Van Aert komt helemaal boven water in Namen en overklast tegenstanders

Einde

VRT Wout van Aert rijdt ererondje en wint de Wereldbeker in Namen 16:10 ◀

Van Aert imponeert Van Aert klopt zich op de borst, hij domineert op de Citadel en wint zijn 2e WB-manche van het seizoen. Van der Poel komt nog dicht bij Aerts, maar moet genoegen nemen met de 3e plaats. 16:10 ◀

Door de valpartij van Van der Poel lijkt Aerts zeker van de 2e plaats. Het ziet ernaar uit dat het podium vastligt, want Pauwels volgt nog een eind achter de Europese kampioen. 16:09 ◀

VRT Van der Poel valt tegen een boom in de slotronde 16:08 ◀

Valpartij Van der Poel Onze woorden zijn nog niet koud of Van der Poel gaat in de fout in een afdaling. Hij belandt in de spandoeken en ziet Aerts wegrijden. De Nederlander krabbelt overeind, maar lijkt wat moedeloos. 16:07 ◀

Aerts doet zijn uiterste best om Van der Poel af te schudden, maar die plooit voorlopig niet. Het wordt nog een spannende strijd voor de 2e plaats. 16:06 ◀

Van Aert zweept het publiek nog eens op tijdens een looppassage. De fans stuwen de wereldkampioen vooruit. 16:05 ◀

Laatste ronde Wout van Aert zet zijn tanden in de laatste ronde. Van der Poel en Aerts komen aan de streep voorbij met een achterstand van 1'38", Pauwels geeft nu toch weer wat terrein prijs: 2'05". 16:03 ◀

Aerts en Van der Poel beseffen dat Pauwels op komst is en dat hun podiumplaatsen nog niet binnen zijn. Aerts trapt het gaspedaal nog eens wat dieper in. 16:02 ◀

Van Aert rijdt zijn ronden 7 seconden sneller dan de rest. Michel Wuyts op Play Sports 16:01 ◀

Het is nu weer de beurt aan Van der Poel om Aerts onder druk te zetten. Hij neemt een paar lengtes voorsprong, maar zijn rivaal geeft zich niet zomaar gewonnen. 16:00 ◀

De eenzame Wout van Aert is intussen aan de voorlaatste ronde bezig. Zijn voorsprong blijft nu stabiel op anderhalve minuut. 15:58 ◀

Pauwels sluipt dichterbij Bij de haarspeldbocht na de balken maakt Van der Poel een kleine slipper. Dat zal Pauwels als muziek in de oren klinken, hij knabbelt mondjesmaat aan zijn achterstand: 18 seconden. 15:57 ◀

Met anderhalve minuut voorsprong kan Van Aert veiligheid inbouwen, maar toch kiest hij ervoor om vanuit het zadel over de balken te wippen. 15:56 ◀

Aerts en Van der Poel leggen elkaar het vuur aan de schenen in de strijd voor de 2e plaats. Aerts probeert opnieuw wat afstand te nemen. 15:54 ◀

Op de schuine kant nam Aerts daarnet was voorsprong op Van der Poel, maar die komt snel weer aansluiten. 15:52 ◀

Schuiver van Van Aert In een bocht maakt Van Aert een zeldzame fout. Hij belandt op zijn buik, maar springt meteen weer overeind. 15:51 ◀

Bij Marlux geloven ze dat Pauwels kan terugkomen en kan strijden voor het podium. Renaat Schotte op Play Sports 15:50 ◀

De verschillen lopen alsmaar verder op. Pauwels, de 4e in de koers, heeft al 1'57" achterstand. Lars van der Haar beleeft een slechte dag op meer dan 3 minuten dan Van Aert en is daarmee voorlopig 13e. 15:49 ◀

Aerts heeft zich opnieuw in het wiel van de Europese kampioen genesteld. Hun achterstand op de eenzame leider bedraagt intussen 1'30". 15:47 ◀

Aerts plooit niet Toon Aerts wil zich niet zomaar gewonnen geven en blijft Van der Poel in het vizier houden. Het verschil tussen de 2 is amper 4 seconden. 15:45 ◀

In de strijd om de 4e plaats zijn Pauwels, Sweeck, Vanthourenhout en Sweeck voorlopig aan elkaar gewaagd. Pauwels bepaalt het tempo op de Citadel, waar hij in het verleden al de beste was. 15:44 ◀

Van der Poel lijkt zijn 2e adem gevonden te hebben. Hij neemt een kleine voorsprong op Aerts, maar dat is wel op 1'10" van de wereldkampioen. 15:42 ◀

Het doet wel eens deugd om je renner te zien als de renner die hij normaal is. Niels Albert 15:41 ◀

Naar de anderhalve minuut Van der Poel heeft Aerts opnieuw te pakken, maar de zege is - zonder pech van Van Aert - buiten bereik. De chronometer geeft al 1'20" aan. 15:39 ◀

