Nederlander heeft in geen tijd vijf seconden voorsprong. 15:15 ◀

3+1=4 Ook wereldkampioen Van Aert heeft zijn wagonnetje aangehaakt. We hebben vier leiders. 15:14 ◀

3 leiders Van Aert lijkt niet over de beste benen te beschikken. Van der Haar is wel opnieuw mee met Van der Poel en Meeusen. 15:13 ◀

Meeusen trekt door na elke bocht. Van der Poel volgt op het wiel, de anderen laten een gaatje. 15:10 ◀

Een vijfde man is het groepje komen versterken. Vincent Baestaens komt aansluiten. 15:08 ◀

Meeusen snelt naar de kop op het einde van de eerste ronde. Van der Poel, Van Aert en Van der Haar volgen. 15:07 ◀

Van der Poel blijft het tempo hooghouden. Van Aert, Meeusen en Van der Haar zijn mee. De rest lijkt al in een verloren positie te rijden. 15:04 ◀

Van der Poel trekt door na de balkjes. Enkel Van Aert, Meeusen en Merlier blijven in de buurt. 15:01 ◀

Start De lichten zijn op groen gesprongen in Hulst. Iedereen duikt goed de eerste bocht in. Van der Poel en Van Aert zijn goed weg. 15:00 ◀

Wedstrijd 15:00 ◀

Ik wil graag eens winnen in mijn nieuwe regenboogtrui. Dat is me nog niet gelukt. Wout van Aert 14:53 ◀

Ik denk dat het lang bijeen gaat blijven vandaag. Mathieu van der Poel 14:53 ◀

5 op 5 na het WK voor Van der Poel? Mathieu van der Poel is ook vandaag één van de topfavorieten. De Nederlander verloor nog geen enkele cross na het WK in Bieles. Hij was de beste in Maldegem, Lille, Hoogstraten en Middelkerke. Wat wordt het vandaag? 14:51 ◀

Het is een heel tof parcours met veel variatie. Volgens mij gaat Mathieu van der Poel zich hier in zijn sas voelen. Sanne Cant, de winnares bij de vrouwen 14:47 ◀

Cant heerst bij de vrouwen Sanne Cant heeft haar regenboogtrui ook in Hulst laten blinken. Na een spannende wedstrijd haalde onze landgenote het voor Katie Compton en Laura Verdonschot. Het is de 16e zege voor Cant dit seizoen. 14:30 ◀

Knappe toevoeging aan de kalender! @BricoCross Hulst! Mooi voor het publiek en leutig voor rond te rijden als crosser :) — Tom Meeusen (@TomMeeusen) February 12, 2017 Tom Meeusen is fan van het rondje: 14:09 ◀

Eerste editie in Hulst De Vestingcross in Hulst is nieuw op de veldritkalender. In "de meest Vlaamse stad van Nederland" krijgen de renners een parcours met een aantal uitdagende afdalingen voor de wielen geschoven. 13:58 ◀

Goedemiddag Het veldritcircus is neergestreken in Nederland voor de Brico cross in Hulst. Krijgen we op het spectaculaire parcours opnieuw een duel tussen wereldkampioen Wout van Aert en "thuisrijder" Mathieu van der Poel? Volg het hier live. 13:57 ◀