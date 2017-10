Het is leuker met 2 overwinningen op zak. Ik voel me goed. Het was gisteren wel een zware dag, zo alleen op kop. Wout van Aert 14:52 ◀

Ik heb pech dat de laatste wei redelijk hobbelig is. Het zal een uur lang de pijn verbijten zijn. Ik ben gisteren diep gegaan voor die 4e plaats. Mathieu van der Poel 14:50 ◀

Ik schat Mathieu het hoogste in en dan daarachter Wout en Lars. Sven Nys 14:49 ◀

Strakke wind Er staat een strakke wind in Koksijde, de vlaggen van de supporters wapperen dan ook volop. Maar zo erg als vorig jaar, toen de VIP-tent tegen de vlakte ging en de wedstrijd werd afgelast, is het gelukkig niet. 14:41 ◀

VRT Kaptheijns: "Ik had niet het supergevoel maar ik reed goed door het zand" 14:36 ◀

VRT Samenvatting van de WB in Koksijde bij de vrouwen 14:35 ◀

VRT Kaptheijns soleert naar winst in de WB in Koksijde 14:32 ◀

Cant blijft leider Sanne Cant blijft aan de leiding in de Wereldbeker. Ze heeft nu 210 punten, dat zijn er 20 meer dan Sophie de Boer. Kaitlin Keough staat 3e met 186 punten, Kaptheijns rukt op naar de 4e plek (177 punten). 14:27 ◀

Kaptheijns wint 2 keer in 2 dagen tijd Kaptheijns boekt een nieuwe zege, ze haalt het met 52 seconden voorsprong op De Boer. Cant houdt Sels af in de strijd om de 3e plaats. 14:18 ◀

Kaptheijns is ook in Koksijde ongenaakbaar en wint nu ook in de Wereldbeker. pic.twitter.com/GplmHj78vE — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 22 oktober 2017 14:18 ◀

Sels duikt in een bocht voorbij Cant, maar dat laat die laatste niet zomaar gebeuren. 14:16 ◀

Sels sluipt nu weer naar Cant toe en hangt op een lengte of 2. Compton leek uitgeteld voor het podium, maar verdappert nog eens. 14:13 ◀

Sels heeft Compton ter plaatse gelaten en probeert naar Cant toe te rijden, maar in de zand moet ze toch weer terrein prijsgeven op de wereldkampioene. 14:11 ◀

Anderhalve ronde te gaan voor @Ellenvanloy en @fleurnagengast πŸš΄β€β™€οΈπŸš΄β€β™€οΈ #Koksijde pic.twitter.com/uWSCMFsNdq — Telenet Fidea Lions (@TFLions) October 22, 2017 Van Loy rijdt rond op een 15e plaats. 14:11 ◀

Laatste ronde Maud Kaptheijns begint aan de laatste ronde met een voorsprong van 50 seconden op Sophie de Boer. Cant probeert Compton en Sels af te schudden in de strijd om de 3e plaats. 14:09 ◀

Het is een eenzame, maar wel een verbluffende tocht van Kaptheijns. Michel Wuyts 14:08 ◀

Cant is voorbij Compton geschoven en bepaalt het tempo in dat groepje. Sels lijkt het stilaan moeilijk te krijgen, maar weigert te plooien en blijft het duo volgen. 14:07 ◀

Plaatsen 1 en 2 lijken vast te liggen. De Boer komt geen meter dichter bij haar landgenote, het verschil blijft 39 seconden. Zelf heeft De Boer ruim een halve minuut voorsprong op Compton, Cant en Sels. 14:04 ◀

Kaptheijns heeft een straat voorsprong op eerste achtervolger De Boer. #Koksijde pic.twitter.com/rCky9fK737 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 22 oktober 2017 14:03 ◀

Voorlaatste ronde Eenzame leidster Maud Kaptheijns heeft 3 ronden afgewerkt. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde heeft ze 38 tellen voorsprong op De Boer. Cant, Sels en Compton staan al 1'12" in het krijt. 13:59 ◀

Heeft Cant op haar adem getrapt in de vorige snelle ronde? Ze schudt haar hoofd en moet Sels even laten rijden. 13:57 ◀

Loes Sels blijft in het spoor van Cant. Het Belgische duo volgt op 19 seconden van De Boer en 51 van Kaptheijns. 13:56 ◀

Cant en Sels hebben Keough achter zich gelaten en gaan op zoek naar De Boer. De wereldkampioene profiteert van de zandstroken om tijd goed te maken. 13:53 ◀

Cant rukt op na haar slechte start en heeft de 3e plaats van Keough in het vizier. #Koksijde pic.twitter.com/hBTmawugqn — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 22 oktober 2017 13:52 ◀

Kaptheijns begint aan de 3e ronde met een straat voorsprong op De Boer. De chronometer stopt na 25 seconden. Keough volgt al op 45 tellen. 13:50 ◀

Samentroeping Het troept wat samen in de achtergrond. Brammeier wordt bij de kraag gevat door Sels en ook Cant, Verdonschot en Compton komen aansluiten. 13:48 ◀