Na de passage van Wout van Aert is het lang wachten op de anderen. Aerts volgt op 1'04", Van der Poel op 1'13". De jarige Laurens Sweeck rijdt in 4e positie, op 1'37". 15:36 ◀

Nog 5 ronden Na 4 van de 9 rondjes kan Van Aert al wat veiligheid inbouwen. Hij heeft een riante voorsprong op Aerts en hoeft geen grote risico's meer te nemen. 15:34 ◀

Toon Aerts heeft Van der Poel ter plaatse gelaten en is de eerste achtervolger op Van Aert. Hoewel, van achtervolgen is niet veel sprake vandaag, het verschil is al 58 seconden. Van der Poel volgt op 1'07" van de wereldkampioen. 15:32 ◀

In de achtergrond geeft Martin Haring uit Slovakije er de brui aan na een stevige tuimelperte, waar hij een bloedneus aan overhoudt. 15:31 ◀

Mathieu is vannacht ziek geworden, hij zit met een zware verkoudheid. Hij probeert de schade te beperken. Adrie van der Poel 15:30 ◀

VRT Van der Poel glijdt onderuit en verliest even tijd 15:30 ◀

Valpartij Van der Poel Het is niet de dag van Van der Poel. Op de schuine kant raakt hij het juiste spoor bijster en hij komt ten val. Zo ziet hij Aerts weer terugkeren. 15:29 ◀

Van Aert gaat er een oplawaai van willen maken en er een minuut van maken. Michel Wuyts op Play Sports 15:28 ◀

Van Aert heeft 3 ronden achter de rug, er wachten hem nog 6. Hij gaat een nieuwe fiets ophalen in de materiaalpost, zijn oud tuig had een leegloper. 15:26 ◀

Het gat wordt groter Van Aert rijdt langzaam maar zeker verder weg. De chronometer geeft nu al 38 seconden aan voor Van der Poel, Aerts is 3e op 49 tellen. 15:24 ◀

VRT Van Aert wint terrein: na 2 ronden volgt Van der Poel al op 39 seconden 15:24 ◀

Van der Haar 11e Lars van der Haar, die op het klimparcours nochtans goed uit de voeten zou moeten kunnen, rijdt rond in 11e positie, op anderhalve minuut van de eenzame leider. 15:24 ◀

Van der Poel doet een nieuwe poging om het gat met Van Aert te verkleinen. Achter zijn rug gaat Aerts in de fout, hij blijft even haperen in een bocht. 15:22 ◀

Ik denk dat Van Aert begonnen is aan een soloslim. Michel Wuyts op Play Sports 15:21 ◀

Na bijna 2 ronden is de voorsprong van Van Aert opgelopen tot 29 seconden en dat ondanks een fietswissel voor de wereldkampioen. 15:20 ◀

On first sight no big consequences for @KlaasVantornout after a bad fall #Namur pic.twitter.com/IBtzpT3hAh — Marlux-NapoleonGames (@MAR_NAPG_CT) 17 december 2017 De schade lijkt mee te vallen voor Vantornout: 15:19 ◀

Aerts neemt het commando over in de achtervolging en neemt zelfs een lengte of 2 voorsprong op Van der Poel. 15:18 ◀

VRT Wout Van Aert loopt al 19 seconden uit op de rest na de eerste ronde in Namen 15:17 ◀

20 seconden Van Aert stoomt onverstoorbaar door. Van der Poel duikt de materiaalpost binnen voor een nieuwe fiets, zijn achterstand is 20 seconden. 15:16 ◀

Je krijgt hier ook nooit respijt. Michel Wuyts 15:15 ◀

Wout van Aert wordt luid aangemoedigd door het publiek, dat massaal op de afspraak is. Ook Van der Poel wordt vooruit geschreeuwd, maar komt niet veel dichter. 15:14 ◀

17 seconden Het verschil tussen de twee tenoren bedraagt bij het ingaan van de 2e ronde 17 seconden. De Europese kampioen neemt voorlopig geen grote risico's op de schuine kant. 15:13 ◀

Aerts schiet uit zijn pedaal en moet de 2e plaats aan Van der Poel laten. De Nederlander moet al een gat van 19 seconden dichtrijden. 15:11 ◀

Toon Aerts neemt de achtervolging op Van Aert voor zijn rekening, voor Van der Poel, Vanthourenhout en Soete. Laurens Sweeck doet zijn best om zijn wagonnetje aan te haken. 15:10 ◀

Van Aert alleen Wout van Aert is er alleen vandoor gegaan. Hij heeft al 13 seconden voorsprong op Vanthourenhout en Soete. Van der Poel volgt op 16 tellen. 15:09 ◀

