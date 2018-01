Van der Poel demonstreert ook op WK-generale, Van Aert beperkt schade

VRT Van der Poel: "Ik liep niet uit maar Wout kwam ook niet dichter" 16:42 ◀

Nummer 26 is binnen voor Van der Poel Van der Poel neemt geen risico's meer op de schuine kant. Hij kijkt eens achterom en ziet dat de overwinning binnen is. De Nederlander pakt zijn 7e WB-manche en 26e overwinning van het seizoen. Van Aert rijdt naar de 2e plaats, Vanthourenhout heeft Sweeck afgeschud en mag als 3e mee op het podium. 16:08 ◀

Het is rijden tot op de streep. Paul Herygers op Play Sports 16:08 ◀

De meest recente tijdsopname geeft 13 seconden aan, maar Van der Poel is bijna binnen. Als hij overeind blijft op de schuine kanten, is de overwinning binnen. 16:07 ◀

Aan de lussen is goed te zien dat Van Aert dichterbij is gekomen, maar Van der Poel heeft nog een restje energie in de tank en zet alles op alles. 16:04 ◀

15 seconden Aan de streep geeft de chronometer nog 15 seconden aan. Van Aert lijkt moed te putten terwijl het aangezicht van Van der Poel stilaan rood aanloopt. 16:02 ◀

Laatste ronde Van der Poel maakt in een bocht een kleine slipper met zijn achterwiel, maar herstelt zich vlug. Hij trekt zich nog eens op gang op de aankomststrook, nog 1 ronde. 16:01 ◀

Van Aert doet opnieuw 2 seconden af van zijn achterstand, het verschil met de leider is nog 18 seconden. 15:59 ◀

Afzien? Ik denk dat Van der Poel dat niet kent. Een normale mens zou al verzuurd zijn tot achter zijn oren. Paul Herygers op Play Sports 15:58 ◀

Sweeck bij Vanthourenhout Sweeck heeft Vanthourenhout opnieuw te pakken. Krijgen we nog een spannend duel voor de 3e plaats of heeft Sweeck zijn krachten opgebruikt om het gat te dichten? 15:57 ◀

Voorlaatste ronde Twee rondjes scheiden Mathieu van der Poel nog van zijn 26e overwinning van het seizoen. Van Aert is wat dichterbij geslopen en klokt af op 20 seconden. De Europese kampioen hoort die informatie ook, hoe reageert hij? 15:55 ◀

Sweeck heeft Vanthourenhout nog altijd in het vizier. Het verschil tussen de 2 blijft beperkt tot een vijftal seconden. 15:54 ◀

Pauwels 7e Kevin Pauwels rijdt vandaag geprikkeld rond omdat hij uit de boot viel bij de WK-selectie. Hij bekleedt momenteel de 7e positie in het gezelschap van Aerts, Merlier en David van der Poel. 15:51 ◀

Nog 3 ronden heeft de Nederlandse koploper voor de boeg, zijn voorsprong op Van Aert blijft schommelen rond 23 seconden. 15:49 ◀

Van der Poel loopt nog altijd gezwind de trappen ook en stort zich naar beneden op de schuine kant. 15:48 ◀

Van Aert knabbelt 2 seconden van zijn achterstand, het verschil is nog 22 seconden. Vanthourenhout hangt op 54 tellen, Sweeck op exact een minuut. 15:45 ◀

Vanthourenhout wil weg van Sweeck In de strijd om het podium probeert Vanthourenhout Sweeck af te nemen, maar die geeft zich niet zomaar gewonnen en plooit zich dubbel in de achtervolging. 15:43 ◀

VRT Flinke tuimelperte in de achtergrond 15:41 ◀

Eenzame leider Van der Poel snijdt de 7e van 10 ronden aan. Van Aert blijft hangen op 22 seconden. 15:40 ◀

Vanthourenhout en Sweeck Vanthourenhout en Sweeck houden elkaar nauwlettend in de gaten. Het verschil in het WB-klassement tussen de twee bedraagt amper 3 punten, in het voordeel van de Marlux-renner. De winnaar van het duel vandaag wint ook de strijd in het klassement. 15:38 ◀

