Vos is het laantje uit na een val van Cant #bieles2017 pic.twitter.com/eGU7XlDhaA — Sporza 🚴 (@sporza_koers) January 28, 2017 15:33 ◀

Val Cant Na een kleine tuimelperte van Cant is Vos het laantje uit. Kan onze landgenote die scheve situatie nog rechtzetten? Vos geeft gas. 15:31 ◀

VRT Brand slipt onderuit op schuine afdaling 15:29 ◀

Als Cant ook deze versnelling van Cant kan pareren, zit er goud in Michel Wuyts 15:28 ◀

Brand glijdt van de schuine kant, spectaculaire schuifpartij van de Nederlandse #bieles2017 pic.twitter.com/42oBTMmNPq — Sporza 🚴 (@sporza_koers) January 28, 2017 15:27 ◀

Een oranje sandwich met Cant ertussen, zo ziet de kopgroep eruit. Maar Cant glipt weer over Brand, terwijl Nash terugkeert uit de achtergrond. 15:24 ◀

Cant voelt zich kiplekker en neemt over van Vos #bieles2017 pic.twitter.com/cT1kcwP89N — Sporza 🚴 (@sporza_koers) January 28, 2017 15:23 ◀

Als ze die wereldtitel wil, moet het vandaag gebeuren Papa Cant 15:21 ◀

Cant bij Vos Veel speelruimte krijgt Vos niet. Cant vecht als een leeuwin en krabbelt zich opnieuw vast in het spoor van topfavoriete Vos. 15:19 ◀

Is Vos gaan vliegen? Cant plooit nog niet #bieles2017 pic.twitter.com/mWR3aoBN7O — Sporza 🚴 (@sporza_koers) January 28, 2017 15:17 ◀

Aanval Vos Vos-Lechner-Brand-Cant, in die orde razen de kopvrouwen door het veld. Wanneer Vos het gashendeltje opendraait, neemt Cant de achtervolging op voor haar rekening. 15:15 ◀

In de achtergrond is de Italiaanse Arzuffi uit de koers gestapt met bloed op haar wang. De gevolgen van een lelijke smak. 15:12 ◀

VRT Bloedende Italiaanse stapt uit de koers na zware val 15:11 ◀

Versnelling Vos Sanne Cant houdt voeling met koploopsters Vos en Lechner. Maar de Nederlandse legt er nu wel duchtig de pees op, wat voor brokken zorgt. 15:10 ◀

Veel animo wanneer thuisrijdster Majerus plots de debatten leidt voorin. Cant is weggezakt naar de 7e plaats, 3 stekjes achter Van Loy. Vos is wel bij de les, in 2e stelling. 15:05 ◀

De Luxemburgse Majerus zal nog ongelukken veroorzaken Michel Wuyts 15:04 ◀

Terwijl Cant en Van Loy blinken op de eerste rij, heeft de Tsjechische Havlikova al de handdoek in de ring gegooid met materiaalpech. Ook voor pechvogel Kaptheijns is het game over. 15:02 ◀

START Ellen Van Loy snelt als een raket naar de koppositie. Ook Sanne Cant heeft haar start niet gemist en vertoeft in vierde positie. 15:00 ◀

Wedstrijd 15:00 ◀

De Belgische ploeg: Cant-Franck-Sels-Van Loy-Verschueren 14:42 ◀

1e regenboogtrui voor Cant? In het Belgische kamp zijn de meeste ogen natuurlijk gericht op Sanne Cant, die nog nooit wereldkampioene werd. Zij moet straks de strijd aanbinden met topfavoriete Marianne Vos. 14:38 ◀

VRT Wuyts: "Qua instelling is Cant de Nys bij de vrouwen" 14:38 ◀

Vrouwen elite De laatste titelstrijd van de dag gaat tussen de vrouwen elite. Mis er op deze pagina geen trap van. De cross start om klokslag 3. 14:34 ◀