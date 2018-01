Van Kessel speelt soloslim bij afwezigheid van de toppers in Leuven

Einde 16:03 ◀

Van Kessel wint! De slotfase heeft de podiumplaatsen niet meer kunnen veranderen. Kevin Pauwels wordt 4e, Iserbyt is 5e. 16:02 ◀

Hebben we meer spankracht gekregen door de afwezigheid van de meeste toppers? Nauwelijks. Michel Wuyts 16:01 ◀

De 3e plaats wordt wellicht een prooi voor Michael Vanthourenhout. Opnieuw geen zege voor Marlux dus. 16:00 ◀

Slotronde In de voorlaatste is Venturini er niet in geslaagd nog dichter te komen op Van Kessel. De plaatsen 1 en 2 lijken vast te liggen. De laatste podiumplaats wordt een onderonsje voor de Marlux-boys. 15:57 ◀

Er is helemaal geen reden om nerveus te worden voor Corné. Zonder pech zal hij hier vandaag winnen. Ploegmanager Sven Nys 15:52 ◀

Ofwel is het beste er stilaan af bij Van Kessel ofwel heeft Venturini zijn 2e adem gevonden. De Fransman verkleint de kloof tot 18 seconden. 15:51 ◀

Opgave Meeusen Tom Meeusen kreeg vandaag een kans om zelf ook eens te kunnen schitteren, maar dat is niet gelukt. Meeusen haalt na een anonieme cross de finish niet. 15:49 ◀

Venturini laat de renners van Marlux andermaal achter. De Franse kampioen steekt een hand uit naar de 2e plaats. 15:48 ◀

Van Kessel soloslim Van Kessel heeft met de klad bijna een halve minuut voorsprong, ook omdat Venturini weer wat inhoudt, waardoor ook Pauwels en Iserbyt weer naderen. 15:45 ◀

Venturini legt zich nog niet neer bij de 2e plaats en trekt het tempo weer wat op. Enkel Vanthourenhout kan hem volgen. 15:43 ◀

Iserbyt weert zich om tot bij het groepje met zijn ploegmaats Pauwels en Vanthourenhout te geraken. Van Kessel kan intussen onbekommerd op kop blijven rijden. 15:41 ◀

VRT Fiets van Iserbyt gaat er even alleen vandoor 15:40 ◀

Venturini Venturini is een taai kereltje. Eerst speelde hij jojo bij Van Kessel, nu gebeurt hetzelfde bij Pauwels en Vanthourenhout. 15:36 ◀

Ik denk dat Vanthourenhout nog tot bij Van Kessel kan geraken. Van Kessel is het ook niet gewoon om zo lang alleen te rijden. Ploegleider Mario De Clercq 15:31 ◀

VRT Venturini maakt een foutje en moet Van Kessel laten gaan 15:30 ◀

Van Kessel weet dat dit zijn moment is en dus geeft hij er een snok aan om het verschil uit te diepen. Vanthourenhout lijkt daarachter de beste papieren te hebben. 15:30 ◀

Venturini wil over de beek springen, maar rijdt zich vast. Hij kan weer aanpikken bij Pauwels en Vanthourenhout, maar Van Kessel is gaan vliegen. 15:27 ◀

Koppeltjes Na het koppeltje Venturini/Van Kessel volgen Pauwels en Vanthourenhout op 10 seconden. 15 seconden later zien we Bosmans en Iserbyt over de finish komen. 15:27 ◀

VRT Kevin Pauwels vliegt uit de bocht in Leuven 15:25 ◀

Venturini moet steeds kleine bresjes dichten door slippertjes en foutjes allerhande. Zo krijgen Pauwels en Vanthourenhout wel een mikpunt. 15:25 ◀

Valpartij Pauwels Net terwijl hij komt aansluiten vliegt Pauwels bij een verraderlijke afdaling de afsluiting in. Hij kan uiteindelijk snel weer op zijn fiets kruipen. Samen met ploegmaat Vanthourenhout kan hij jagen op Van Kessel en Venturini. 15:23 ◀

Omdat Venturini een klein foutje maakt, heeft Pauwels hem te pakken. Maar nu moet hij wel nog een gaatje dichten op Van Kessel. 15:22 ◀

Pauwels wisselt van fiets en moet zo een gaatje laten op Van Kessel en Venturini. Zo meteen ziet hij ploegmaat Vanthourenhout aansluiten. 15:18 ◀

VRT Van Kessel, Venturini en Pauwels rijden weg van de rest 15:18 ◀

In de achtervolging bepalen de jongelingen Vanthourenhout, Iserbyt en Diether Sweeck het tempo. 15:17 ◀

De gebeden van Michel zijn verhoord. Van Kessel heeft weer het gezelschap gekregen van Venturini en Pauwels. Zo krijgen we 3 leiders, die 3 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. 15:14 ◀

Alsjeblieft, Corné, geef ons wat spanning! Michel Wuyts 15:13 ◀

Van Kessel, voor de gelegenheid met rugnummer 1, neemt over van Venturini. Probeert de Nederlander de concurrentie al snel te overvleugelen. 15:11 ◀

VRT Eerste ronde van de veldrit in Leuven bij de mannen 15:10 ◀

4 renners hebben na één ronde een kleine afscheiding, maar alles is nog speelbaar. 15:08 ◀

Van Kessel is de eerste die Venturini probeert te volgen, samen met Thijs Aerts. 15:05 ◀

Start De beesten zijn los. Frans kampioen Venturini is het beste uit de startblokken geschoten. 15:03 ◀

De mannen staan klaar voor de start. De laatste jasjes, mouw- en beenstukken worden afgeworpen. 15:00 ◀