23 seconden Halfweg koers moet Van Aert nu toch terrein prijsgeven. Aan de streep stopt de chronometer voor hem op 23 seconden. Vanthourenhout en Sweeck volgen op 51 tellen, de anderen hebben al meer dan een minuut achterstand. 15:36 ◀

Op de helling waar Ferrand-Prévot en Neff daarstraks zwaar ten val kwamen, duikt Van der Poel naar beneden alsof het niets is. Ook op de 2e schuine kant etaleert hij zijn technische vaardigheden. 15:34 ◀

Dat Van Aert in orde is, daar moet je niet aan twijfelen. Paul Herygers op Play Sports 15:32 ◀

Is Van der Poel bezig met het uitdiepen van zijn voorsprong? De chronometer geeft 19 seconden achterstand aan voor Van Aert. 15:31 ◀

Sweeck bij Vanthourenhout Sweeck heeft de sprong naar Vanthourenhout gemaakt. Het duo is wel verlost van Merlier en David van der Poel, die vooral een blok aan het been waren. 15:29 ◀

Van der Poel mag alweer een rondje schrappen, maar er wachten hem er nog 6. Zijn voorsprong op Van Aert bedraagt 17 seconden. 15:29 ◀

Vanthourenhout neemt afscheid van Sweeck, Merlier en David van der Poel. Hij neemt een 5-tal seconden voorsprong in de strijd om de 3e plaats. 15:27 ◀

Ik heb Wout zelden zo diep zien gaan op training als afgelopen woensdag. Ik voorspel een spannende strijd op het WK. Niels Albert 15:25 ◀

VRT Na drie ronden volgt Van Aert al op 15 seconden van Van der Poel 15:25 ◀

Achtervolgende groepjes Vanthourenhout, Sweeck, Merlier en David van der Poel rijden op dit moment voor de 3e plaats, op 34 seconden van de kop van de koers. Daarachter volgt een pakketje met Telenet-mannen Hermans, Van Kessel, Aerts, Soete en Van der Haar. Ook Pauwels vertoeft in dat pelotonnetje. 15:23 ◀

Einde van de 3e ronde Van der Poel zet zijn tanden in de 4e ronde. 16 seconden later komt ook Van Aert voorbij aan de streep. 15:22 ◀

Net als Van der Poel wipt Van Aert over de balkjes, al gaat dat wel wat trager. De renners van Telenet-Fidea kiezen er allemaal voor om van de fiets te springen om die hindernis al lopend te nemen. 15:20 ◀

Ik hou wel van dit parcours, veel afwisseling. Michel Wuyts op Play Sports 15:19 ◀

14 seconden Van Aert komt voorlopig geen seconde dichter bij Van der Poel, het verschil blijft stabiel op 14 seconden. 15:18 ◀

Van der Poel heeft 2 rondjes achter de kiezen. Zijn voorsprong op Van Aert bedraagt 15 seconden, het groepje met Sweeck, D. van der Poel, Vanthourenhout en Merlier volgt op 19 seconden. 15:15 ◀

In de achtergrond zakt het tempo. Dat is niet naar de zin van de wereldkampioen, die dan maar in zijn eentje in de achtervolging trekt op Van der Poel. 15:14 ◀

De situatie in de 2e ronde: Van der Poel heeft 10 seconden voorsprong op Sweeck, die het gezelschap krijgt van Van Aert. Ook David van der Poel, Michael Vanthourenhout en Merlier komen aansluiten. 15:12 ◀

VRT Pech! Wiel plooit in tweeën 15:11 ◀

In de achtergrond bewijst Daniel Ania Gonzalez dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Op de schuine kant plooit zijn voorwiel in tweeën, de Spanjaard kan een val niet vermijden. 15:11 ◀

Van der Poel schuwt de risico's niet Een week voor het WK is iedereen bevreesd voor blessures. Iedereen, behalve Mathieu Van der Poel. Hij neemt de schuine kant voor zijn rekening met zijn beide voeten in de klikpedalen. 15:09 ◀

