Van der Poel zet in Oostmalle de kroon op fantastisch seizoen

What a day for the Van der Poel brothers in #Oostmalle 🎉🔥 @mathieuvdpoel takes 🏆 #3️⃣2️⃣ while @Davidvanderpoel joins him on the podium with the 3️⃣rd spot 👏 #Sluitingsprijs pic.twitter.com/WqnYZLikdO