Van Loy klopt Brammeier in vermakelijk modderduel

Uitslag 1. Ellen Van Loy in 42'49" 2. Nikki Brammeier (GBr) op 1" 3. Kim Van de Steene 21" 4. Alice Maria Arzuffi (Ita) 36" 5. Sanne Cant 1'01" 6. Sophie de Boer (Ned) 1'19" 7. Christine Majerus (Lux) 1'25" 8. Jolien Verschueren 1'28" 9. Annemie Worst (Ned) 1'34" 10. Katherine Compton (VS) 1'39" 12. Maud Kaptheijns (Ned) 2'52" 14:29 ◀

Maud Kaptheijns, winnares van de eerste manches, bolt als twaalfde binnen. 14:26 ◀

Van Loy wint! Ellen Van Loy wint! Ze houdt stand in de sprint en klopt Nikki Brammeier. De derde plaats gaat naar Kim Van de Steene. Sanne Cant moet tevreden zijn met een vijfde plaats. 14:23 ◀

Sprinten We gaan sprinten. Van Loy beent Brammeier weer bij en draait als eerste het asfalt op. 14:22 ◀

Puik, Ellen. Michel Wuyts 14:21 ◀

Beslissende kloof? Heeft Brammeier de zege te pakken? Zij wisselt niet in de materiaalzone, Van Loy wel. Het levert haar enkele meters winst op. 14:20 ◀

Val Brammeier Brammeier valt in een put, maar de Britse kan Van Loy nog net achter zich houden. Wie nu geen fouten meer maakt, wint. 14:17 ◀

VRT Van Loy houdt Brammeier af in spannende slotronde in Gavere 14:17 ◀

Mama Van de Steene op 3 Kim Van de Steene rijdt de race van haar leven. De 31-jarige mama van twee kinderen krijgt Brammeier en Van Loy in haar vizier, maar op de technische stukken verkrampt ze. 14:16 ◀

Brammeier of Van Loy? De vrouwen zijn begonnen aan de laatste ronde. Van Loy bijt zich vast in Brammeier. Dat wordt een beklijvend duel. 14:13 ◀

ronde 3 1. Nikki Brammeier (GBr) 2. Ellen Van Loy op 1" 3. Kim Van de Steene 21" 4. Sanne Cant 38" 14:13 ◀

Brammeier probeert een kloof te slaan. De koploopster blijft ploegen op haar fiets, terwijl Van Loy liever loopt. Ze volgt op enkele seconden van de Britse crosskampioene. Achter de twee gaat Cant op zoek naar Van de Steene. 14:09 ◀

VRT Steile afdaling in de modder maakt opnieuw slachtoffers bij de vrouwen 14:08 ◀

Brammeier en Van Loy voor Van de Steene Ligt het podium vast op twee rondes van het einde? Nikki Brammeier en Ellen Van Loy bikkelen om de zege. Seizoensrevelatie Kim Van de Steene volgt op 15 seconden van de koplopers. 14:05 ◀

Wordt dit de cross van de outsiders? Bij Cant draait het wat vierkant. Michel Wuyts op PlaySports 14:04 ◀

ronde 2 1. Nikki Brammeier (GBr) 2. Ellen Van Loy op 3" 3. Kim Van de Steene 15" 4. Sanne Cant 30" 14:03 ◀

VRT Brammeier sluipt weg bij Van Loy maar maakt dan een foutje 14:01 ◀

Vandaag houden ze zeker geen feest in de materiaalpost. Het wordt vechten daar. Paul Herygers op PlaySports 13:59 ◀

VRT Cant verliest wat tijd na een schuiver 13:57 ◀

Van Loy vs. Brammeier We krijgen een duel tussen Ellen Van Loy en Nikki Brammeier. De Belgische en de Britse spelen haasje-over in de modder. 13:56 ◀

Maud Kaptheijns heeft nog last van haar knieblessure. Dat speelt haar parten, want je moet hier veel lopen. Niels Albert 13:55 ◀

Eerste ronde 1. Nikki Brammeier (GBr) in 10'45" 2. Ellen Van Loy op 2" 3. Sanne Cant 7" 7. Maud Kaptheijns (Ned) 18" 13:52 ◀

Sanne Cant wisselt niet in de materiaalzone. Ze blijft op haar fiets zitten, maar schuift nauwelijks op. 13:50 ◀

VRT Brammeier en Van Loy nemen kleine voorsprong in de eerste ronde in Gavere 13:47 ◀

Van Loy leidt, Cant vierde Van Loy voelt zich in haar sas. Zij laveert als beste door de modder. Majerus volgt op twee lengtes, met Brammeier in het wiel. De Britse won gisteren de generale repetitie in Niel. Sanne Cant rijdt rond in vierde positie. 13:46 ◀

VRT Compton komt ten val in de modder en sleurt nog enkele renners mee 13:43 ◀

Fietsen op lopen? Het parcours in het militair domein ligt er vettig bij. De deelnemers moeten kiezen tussen fietsen en lopen. 13:42 ◀

Van Loy voor Majerus en Cant De lichten springen op groen. Ellen Van Loy duikt als eerste de modder in, Christine Majerus en wereldkampioene Sanne Cant volgen in haar spoor. 13:40 ◀

Hopelijk vind ik vandaag mijn oude niveau terug. Maud Kaptheijns 13:36 ◀

Cant gisteren gevallen Sanne Cant vloog gisteren uit de bocht in de Jaarmarktcross in Niel. De wereldkampioene maakte er dan maar een doorgedreven training van. Bekijk hieronder de video. 13:35 ◀

VRT Fiets van Cant is stuk na valpartij, mecanicien helpt haar weer op weg 13:33 ◀

Ik ben wat stijf opgestaan na mijn val in Niel, maar veel last zal ik niet ondervinden. Sanne Cant 13:33 ◀

5 op 5 voor Kaptheijns? Of 5 op 5 voor Cant? Bij de vrouwen is Maud Kaptheijns de nummer 1 in de Superprestige. Wint ze ook de vijfde manche? Of is Sanne Cant voor het vijfde jaar op een rij de sterkste in Gavere? Op deze pagina kunt u de cross op de voet volgen. 13:32 ◀