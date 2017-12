Geen toppers aan het Zilvermeer, maar toch wint Van der Poel

Einde 16:01 ◀

Van der Poel rondt zijn solo af David van der Poel rondt zijn solo af en pakt de overwinning in de Zilvermeercross. Corné van Kessel houdt Tom Meeusen nog net af in de sprint voor de 2e plaats. 15:59 ◀

Van der Poel is aan de laatste hectometers bezig. Meeusen zit nog altijd stevig in het wiel van Van Kessel en kan het feestje van Beobank compleet maken. 15:59 ◀

6 seconden Het verschil blijft 6 seconden. Van der Poel loopt nog 1 keer de materiaalpost binnen voor een nieuwe fiets. Kan hij de zege veiligstellen? 15:57 ◀

Deze keer lukt het Van der Poel niet om helemaal tot boven te rijden op de zandheuvel. Maar Van Kessel hapert ook tijdens de beklimming en moet zo weer een seconde of 2 toegeven. 15:56 ◀

Meeusen probeert het Van Kessel moeilijk te maken, maar hij raakt niet voorbij de Nederlander om af te stoppen in dienst van zijn ploegmaat. 15:55 ◀

Van Kessel en Meeusen hebben Van der Poel in het vizier. De broer van Mathieu kan zich geen foutjes veroorloven in deze laatste ronde. 15:54 ◀

Meeusen bij Van Kessel Meeusen bijt zich vast in het wiel van Kessel. Bij het ingaan van de laatste ronde is het verschil met Van der Poel amper 5 seconden. Merlier volgt op 15 tellen. 15:52 ◀

Meeusen heeft zijn krachten gespaard en kiest nu zijn moment. Hij gaat op en over Merlier naar de 3e plaats en gaat op zoek naar Van Kessel. 15:51 ◀

Elastiek Van Kessel sluipt dichter naar Van der Poel toe, het verschil is 5 seconden. Maar Van der Poel reageert door weer naar boven te rijden op de zandheuvel. Van Kessel moet van zijn fiets en zo is hij de gewonnen seconden weer kwijt. 15:49 ◀

Meeusen en Aernouts weigeren Merlier te helpen in de achtervolging. Zij hebben immers respectievelijk Van der Poel en Van Kessel vooruit. Ook Vantornout en Peeters stellen zich tevreden met volgen. 15:47 ◀

VRT David van der Poel laat de rest achter, ook Van Kessel moet lossen 15:45 ◀

8 seconden Van der Poel rijdt nog wat verder weg. De chronometer geeft 8 seconden aan voor Van Kessel. Daarachter volgt het groepje met Merlier, Meeusen, Aernouts, Vantornout en Peeters. 15:45 ◀

Van Kessel trekt in zijn eentje in de achtervolging op Van der Poel. Het verschil tussen de 2 Nederlanders is 6 seconden. 15:43 ◀

Van der Poel opnieuw alleen Het tempo zakt vooraan en zo komen Vantornout en Peeters plots toch weer aansluiten. Van der Poel ziet dat niet graag gebeuren en versnelt opnieuw. 15:41 ◀

5 leiders De situatie: Merlier, Beobank-duo Meeusen en Van der Poel, en Telenet-duo Van Kessel en Aernouts vormen de kop van wedstrijd. De anderen, met Vantornout en Peeters, lijken definitief uitgeteld voor de zege. 15:39 ◀

Versnelling Meeusen Op het einde van de 5e ronde wordt Van der Poel gegrepen. Meteen deelt Meeusen een prik uit, maar Van Kessel reageert meteen en neutraliseert die aanval. 15:38 ◀

De voorsprong van Van der Poel blijft beperkt tot een paar seconden. Van Kessel, Aernouts, Merlier en Meeusen zitten hem op de hielen. 15:37 ◀

Van der Poel alleen David van der Poel pakt uit met een knap nummertje: hij rijdt op een zandheuvel helemaal naar boven. Merlier moet wel van de fiets en moet wat terrein prijsgeven. 15:35 ◀

De achterstand van Van Kessel, Aernouts en Meeusen bedraagt 4 seconden. Peeters en Vantornout haken hun wagonnetje aan en ook Bosmans jaagt. 15:32 ◀

Merlier vraagt aan David van der Poel om over te nemen. Bij de achtervolgers is het Van Kessel die het tempo bepaalt. 15:30 ◀

VRT Merlier en Van der Poel proberen weg te rijden, zonder succes 15:29 ◀

Merlier en Van der Poel Nu is het weer Merlier die het heft in handen neemt in de aanloop naar een volgende zandstrook. Van der Poel zit in zijn wiel. Achter hen gaat Meeusen in de fout, hij hindert daarbij Aernouts en Van Kessel, die de 2 leiders plots zien wegrijden. 15:28 ◀

Het is een vrij gesloten koers, het is hier moeilijk om alleen te rijden. Het is heel verraderlijk, je moet op de kritieke punten bij de eerste 3 rijden. Adrie van der Poel op Play Sports 15:27 ◀

Meeusen neemt de koppositie over. Van Kessel reageert alert en bijt zich vast in diens wiel. De rest van de kopgroep: Aernouts, Van der Poel, Peeters, Merlier, Bosmans en Vantornout. Toupalik bijt op zijn tanden om terug te keren. 15:24 ◀

