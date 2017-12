Cant wint haar eerste Superprestige-cross van het seizoen

Dankzij haar uitstekende seizoensstart heeft Maud Kaptheijns de touwtjes al een tijdje in handen in de Superprestige, maar Sanne Cant knabbelt zoetjesaan aan haar achterstand.

Het was dan ook geen verrassing dat de Nederlandse en onze landgenote het wedstrijdbeeld kleurden.

Halfweg cross nam Cant het voortouw in een zandstrook, Kaptheijns had geen antwoord in petto. Cant maakte er een solo van, Ferrand-Prévot duwde Kaptheijns nog naar de derde plaats. In de stand delen Cant en Kaptheijns de leiding.