We ondergaan de wet van de buitenlanders. Michel Wuyts 13:48 ◀

VRT Kaptheijns neemt al een kleine voorsprong in de eerste ronde in Koksijde 13:47 ◀

Cant is opgerukt naar de 7e plaats en heeft Laura Verdonschot in het vizier. Dat is wel al op 45 seconden van Kaptheijns. 13:46 ◀

Kaptheijns heeft 8 seconden voorsprong op De Boer. Nog eens 8 seconden verderop volgt Kaitlin Keough. Loes Sels is de eerste Belgische in koers, in 5e positie. 13:43 ◀

Cant was opgeschoven naar de 9e plaats, maar op een helling gaat ze onderuit na een hapering van Verdonschot. De wereldkampioene wordt teruggeslagen naar de 13e plek. 13:42 ◀

Nederland boven in de eerste ronde. Kaptheijns leidt voor De Boer. Sels is eerste Belgische op 4, Cant moet achtervolgen. #koksijde pic.twitter.com/HVlzCkbePB — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 22 oktober 2017 13:42 ◀

In een afdaling loopt het mis voor Ellen Van Loy. Ze maakt een koprol, maar kan haar weg snel vervolgen. 13:38 ◀

Brand rijdt zich vast en daar profiteert Kaptheijns van om naar de kop te schuiven. De Nederlandse heeft Wyman in haar wiel en ook De Boer probeert te volgen. 13:36 ◀

Sanne Cant heeft haar start gemist en rijdt in 12e positie. Lucinda Brand heeft de koppositie overgenomen van Wyman. 13:34 ◀

Start! Het startsein weergalmt op de luchtmachtbasis van Koksijde en de vrouwen stuiven weg. Helen Wyman duikt als eerste het veld in. 13:33 ◀

Wedstrijd vrouwen 13:32 ◀

De vrouwen maken zich op voor hun wedstrijd. Om 13.30u beginnen ze eraan. Sanne Cant verdedigt haar leidersplaats in de Wereldbeker, ze heeft 5 punten voorsprong op Kaitlin Keough en 15 op Katerina Nash. 13:19 ◀

Mijn schouder is stevig ingetapet, ik hoop hier te winnen. Ik heb een goede nachtrust achter de rug. Mathieu van der Poel 13:07 ◀

Winner @Tompid on the podium #Koksijde pic.twitter.com/MEZCdCbmlm — Telenet Fidea Lions (@TFLions) October 22, 2017 Het podium bij de beloften: 12:30 ◀

Dubbelslag voor Pidcock dit weekend Een perfect rapport voor Tom Pidcock dit weekend. De Brit won gisteren al in Boom en toonde zich nu ook in Koksijde de sterkste. Hij haalde het met een kleine voorsprong op de Tsjech Adam Toupalik en Eli Iserbyt. 12:22 ◀

πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰



Wohooow! 2nd victory in a row for @Tompid! First U23 WorldCup πŸ† #Koksijde pic.twitter.com/MQ95fjAVu8 — Telenet Fidea Lions (@TFLions) October 22, 2017 12:22 ◀

Uitzending op EΓ©n en onze livestream Bij Sporza zit u vandaag op de eerste rij. Om 13.30u verwelkom Michel Wuyts en Paul Herygers u op EΓ©n en onze livestream voor de rechtstreekse uitzending van de wedstrijd bij de vrouwen. Om 15u is het aan de mannen. 11:45 ◀

Van der Poel Mathieu van der Poel won de voorbije 2 manches en staat stevig aan de leiding in het klassement. Maar de Nederlander bezeerde zich aan zijn schouder tijdens de veldrit in Boom. Speelt dat hem parten of blijft hij ongeslagen in de Wereldbeker? 11:39 ◀

⏩ @mathieuvdpoel daags na val: "Best veel pijn aan schouder. Losrijden ging stroef. Hopelijk niet te veel last van schokken op parcours." πŸ‘ŠπŸΌ — Beobank-Corendon (@BeobankCorendon) 22 oktober 2017 11:39 ◀

Na 2 snikhete Wereldbekermanches in de Verenigde Staten krijgen de veldrijders nu frisser weer voorgeschoteld. Het kwik schommelt rond 12 graden onder een bewolkte hemel. 11:37 ◀

The #TelenetUCICXWC returns to Europe and we are back to cooler conditions ready for a #Koksijde classic! pic.twitter.com/F8iZcrNy7y — UCI Cyclocross (@UCI_CX) October 22, 2017 11:37 ◀

Vorig jaar werd de veldrit in Koksijde afgelast door de hevige wind, waardoor het te gevaarlijk was voor de renners en het publiek. De meest recente naam op de erelijst is Sven Nys, die het in 2015 haalde voor Van Aert en Van der Poel. 11:28 ◀

Duinencross Goeiemorgen! De veldrijders kunnen vandaag wat zeelucht opsnuiven. In Koksijde staat de Duinencross op het programma, de 3e manche van de Wereldbeker. Volg het hier met tekst en livestream. 11:25 ◀