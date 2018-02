Foutloze Cant slaat dubbelslag in Hoogstraten

Gisteren toonde Sanne Cant al dat ze haar WK-vorm nog niet kwijt is en ook in Hoogstraten liet ze haar regenboogtrui nog eens blinken. Cant duwde meteen na het startschot het gaspedaal in.

Maud Kaptheijns, die haar leidersplaats in de stand wou verdedigen, probeerde het wiel van Cant vast te houden, maar al in het slot van de openingsronde moest ze een gat laten vallen. Cant keek niet meer achterom en begon aan een lange solo in de winterzon.

Kaptheijns kon de schade in het klassement wel beperken. De Nederlandse werd onder druk gezet door Helen Wyman, maar ze kraakte niet. Kaptheijns reed als tweede over de streep, Wyman sloot haar seizoen af met een derde plaats.

Cant heeft in de stand nu een bonus van een puntje op Kaptheijns. De laatste manche staat volgend weekend in Middelkerke op het programma.