Ik moet vandaag bewijzen dat ik het waard ben om als favoriet aangewezen te worden. Het wordt zonder Wout en Mathieu wel moeilijk om zelf de cross te maken. Corné van Kessel 14:48 ◀

Nog 15 minuten We maken ons stilaan op voor de cross bij de mannen, die om 15 uur van start gaan. Het is moeilijk om op voorhand een favoriet aan te wijzen. Corné van Kessel staat het hoogste op de wereldranglijst van de aanwezige renners. De concurrentie komt van onder meer Pauwels, Vanthourenhout, Hermans, Soete, Meeusen, Iserbyt en David van der Poel. 14:44 ◀

Mannen 14:44 ◀

VRT Samenvatting van de veldrit in Leuven bij de junioren 14:40 ◀

VRT Samenvatting van de veldrit in Leuven bij de vrouwen 14:35 ◀

Het was niet de bedoeling om vanaf de start al weg te gaan. Ik wou vooraan zitten bij het technische stuk en zonder dat ik het wist had ik een kloof. Daarna heb ik gewoon tempo gereden. Loes Sels 14:31 ◀

VRT Reacties na de veldrit in Leuven bij de vrouwen 14:30 ◀

Sels à la Cant Loes Sels heeft van start tot finish aan de leiding gereden, zoals haar nichtje Sanne Cant (vandaag afwezig) wel eens vaker doet. Thalita de Jong eist de 2e plaats op en is daar dolgelukkig mee. Alvarado is 3e, Van Loy 4e. 14:28 ◀

Sels is zegezeker, de strijd om de 2e plaats gaat tussen de 2 Nederlandse vrouwen. 14:26 ◀

VRT Loes Sels komt niet meer in de problemen en wint de veldrit in Leuven 14:25 ◀

Slotronde Met een voorsprong van 18 seconden begint Loes Sels aan de laatste ronde. De Jong heeft er in de achtervolging de pees opgelegd. Alvarado kan met wat moeite volgen, Van Loy heeft het moeilijk. 14:21 ◀

Achter Sels troept het samen. We hebben nu een trio (Van Loy, Alvarado en De Jong) dat strijdt om de 2e plaats. 14:17 ◀

VRT Sels moet uitkijken voor overstekende toeschouwers 14:15 ◀

Sels is tot nu toe foutloos aan het rijden Paul Herygers 14:15 ◀

Het gat tussen Sels en Van Loy wordt steeds groter. De 32-jarige Sels won eerder dit seizoen in Mol, dat was toen haar eerste grote zege in 10 jaar. 14:12 ◀

VRT Sels bouwt haar voorsprong verder uit op Van Loy en Alvarado 14:10 ◀

Nog 3 rondes Het veld is uit elkaar geranseld. Het is ieder voor zich. Sels heeft halverwege 10 seconden voorsprong op Van Loy, Alvarado volgt op 13 tellen, De Jong op 20. 14:07 ◀

Opgave Verschueren Jolien Verschueren gooit al voor halfweg ontmoedigd de handdoek. Gisteren had Verschueren nog een kleinere cross gewonnen. 14:04 ◀

Sels blijft autoritair aan de leiding. Achter haar heeft Van Loy de jacht ingezet, met in haar spoor de Nederlandse Alvarado. Ploegmaats De Jong en Bakker volgen daar weer een stukje achter. 13:58 ◀

Loes Sels heeft in de eerste ronde al meteen een gat geslagen. Daarachter volgt een groepje met Van Loy en De Jong. Verschueren heeft haar start gemist. 13:52 ◀

VRT Loes Sels heeft een kleine voorsprong na de eerste ronde in Leuven 13:51 ◀

Start bij de vrouwen Ook bij de vrouwen regende het afzeggingen. Geen Sanne Cant, maar ook weinig buitenlandse toppers. Ex-wereldkampioene Thalita de Jong is wel van de partij, net als Verschueren en Van Loy. 13:45 ◀

Good to see them checking for motors in frames #soudalclassics #Leuven — Elisa Smith (@elisajsmith73) 7 januari 2018 13:38 ◀

We hebben alle toppers een aanbieding gedaan, maar ze zijn daar niet op ingegaan. Dat is jammer. Maar we zullen sowieso een open strijd krijgen. Organisator Erwin Vervecken 13:34 ◀

Jarno Bellens primus bij de junioren De wedstrijd bij de junioren was een prooi voor Jarno Bellens. Gerben Kuypers had heel wat pech, maar kon toch nog beslag leggen op de 2e plaats. 12:49 ◀

Jarno Bellens is de beste junior! Gerben Kuypers en een sterke Xander Geysels gaan mee op het podium in #Leuven. #SoudalClassics pic.twitter.com/qkhgCSd6Nz — Soudal Classics (@SoudalClassics) 7 januari 2018 12:49 ◀

Dante Coremans bij de nieuwelingen Bij de nieuwelingen heeft Dante Coremans er een onemanshow van gemaakt. Hij had een grote voorsprong op Arne Baers en Jelle Harteel. Coremans' grote rivaal Thibau Nys koos vandaag voor de cross in Bonheiden. 11:51 ◀

Toppers passen voor Leuven Heel wat grote namen uit het veld bouwen na de drukke eindejaarsperiode even wat rust in met het oog op de kampioenschappen. Daar is de cross van Leuven de dupe van. Wout van Aert zit in Griekenland, Mathieu van der Poel in Spanje, Lars van der Haar is geblesseerd en ook Laurens Sweeck en Toon Aerts passen voor Leuven. Tijd dus voor de jongens van "de tweede rij" om te schitteren. 11:47 ◀