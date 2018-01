VIDEO: Van der Poel ontwijkt vallende hekken op weg naar winst in Otegem

Wout van Aert (tweede): "Het was afzien vanaf ronde 1. De voorbije jaren had ik hier niet echt een uitslag gereden, nu waren de benen beter dan ik verwacht had. Slaaptekort na mijn Belgische titel speelden me wel parten. Concurreren met Mathieu lukte niet. Ik wou wel zo snel mogelijk finishen."

Toon Aerts (derde): "De twee mannen waren sterker. Ik was graag iets langer bij Van Aert gebleven, maar na een foutje ging ik op mijn knie. Ik had een mindere dag dan op het Belgisch kampioenschap, maar het parcours ligt me wel beter. Ik ga toch enkele uurtjes nodig hebben om hiervan te bekomen Ik kan minder goed tegen de koude dan vroeger. Misschien moet ik wat meer eten om mijn vetpercentage op te krikken."