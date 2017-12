Vantornout aan de start Klaas Vantornout bijt op zijn tanden. De afscheidnemende veldrijder staat dinsdag op de startgrid in Zolder. "Ik probeer het met een goed ingepakte pols", laat hij weten. Vantornout liep een week geleden averij op in de Wereldbekermanche van Namen. Hij brak een schilfer af in zijn linkerhand en moest even in het gips. In Heusden-Zolder crost hij met een brace.

09:22