Van der Poel is op komst Van Aert voelt de hete adem van de Nederlandse kampioen in zijn nek. Houdt hij even in of blijft hij vol doorgaan? 15:15 ◀

.@Quintenhermans in de kopgroep samen met Van Aert en Sweeck in de Kuil van #Zonhoven pic.twitter.com/kmtnKJTE06 — Telenet Fidea Lions (@TFLions) 15 oktober 2017 15:13 ◀

Van Aert solo Van Aert heeft een voorsprong van 3 seconden op Hermans en 5 seconden op Van der Poel en Sweeck na de tweede ronde. Toon Aerts is vijfde. 15:11 ◀

Geluk bij ongeluk voor Sweeck Sweeck heeft pech met een kettingprobleem, maar hij heeft het geluk dat hij vlakbij de materiaalpost is. Zo blijft de schade relatief beperkt. 15:09 ◀

Met een spectaculaire afdaling in de kuil rukt Van der Poel zich los bij de achtervolgers en maakt enkele seconden goed op de wereldkampioen. 15:08 ◀

Einde eerste ronde De voorsprong van Van Aert, Sweeck en Hermans is na de eerste ronde 10 seconden op rest met onder meer Van der Poel. 15:06 ◀

Sweeck en Hermans zijn de twee die Van Aert volgen. Daarna volgt en klein gaatje. Van der Poel moet al een gat laten van 150 meter. 15:05 ◀

Van Aert meteen aan het front Na een eerste passage door de kuil in Zonhoven is Van Aert naar de eerste plaats opgeschoven. De wereldkampioen voert meteen de forcing op de kracht. 15:03 ◀

Begin wedstrijd De renners zijn vertrokken. Sweeck maakt de beste start en duikt als eerste het veld in. Van der Haar zit in zijn wiel. Van Aert is vierde, Van der Poel zesde. 15:00 ◀

Ik voel nu al dat de warmte een serieuze tegenstander is. Als ik tegen Mathieu moet sprinten voor de zege zoals vorig jaar, zou ik al een goede wedstrijd hebben gereden. Wout van Aert 14:53 ◀

Ik ben niet tevreden met minder dan de zege. In mijn situatie kan je ook niets anders. Ik ga ervan uit dat de zege ook hier haalbaar is. Mathieu van der Poel 14:52 ◀

Vorig jaar stond ik hier op het podium, dus ik hoop dat ik dit jaar ook kan meestrijden. Laurens Sweeck 14:50 ◀

Wedstrijd mannen 14:48 ◀

Er is iets mis met mijn lichaam. Daardoor mocht ik op de technische stroken geen fouten maken zodat ik op andere plaatsen niet vol moest gaan. Een hele ronde voluit gaan kan ik voorlopig nog niet aan. Sanne Cant 14:40 ◀

Ik rij graag door het zand al was het wel zwaar. Zeker in dit warme weer. Dit is mijn mooiste overwinning ooit. Gieten was ook mooi, maar winnen in de kuil van Zonhoven, ik denk niet dat er iets mooiers is. 14:30 ◀

Winst voor Kaptheijns Kaptheijns rijdt van start tot finish op kop en wint verdiend in Zonhoven. Cant rijdt na een sterke remonte naar plaats twee. Een opsteker voor de wereldkampioene. Brammeier is derde. 14:25 ◀

Cant opeens op plaats twee Buiten beeld is Sanne Cant opgeschoven naar de tweede plaats. Ze is voorbij Worst en Brammeier gegaan. Heeft Brammeier een slag van de molen gekregen? 14:24 ◀

Cant op plaats vier Cant is voorbij Compton naar plaats vier gereden. Ondertussen is Kaptheijns begonnen aan de laatste ronde met een voorsprong van 51 seconden op Brammeier. 14:18 ◀

Cant is bij Van Loy gekomen en ziet opeens ook Compton en Worst rijden. Opeens is een top drie plaats realistisch voor de wereldkampioene. 14:13 ◀

Cant komt er wat door. Ze is opgeschoven naar plaats zes en heeft nu ook Van Loy in het vizier. Compton rijdt rond op de vierde plaats. 14:11 ◀

Achter de ongenaakbare Kaptheijns verdedigt Brammeier met succes haar tweede plaats. Wordt komt niet dichter. Van Loy volgt op de vijfde plaats. 14:07 ◀

Nog twee rondes Kaptheijns toont geen tekenen van verval en houdt de voorsprong op Brammeier constant. Cant is ondertussen opgeschoven naar plaats zeven. 14:03 ◀

Van Loy heeft voet aan grond moeten zetten en verliest zo de aansluiting met de top drie. 13:58 ◀

Einde tweede ronde De voorsprong van Kaptheijns op Brammeier is al 21 seconden, die als tweede over de finish rijdt na de tweede ronde. 13:55 ◀

Kaptheijns rijdt erg stijlvol door het droge zand en lijkt nog verder weg te rijden van Worst en Brammeier. Compton is wat weggezakt. Cant volgt al op 50 seconden van de kop van de koers. 13:52 ◀

Wat heeft Kaptheijns een enorme stap vooruit gezet. Michel Wuyts 13:51 ◀

Sanne Cant is een beetje aan het sukkelen. Renaat Schotte 13:49 ◀

Na de eerste ronde heeft Maud Kaptheijns een kloof van 12 seconden geslagen op Compton en Van Loy. Wereldkampioen Sanne Cant is niet goed gestart en volgt op meer dan een halve minuut. 13:47 ◀

Begin wedstrijd De vrouwen zijn er onder een stralende zon aan begonnen in Zonhoven. Wie houdt zich staande in het zand? 13:40 ◀