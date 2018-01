Bosmans kroont zich tot modderkoning in de Kasteelcross

Voorin voelde Wietse Bosmans zich wel in zijn sas. Geen wonder, want vorig seizoen ging hij ook al met de oppergaai aan de haal in Zonnebeke.

Samen met Diether Sweeck dook hij de finale in. Eerst kwam Sweeck ten val, Bosmans volgde dat voorbeeld. Toen de tweelingbroer van Laurens Sweeck bij het ingaan van de slotronde nog eens tegen de modder glibberde, was het game over.

Met gebalde vuist kwam Bosmans over de finish, Diether Sweeck bolde als 2e over de lijn. De afscheidnemende Klaas Vantornout snelde nog naar de 3e plaats.