Einde 16:33 ◀

Van der Poel maakt zegegebaar Mathieu van der Poel heeft laten zien dat hij dik in vorm is: de Nederlander - met proper shirt - houdt de armen breed. Michael Vanthourenhout finisht op een minuut, Tim Merlier is derde. Van Aert wint het spurtje om de vierde plaats, voor Vermeersch en Pauwels. Laurens Sweeck is zevende. 16:32 ◀

Podium ligt vast Mathieu van der Poel spoelt zijn mislukt WK enigszins door: de Nederlander heeft een minuut op Michael Vanthourenhout. Tim Merlier volgt nog 10 seconden verder. Wout van Aert rijdt voor de vierde plaats met Bosmans en Pauwels. 16:30 ◀

VRT Van der Poel jumpt op de brug. 16:30 ◀

Vanthourenhout lost Merlier Michael Vanthourenhout, de winnaar in Maldegem vorig jaar, steekt een hand uit naar de tweede plaats. Hij neemt tien meter op Merlier, die wat kleine foutjes maakt. Je kan maar beter ook niet met Merlier naar de finish rijden, want die laatste is snel en spurt altijd. 16:24 ◀

Van der Poel vliegt Geen vuiltje aan de lucht - ook letterlijk - voor de leider in de koers: hij vliegt over de streep met nog twee ronden voor de boeg én een geruststellend voorsprong. 16:22 ◀

Belga Bosmans en Van Aert in de achtervolging. 16:19 ◀

Felle duel om tweede plek Achter de ongenaakbare Van der Poel zullen de podiumplaatsen voor Merlier en Vanthourenhout zijn. De twee lossen elkaar constant af, het is moeilijk te zeggen wie de betere van de twee is. 16:18 ◀

Geen pech voor Van der Poel In tegenstelling tot zondag - waar het lekke banden en mechanische problemen regende - wordt nu bijna iedereen gespaard van pech. Van der Poel spoelt zijn vier lekke banden van Luxemburg door met een onemanshow. 16:15 ◀

Bosmans en Van Aert zijn los Het veld valt meer en meer uiteen. Bij de vier achtervolgers zijn Van Aert en Bosmans weggereden. We hebben dus 1-2-2 in de koers. 16:09 ◀

Iserbyt valt Net als zondag is het niet de cross van Eli Iserbyt. Hij reed nooit in beeld, maar was toch even te zien, toen hij in de achtergrond ten val kwam. 16:08 ◀

1 - 2 - 4 De posities lijken vast te liggen: vooraan Van der Poel, achter hem een duo Vanthourenhout/Merlier op 38 seconden en daarna het viertal Van Aert/Pauwels/Bosmans/Van Kessel op 53 seconden. 16:06 ◀

Halve minuut halfweg Na vijf van de elf ronden telt Van der Poel een halve minuut voorsprong. De Nederlander lijkt vertrokken voor een simpele zege. 16:00 ◀

Vanthourenhout in de tegenactie Mathieu van der Poel is de eenzame fietser vooraan. Michael Vanthourenhout en Tim Merlier hebben zich losgemaakt van de andere achtervolgers. Wat verder rijden Van Kessel, Van Aert, Bosmans en Pauwels rond. 15:58 ◀

VRT 15:55 ◀

Van der Poel freewheelend De Nederlander lijkt op weg naar een vlotte zege. Hij verdubbelde zijn voorsprong naar 25 seconden. Merlier werkt bij het ingaan van de vijfde ronde voor Van Aert, ook Merlier en Pauwels zijn nog mee. 15:54 ◀

Vanthourenhout tweede Na drie ronden rijdt Michael Vanthourenhout op 13 seconden van Van der Poel de finishlijn over. Vier seconden later zijn Van Aert, Pauwels, Merlier en Van Kessel aan de beurt. Bosmans is de zevende dicht in de buurt. 15:49 ◀

Vijf achtervolgers Michael Vanthourenhout, de winnaar van vorig jaar, trekt even door. Van Aert, Pauwels, Merlier en Van Kessel proberen naar zijn wiel te rijden. Van der Poel blijft 10 seconden voor hen uitrijden. 15:45 ◀

Van Aert, Vanthourenhout en Pauwels stuiven door het zand in de jacht op de leider in de koers, Van der Poel. 15:44 ◀

Van der Poel rijdt verder weg Mathieu van der Poel wil komaf maken met de pech van zondag en rijdt 10 seconden weg van Van Aert en co. 15:42 ◀

Van der Poel heeft 5 seconden na eerste ronde De kanonstart die iedereen van Van der Poel verwachtte, is er niet meteen uitgekomen. De Nederlander heeft een vijftal seconden voorsprong bij het indraaien van de tweede ronde. Van Aert heeft de Nederlander goed in het vizier. 15:38 ◀

Van der Poel valt aan na de balkjes Mathieu van der Poel ziet zijn moment gekomen bij de balkjes. De Nederlandse kampioen neemt enkele tientallen meters, Van Aert voert het pak aan achter hem. 15:36 ◀

Lang lint Er komt niet meteen afscheiding in het eerste halve rondje: Van Aert, Van der Poel en Pauwels hebben een 12-tal man in hun wiel. 15:35 ◀

WK-podium als eerste veld in Van der Poel vertrok als een speer, maar Van Aert draaide net voor de Nederlander als eerste het veld in. Pauwels volgt in hun spoor. 15:32 ◀

wedstrijd 15:31 ◀

Wereldkampioen nog nooit winnaar Op de herkansing van het WK - al tien edities oud - heeft de wereldkampioen nog nooit gewonnen. Brengt Van Aert daar verandering in? Bij de vrouwen won Sanne Cant de voorbije twee jaar, maar vandaag - als wereldkampioene - ook niet. 15:27 ◀

Van der Poel: "Proberen te winnen" Mathieu van der Poel wil na zijn gemiste WK-kans nog iets van zijn seizoen maken. "Ik wil vooral de Superprestige winnen, maar als dat hier kan, zal ik dat niet laten." 15:19 ◀

Van Aert is moe Wout van Aert moest na zijn wereldtitel op zondag her en der naar toe. "Dinsdag kon ik even wat fietsen, maar ik heb ook overdag drie uur geslapen. Dat betekent toch dat ik moe ben, ik weet niet wat het zal geven." 15:14 ◀

PhotoNews 15:01 ◀

VRT 14:57 ◀

Vos klopt Cant in rematch Bij de vrouwen is de Parkcross al afgewerkt. Marianne Vos en Sanne Cant deden hun duel van zondag in Luxemburg over, maar deze keer trok de Nederlandse aan het langste eind. Wereldkampioene Cant eindigde tweede. 14:56 ◀

Palmares 10 edities - 6 laureaten De Parkcross is aan zijn elfde editie toe. Zes namen staat op de erelijst: Sven Nys (2007, 2009, 2011, 2014), Niels Albert (2008, 2010), Sven Vanthourenhout (2012), Bart Wellens (2013), Kevin Pauwels (2015) en Michael Vanthourenhout (2016). 14:49 ◀

WK-herkansing in Maldegem De Parkcross in Maldegem staat bekend als de herkansing van het WK. Mathieu Van der Poel wil revanche nemen op de pech en Wout van Aert, met Kevin Pauwels is ook de derde van het WK erbij. Volg de cross met tekst vanaf 15.30u. 14:47 ◀