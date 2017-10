Fase per fase • live berichtgeving

Ik denk dat we allemaal wisten dat de laatste zandstroken beslissend zouden zijn. Het is heel raar zand, waarin je je gemakkelijk vastrijdt. Sanne Cant 14:26 ◀

Toen Sanne voorbijkwam in de laatste zandstrook, dacht ik dat het geklonken was. Maar in de sprint ben ik redelijk zeker. Dit doet enorm veel deugd. Maud Kaptheijns 14:23 ◀

Kaptheijns haalt het in de sprint Cant en Kaptheijns draaien zij aan de zij de weg op. In de sprint geeft de wereldkampioene zich snel gewonnen, Kaptheijns boekt haar 3e overwinning in de Superprestige. Worst eindigt op de 3e plaats. 14:19 ◀

Bij een volgende zandstrook rijdt Cant zich vast. Kaptheijns profiteert daarvan, maar verliest haar voorsprong weer op de balkjes. Cant schuift weer voorbij de Nederlandse in de laatste zandbak. 14:18 ◀

Kaptheijns blijft het langste op haar fiets in de zandstrook, maar op de trappen wordt ze voorbijgelopen door de wereldkampioene. 14:17 ◀

Geen @SuperprestigeCX Boom of Koksijde dit weekend. Gevallen tijdens de verkenning in Boom en enkel bezeerd. Wachten nog op diagnose. — Alicia Franck (@AliciaFranck) October 21, 2017 14:17 ◀

Kaptheijns schuift op en jaagt het tempo de hoogte in, maar Cant en Worst geven geen krimp. 14:15 ◀

Worst zet zich op kop in de laatste ronde, met Cant en Kaptheijns in haar wiel. Van Loy moet een klein gaatje laten. 14:15 ◀

Laatste ronde Kaptheijns rijdt zich vast in het zand en dwingt zo ook Cant van de fiets. Het blijft wachten op afscheiding bij het ingaan van de laatste ronde. Kaptheijns, Cant, Van Loy en Worst zijn aan elkaar gewaagd. 14:10 ◀

Cant en Worst rijden naar Van Loy toe en ook Kaptheijns komt snel weer aansluiten. Zo hebben we opnieuw 4 leidsters. 14:05 ◀

Jolien Verschueren, de winnares van vorig jaar, is intussen opgeschoven naar de 6e plaats, op ruim een halve minuut van de koplopers. 14:03 ◀

Ellen Van Loy trapt het gaspedaal in en neemt een paar lengtes voorsprong in de aanloop naar de balkjes. Kaptheijns is de enige van de kopgroep die elke keer van de fiets springt om die hindernis te nemen. 14:02 ◀

Waar is Brammeier? Van Nikki Brammeier, de 2e in de tussenstand van de Superprestige, is geen spoor te bekennen in de top 10. Een slechte uitslag zou een klap zijn voor de klassementsambities van de Britse. 13:58 ◀

Cant, Van Loy en Kaptheijns komen in de 3e ronde weer aansluiten bij Worst. Kaptheijns zet zich meteen op kop. 13:56 ◀

🏇🏇🏇@Ellenvanloy over de balkjes in 4de positie na ronde 1 #Boom pic.twitter.com/9nDDmsHrUM — Telenet Fidea Lions (@TFLions) October 21, 2017 13:52 ◀

Slecht nieuws voor Susanne Meistrok. De Nederlandse reed door de materiaalpost zonder van fiets te wisselen en wordt dus uit de koers genomen. 13:50 ◀

Eerste passage aan de balkjes De vrouwen passeren een eerste keer aan de balkjes, die speciaal voor hen op 25 centimeter gelegd zijn. Worst en Cant wippen er vlotjes over, net als Van Loy. Kaptheijns neemt geen risico's en springt van de fiets. 13:46 ◀

Annemarie Worst heeft er zin in. De Nederlandse slaat al snel een kloofje op Cant, Kaptheijns en Van Loy. De wereldkampioene rijdt zich vast in het zand en moet van de fiets. 13:44 ◀

Start! Het startsein weerklinkt en de vrouwen stormen weg. De zon is intussen door de wolken heen gebroken. 13:39 ◀

Vrouwen 13:39 ◀

Wie volgt Jolien Verschueren op? Vorig jaar ging Jolien Verschueren aan de haal met de bloemen. Ze haalde het voor Van Loy en Fahringer. Kan Verschueren weer aanknopen met de zege na haar sleutelbeenbreuk van vorige maand? Of boekt Maud Kaptheijns haar 3e overwinning op een rij in de Superprestige? 13:29 ◀

De vrouwen zijn volop bezig aan hun opwarming. Over iets minder dan een kwartier beginnen ze eraan in Boom. 13:27 ◀

De vrouwen beginnen om 13.40u aan hun wedstrijd, om 15u is het aan de mannen. Op deze pagina kunt u de strijd volgen met tekstupdates. Op Eén schotelen we u om 17.30u een uitgebreide samenvatting voor. 12:17 ◀

Pidcock zegeviert bij de beloften Tom Pidcock heeft de wedstrijd gewonnen bij de beloften. De Brit ging er in de laatste ronde alleen vandoor en haalde het met een paar seconden voorsprong voor Adam Toupalik en Sieben Wouters. Wouters is de nieuwe leider in de Superprestige. 11:53 ◀

Eindelijk, het regent nog eens op de dag van een cross! #loveit! — Sven Nys (@sven_nys) October 21, 2017 11:39 ◀

Regen Na het zomerse weer van afgelopen week heeft een kwik een fikse duik genomen. Temperaturen rond 13 graden en regen, dat lijkt al meer op crossweer. 11:33 ◀

Superprestige in Boom Goeiemorgen! In Boom wordt vanmiddag de 3e manche van de Superprestige gereden. Vorig jaar was Wout van Aert de beste in de Schorre, wie volgt hem op? Volg het hier met tekstupdates. 11:30 ◀