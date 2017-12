Ook sneeuw en modder zijn geen partij voor Van der Poel

Eigenlijk leek het voor de start al beklonken voor Van der Poel want zijn grootste concurrenten van de voorbije weken stuurden allemaal hun kat. Alleen in de eerste meters zagen we even het gezicht van Quinten Hermans vooraan de cross, daarna begon Van der Poel aan zijn zondagse trainingsrit.

Hij maakte het verschil al in de eerste afdaling van de wedstrijd en keek nooit meer achterom. De Nederlander toonde zijn technische superioriteit en moet ongeveer de enige renner geweest zijn die zonder een slippertje de finish bereikte.

Van der Poel had na zijn aankomst nog tijd om op het scherm de ontknoping van de strijd om plaats twee te volgen want zijn ploegmaat Tom Meeusen speelde daarin een hoofdrol. De renner, die tuk is op deze weersomstandigheden, vocht de hele race een robbertje uit met Eli Iserbyt en Corné Van Kessel.

In de laatste rechte lijn strooide een leegloper roet in het eten van Meeusen. Hij werd derde achter Van Kessel. De mannen van Marlux-Napoleon Games bleven na een sterke cross toch opnieuw met lege handen achter.