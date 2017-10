Klaas Vantornout is bezig aan zijn laatste winter als veldrijder, maar zijn afscheidstournee zal niet in Gieten passeren. De veldrijder moet passen door een griepje. Hij zal er dus zeker geen derde keer winnen. In 2008 en 2012 lukte hem dat wel.

Mathieu van der Poel heeft zijn rentree in het veld niet gemist. In de Superprestige-wedstrijd in Gieten kon hij in de slotmeters profiteren van pech van Wout van Aert.

Eerste Superprestige De veldrijders strijden vanaf vandaag ook voor hun klassement in de Superprestige. Gieten is de eerste cross op de kalender. Vorig jaar won Mathieu van der Poel in eigen land na een beklijvend duel met Van Aert. Krijgen we vandaag opnieuw spektakel?

