Van der Poel domineert in Hoogstraten, Van Aert wordt 6e

"Het was uiteindelijk nog wel een fijne cross. In het begin bleven we met een grote groep samen door de felle wind. Maar ik voelde wel dat ik nog een versnelling in de benen had. Ik heb nog geprobeerd om rekening te houden met David. Het is wel leuk dat hij uiteindelijk nog derde is kunnen worden."

Mathieu leek inderdaad even te wachten op zijn broer toen die samen met Van Aert achter hem reed. "Wachten is veel gezegd. Hij moet uiteindelijk ook trappen om erbij te komen. Het was een mooi moment voor mij om door te rijden. Hij heeft het vooral zelf gedaan uiteindelijk."

De Superprestige is binnen voor Mathieu van der Poel. "Ik denk niet dat Van Aert er zal zijn in Middelkerke. Hij zal zich aan zijn planning houden."