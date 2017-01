Bosmans toont zich in Zonnebeke bij afwezigheid van Van Aert en Van der Poel

Iedereen keek dan ook naar Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Sweeck was ziek en kwam er niet aan te pas, Vanthourenhout trok in de eerste ronde in de aanval. Hij kreeg Vincent Baestaens, Wietse Bosmans en Clément Venturini mee.

Even voor halfweg probeerde de Franse kampioen langs Vanthourenhout te glippen, maar hij raakte daarbij een paaltje en zo kwamen beide renners stevig ten val. Vanthourenhout bleef even liggen, maar kroop toch weer op de fiets met een donderwolk boven zijn hoofd. Op adrenaline reed hij een pak renners voorbij, maar het bleef bij de derde plaats.

Bosmans en Baestaens waren immers gaan vliegen. Baestaens, de Belgische kampioen bij de elite zonder contract, moest zijn meerdere erkennen in Bosmans, die er alleen vandoor ging.

Bosmans, die vorige winter zijn seizoen in het water zag vallen door de ziekte van Lyme, mocht zo zijn armen in de lucht gooien in Zonnebeke. Hij won eerder dit jaar al enkele kleinere wedstrijden in het buitenland, de Kasteelcross is zijn eerste overwinning in eigen land.