Maud Kaptheijns blijft alleenheerser in de Superprestige

Maud Kaptheijns verscheen aan de start in Ruddervoorde met een ingepakte knie na een val gisteren. Maar daar leek ze niet veel last van te ondervinden, want de Nederlandse snelde van bij de start naar de koppositie.

Kaptheijns kreeg het gezelschap van Lucinda Brand, Annemarie Worst, Sanne Cant en Ellen Van Loy. Vooral Brand had er zin in. Ze draaide het gashendeltje open en nam wat afstand. Cant reed naar de Nederlandse toe en even later kwamen ook Kaptheijns en Worst weer aansluiten.

Cant dook als eerste de laatste zandbak in, maar terwijl ze weer op de fiets sprong, glipte Kaptheijns voorbij. De Nederlandse zette als eerste aan in de sprint en haalde het vlot, Cant werd nog gepasseerd door Brand en strandde op de 3e plaats.