Spannende ontknoping Bij de mannen is de beslissing in de Superprestige al gevallen, maar bij de vrouwen blijft het spannend. Sanne Cant heeft amper 1 puntje voorsprong op Maud Kaptheijns. Bij gelijke stand wordt er gekeken wie het meeste aantal overwinningen heeft behaald en dat is in het voordeel van Kaptheijns (op dit moment 4 tegenover 2). Cant moet dus voor de Nederlandse eindigen om het eindklassement op haar naam te schrijven.

11:18