Hij ligt al een trap voor. Michel Wuyts op Play Sports 15:09 ◀

VRT Valpartijen op de balkjes in de eerste ronde bij de mannen 15:08 ◀

Valpartij op de balken Soete hapert op de 2e balk, zijn ploegmaat Toon Aerts kan zijn fiets nog net ontwijken. Bertolini heeft minder geluk en gaat erbij liggen, zonder veel erg. 15:08 ◀

De Europese kampioen heeft aan de materiaalpost al 4 seconden voorsprong op Sweeck. Merlier volgt op 6 tellen. David van der Poel, Van Aert, Van Kessel en Michael Vanthourenhout staan al 9 seconden in het krijt. 15:07 ◀

VRT Van der Poel gaat er al na 3 minuten vandoor in Hoogerheide 15:05 ◀

Van der Poel op kop Van der Poel neemt over van Sweeck en trekt meteen door. Van der Haar moet als 3e een gaatje laten. Van Aert rijdt in 6e positie, met ploegmakker Merlier bij zich. 15:05 ◀

Net als bij de vrouwen stropt het op de brug. De grote namen lijken er allemaal ongeschonden doorheen te zijn gekomen. 15:03 ◀

Start! Het startsein weerklinkt, de renners stuiven weg. Van der Haar en Van der Poel nemen de kopstart, maar het is Sweeck die als eerste de bocht induikt. 15:02 ◀

Wedstrijd 15:00 ◀

Vorig jaar had ik hier een heel slechte dag en ik ben er toch altijd op gebrand om hier iets te laten zien. Het is afwachten hoe het gaat, maar ik voel me goed. Ik vind het belangrijk om met een goed gevoel naar huis te vertrekken. Mathieu van der Poel 14:58 ◀

Elk rondje dat ik vandaag afleg zonder te vallen, is een opluchting. Ik wil heel graag naar het WK. Als het niet nodig is, zal ik niet over de balken springen vandaag. Toon Aerts leeft toe naar het WK 14:55 ◀

Ik wil hier niet pokeren, maar ik heb er een stevige trainingsrit opzitten. Dat is meestal de reden dat ik hier minder ben. Wout van Aert 14:53 ◀

Veel renners zouden hun hoofd laten hangen, maar Kevin (Pauwels) wil zich enorm hard bewijzen na zijn niet-selectie. Gianni Meersman (ploegleider Marlux) over de WK-selectie 14:51 ◀

De vrouwen komen al om 13.30u in actie. In het onderstaande artikel kunt u hun wedstrijd op de voet volgen met tekstupdates. 12:30 ◀

Iserbyt wint bij de beloften Bij de beloften ging Eli Iserbyt aan de haal met de overwinning. Hij reed halfweg koers alleen weg en verdedigde zijn voorsprong van een 20-tal seconden. Tom Pidcock kwam bij de start ten val, maar rukte nog op naar de 2e plaats. De jonge Brit is ook de eindwinnaar van de Wereldbeker. 12:16 ◀

Huge crash at start U23 involving @Tompid #TelenetUCICXWC pic.twitter.com/g37F47tJI9 — José Been (@TourDeJose) 28 januari 2018 Valpartij bij de start van de beloften, met Tom Pidcock: 12:06 ◀

Vandeputte wint bij de junioren Bij de junioren was de overwinning voor Niels Vandeputte. Hij haalde het solo voor Jaro Bellens en Mees Hendrikx. De eindzege in de Wereldbeker is voor Tomas Kopecky uit Tsjechië, voor de Nederlanders Pim Ronhaar en Hendrikx. 12:02 ◀

GP Adrie van der Poel Goeiemiddag! In Hoogerheide staat vandaag de Grote Prijs Adrie van der Poel op het programma, de slotmanche van de Wereldbeker. Slaat Mathieu van der Poel opnieuw toe of wint Wout van Aert de generale repetitie voor het WK van volgende week? Volg het hier met tekstupdates. 12:00 ◀