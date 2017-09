Cant neemt over Halverwege de wedstrijd meldt Sanne Cant zich in de spits van de wedstrijd. Ze slaat meteen een groot gat op Sophie de Boer en Ellen Van Loy. 21:28 ◀

Sterke Van Loy Inmiddels zijn de vrouwen aan hun wedstrijd begonnen en Ellen Van Loy heeft niet voor het eerst een kanonstart gemaakt. Sanne Cant bekijkt het voorlopig vanuit de achtergrond. 21:12 ◀

Geen drankbediening, wel watergordijn Om de renners toch wat verkoeling te gunnen, hebben de organisatoren een watergordijn geïnstalleerd, waar ze elke ronde verfrist zullen worden. Drank zullen de crossers niet kunnen aannemen en dus hebben de meesten beslist om uitzonderlijk met een bidon te rijden. 20:47 ◀

De conditie is in orde, maar het wordt veel minder evident om zo lang alleen te rijden dan in Iowa. Je moet uitkijken dat je niet over je limiet gaat in deze warmte. Mathieu van der Poel 20:46 ◀

Het is hier echt heel warm. Vorig jaar ook, maar nu is het nog extremer. Er ligt zelfs zoveel stof op het parcours dat het in sommige bochten glad is. Dat kennen we bij ons niet. Wout van Aert 20:45 ◀

2e WB-manche van het seizoen Een week geleden was er de eerste topconfrontatie van het seizoen in Iowa. Mathieu van der Poel won met glans, terwijl Wout van Aert een offday had. Neemt hij vandaag revanche in Waterloo? Of valt er weer niets te doen aan Van der Poel? 20:42 ◀