Merlier gegrepen De anderen komen weer aansluiten bij Merlier. Op het einde van de 3e ronde hebben we zo nog altijd een groep van 8 op kop, Toupalik heeft afgehaakt en volgt op een handvol seconden. 15:23 ◀

Merlier slaat een kloofje op zijn kompanen. Van der Poel, Peeters, Van Kessel, Aernouts, Bosmans, Meeusen en Vantornout volgen op kleine afstand. 15:20 ◀

Van Kessel duikt de materiaalpost in voor een nieuwe fiets. Op dat moment versnelt Merlier, dus de Nederlander moet zich reppen. De harmonica klapt weer dicht: Vantornout, Meeusen, Bosmans en Toupalik komen wat dichter. 15:18 ◀

5 leiders Van der Poel, Merlier en Aernouts hebben Van Kessel te pakken. Rob Peeters maakt gebruik van de zandbak om het laatste gaatje te dichten. 15:18 ◀

Als je ziet hoe Van Kessel gisteren voor de dag kwam, denk ik dat het vandaag hetzelfde liedje zal zijn. Paul Herygers op Play Sports 15:16 ◀

Van der Poel, Merlier, Aernouts en Peeters zijn de eerste achtervolgers op Van Kessel. Het verschil blijft schommelen rond 4 seconden. Vantornout brengt de anderen weer naar het wiel van Peeters toe. 15:15 ◀

Onze @peetersrob is aan zijn laatste #Zilvermeercross begonnen. In de eerste ronde gaat hij vlot mee in een kopgroep van acht renners. pic.twitter.com/uwlKJwDoNa — PauwelsSauzen-VGS CT (@PS_VGS_CT) December 3, 2017 15:14 ◀

Jim Aernouts maakt in 2e positie een klein foutje. Daardoor krijgt zijn ploegmaat Corné van Kessel, die op kop rijdt, in 1 klap een gat van 10 meter. 15:12 ◀

Wietse Bosmans zet zich op kop op het einde van de eerste ronde. Het groepje met ook nog Meeusen, Vantornout, Aernouts, D. van der Poel, Van Kessel, Merlier, Toupalik en thuisrijder Peeters heeft 10 seconden voorsprong op het 2e pakketje. 15:08 ◀

VRT Grote groep blijft samen na de eerste ronde van de Zilvermeercross 15:07 ◀

Vantornout schuift op Klaas Vantornout maakt gebruik van een looppassage om op te schuiven. Hij rukt op naar de 2e plaats en nestelt zich in het wiel van David van der Poel. 15:07 ◀

Van der Poel neemt de leiding over van Hoeyberghs, die wegzakt naar de 6e plaats. We herkennen ook onder meer Tim Merlier in het eerste pakketje. 15:04 ◀

In de bocht glipt Hoeyberghs voorbij Van Kessel naar de leiding. Ook David van der Poel is goed weg. 15:02 ◀

Start! Het startsein weerklinkt, de renners stuiven weg! Van Kessel duikt als eerste de bocht in. In tegenstelling tot gisteren blijft hij deze keer wel overeind. 15:01 ◀

Wedstrijd 15:00 ◀

Voor Rob Peeters wordt het een bijzondere dag. Hij hangt na dit seizoen zijn fiets aan de haak en rijdt dus nog 1 keer voor eigen volk in Mol. Kan hij schitteren? 14:56 ◀

Ik heb goed geslapen vannacht. Stiekem denk je wel aan de dubbel, maar de koers moet altijd gereden worden. Corné van Kessel 14:53 ◀

Op deze pagina volgen we de wedstrijd op de voet met tekstupdates. Om 17.30u kunt u terecht op Eén voor een uitgebreide samenvatting. 14:48 ◀

De renners maken zich stilaan op voor de start. Het is koud in Mol, met temperaturen die maar net boven het vriespunt blijven. 14:39 ◀

Brand wint Lucinda Brand mag haar armen in de lucht gooien. De Nederlandse wint de Zilvermeercross bij de vrouwen, voor Kim Van de Steene, Loes Sels en Katie Compton. 13:46 ◀

Katie Compton duikt naar beneden:

Brand solo Even voorbij halfweg is Lucinda Brand alleen op pad. Ze heeft een tiental seconden voorsprong op eerste achtervolgster Kim Van de Steene. Katie Compton rijdt nog wat verderop in 3e positie. 13:27 ◀

Start van de vrouwen In een regenachtig Mol zijn de vrouwen uit de startblokken geschoten. 13:01 ◀

De vrouwen beginnen al om 13u aan hun wedstrijd. Rond 13.45u kennen we dan de winnares. Om 15u is het aan de elite-renners en de beloften, die samen rijden. 12:57 ◀

Net als Hasselt gisteren moet Mol het stellen zonder de toppers. Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Lars van der Haar, Kevin Pauwels en Laurens Sweeck vertoeven in Spanje en dus krijgen de andere renners een uitgelezen kans om zelf te schitteren. 12:43 ◀

Zilvermeercross Goeiemiddag! Nu de winter echt in het land is, breekt stilaan de drukste periode in het veldritseizoen aan. Vandaag blazen de renners verzamelen in Mol, voor de Zilvermeercross. Volg het hier. 12:38 ◀