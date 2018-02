Vooraleer de mannen het veld induiken, is het eerst de beurt aan de vrouwen. Het belooft een spannende strijd te worden tussen Cant en Kaptheijns voor de eindzege. U kunt die wedstrijd volgen in het onderstaande artikel.

In Middelkerke valt vandaag het doek over de Superprestige. Bij de vrouwen strijden Cant en Kaptheijns om de eindzege. Volg het hier met tekst vanaf 13.40u.

Van der Poel was in de Superprestige al 5 keer de beste dit seizoen. 2 keer ging de overwinning naar Van Aert. Een nieuwe overwinning van de Nederlander zou zijn 29e van deze winter zijn.

Van der Poel is eindwinnaar Mathieu van der Poel is sinds vorige week zeker van de eindzege in de Superprestige. Wout van Aert is de enige die hem nog zou kunnen belagen, maar de wereldkampioen zette na Hoogstraten een punt achter zijn seizoen om zich toe te leggen op het voorjaar op de weg.

11:07