Iemand voor mij schoot uit zijn pedaal, ik kon geen kant meer uit. Mijn hand en elleboog deden even enorm veel pijn. Ik hoop dat het niet gebroken is. Het is heel jammer, ik had hier mijn zinnen gezet op een ereplaats. Klaas Vantornout 15:08 ◀

Op de schuine kant glipt de wereldkampioen voorbij Vanthourenhout. Van der Poel volgt in 4e positie, achter Soete. 15:07 ◀

Van Aert versnelt en wil naar Vanthourenhout toe. Dat is het signaal voor Van der Poel om wakker te worden, maar de Nederlander maakt een knieval op een korte helling. 15:06 ◀

Michael Vanthourenout is als een pijl uit een boog vertrokken. Hij heeft 5 seconden voorsprong op de rest van het pak, dat gemend wordt door Van Aert. Van der Poel zit wat verderop. 15:04 ◀

VRT Geblesseerde Vantornout moet opgeven na een val bij de start 15:04 ◀

Vantornout het grootste slachtoffer Klaas Vantornout blijft met een pijnlijke grimas liggen na de valpartij. Hij krabbelt dan toch weer overeind, maar zijn wedstrijd is al afgelopen. 15:03 ◀

Start! Het startsein weerklinkt, de renners stormen weg. Meeusen gaat samen met een paar andere renners tegen de vlakte. 15:02 ◀

Wedstrijd

Laurens en Diether Sweeck zijn vandaag aan het feest. Zij mogen vandaag 24 kaarsjes uitblazen. Kunnen ze hun dag opluisteren met een knappe prestatie? 14:56 ◀

Er liggen enorm veel stenen, ik vrees dat er veel lek zal gereden worden. Mathieu van der Poel 14:53 ◀

De schuine kant? Als je maar in 1 stuk aankomt aan de andere kant, dat is het belangrijkste. Het is alleen jammer dat ze hier balken leggen, waar dat niet nodig is. Lars van der Haar 14:50 ◀

Ik hoop opnieuw mee te strijden en mijn prestatie van gisteren (2e plaats, red) te evenaren. Wout van Aert 14:48 ◀

Op de schuine kant kun je de wedstrijd niet winnen, maar wel verliezen. Het is een heel lastig parcours en die schuine kant is het lastigste deel. Wout van Aert 14:47 ◀

VRT Verslag van de Wereldbeker in Namen bij de beloften 14:33 ◀

Ook verrassing bij de mannen? Bij de vrouwen kroonde Evie Richards zich tot de verrassende winnares, voor Brammeier en Lechner. Krijgen we bij de mannen ook een verrassing? Over een halfuurtje beginnen ze eraan. 14:29 ◀

Riante voorsprong voor Van der Poel Mathieu van der Poel won 4 van de 5 vorige manches. Enkel in Zeven moest hij na pech de zege aan Wout van Aert laten. Die heerschappij levert de Nederlander een zee van voorsprong op in het klassement. Hij heeft 90 punten meer dan Van Aert, er zijn vandaag hoogstens 80 punten te verdienen. 12:49 ◀

De strijd bij de mannen volgen we vanaf 15u met tekst op deze pagina. In het onderstaande artikel kunt u terecht voor de wedstrijd bij de vrouwen. Zij beginnen eraan om 13.30u. 12:35 ◀

Het parcours in Namen ligt Mathieu beter, maar ik heb 2 weken goed bergop getraind en sta op een goed gewicht om aan een klimcross te beginnen. Wout van Aert 12:17 ◀

Pidcock vloert Iserbyt Na een onderbreking van een maand dook Tom Pidcock vandaag opnieuw het veld in. Hij moest een hele tijd achtervolgen, maar in de slotfase ging hij op en over Eli Iserbyt, die lek reed. Iserbyt blijft wel leider in de Wereldbeker. 12:14 ◀

VICTORY for @Tompid in his first race in almost one month 🎉🎉🎉#ucicxwc pic.twitter.com/QsqiLcZouS — Telenet Fidea Lions (@TFLions) December 17, 2017 12:14 ◀

Rouiller wint bij de junioren De junioren hebben hun wedstrijd al achter de rug. Europees kampioen Loris Rouiller kwam solo over de strep, met een ruime voorsprong op Ryan Kamp en Ben Tulett. Ryan Cortjens was de beste Belg op de 4e plaats. 12:11 ◀

Het is koud in Namen, met temperaturen die maar net boven het vriespunt komen piepen. Het zou wel droog blijven volgens de laatste voorspellingen. 12:10 ◀

Nieuw duel tussen de grote 2? Goeiemiddag! Na het zand van Sint-Anneke op Linkeroever is het vandaag klimmen geblazen voor de veldrijders. In Namen staat de 6e manche van de Wereldbeker op het programma. Krijgen we net als gisteren een duel tussen Van der Poel en Van Aert? Volg het hier. 12:08 ◀