Wout van Aert is de sterkste in Sint-Niklaas, voor het duo Aerts/Hermans

Einde 16:00 ◀

Van Aert pakt zijn 6e overwinning Van Aert steekt zijn handen in de lucht. Hij imponeert in Sint-Niklaas en pakt zijn 6e overwinning van het seizoen. Toon Aerts wordt 2e, Quinten Hermans strandt op de 3e plaats. 15:58 ◀

Van Aert trekt nog een laatste keer langs het water, hij kan zijn 6e zege van het seizoen al ruiken. 15:56 ◀

Toon Aerts rijdt in 2e positie, met een handvol seconden voorsprong op zijn ploegmakker Quinten Hermans. Liggen de podiumplaatsen vast? 15:55 ◀

Laatste ronde Wout van Aert zet zijn tanden in de laatste ronde. Het is op de aankomststrook lang wachten tot de eerste achtervolger daar passeert. 15:53 ◀

Het is meer dan een training, maar het is allesbehalve zijn zwaarste cross van het seizoen. Michel Wuyts over Wout van Aert 15:51 ◀

Merlier lijkt de tol te betalen voor zijn inspanningen eerder in de wedstrijd en ziet Aerts en Hermans kleiner worden. 15:50 ◀

Toon Aerts wil van zijn gezellen af.

Na zijn val loopt Van Aert de materiaalpost binnen voor een nieuwe fiets. De wereldkampioen hoeft geen risico's meer te nemen, het verschil is nog altijd ruim een halve minuut. 15:47 ◀

David van der Poel heeft Meisen afgeschud en sluipt naar Merlier en co toe. Aerts beseft het gevaar en trekt het tempo de hoogte in. 15:46 ◀

Door zijn schuiver heeft Van Aert wat van zijn voorsprong moeten inleveren, maar hij hoeft zich nog niet meteen ongerust te maken. Merlier, Aerts en Hermans volgen nog altijd op ruime afstand. 15:44 ◀

De wereldkampioen maakt een fout en gaat erbij liggen.

VRT Wereldkampioen Van Aert gaat erbij liggen 15:44 ◀

Van Aert kan opnieuw een rondje schrappen. Hij heeft er 8 van de 11 achter de kiezen, er resten hem nog 3. 15:42 ◀

Het wordt moeilijk om van Merlier af te raken. Paul Herygers 15:41 ◀

40 seconden Door de schuiver van Merlier is de voorsprong van Van Aert nog gegroeid. De chronometer geeft 40 seconden aan. 15:40 ◀

In dezelfde bocht waar het daarnet misliep voor Merlier gaat hij nu opnieuw in de fout. Zo kunnen Aerts en Hermans hun wagonnetje opnieuw aanhaken. 15:38 ◀

Van Aert maalt de ronden af en heeft er nog 4 voor de boeg. Merlier rijdt weg van het Telenet-duo, maar dat is op 30 seconden van zijn ploegmakker. 15:37 ◀

De wereldkampioen rijdt verder weg van de tegenstand.

De voorsprong van Van Aert is intussen zowat een halve minuut. Aerts heeft het in de achtervolging moeilijk om het tempo van zijn ploegmakker Hermans te volgen, Merlier gaat wel vlot mee. 15:34 ◀

We bekijken het van dag tot dag, dat is het beste. Adrie van der Poel over Mathieu, die ziek thuis zit 15:31 ◀

De voorsprong groeit Merlier zit na zijn schuiver bij Telenet-renners Toon Aerts en Quinten Hermans. Dat drietal zijn de eerste achtervolgers op Van Aert, maar diens voorsprong is aan het groeien. 15:29 ◀

Doen we de boeken toe? Michel Wuyts 15:28 ◀

Merlier neemt in de achtervolging over van Hermans en wil naar zijn kopman toe, maar gaat dan in de fout en schuift onderuit. 15:27 ◀

Van Aert rijdt als enige door de zandstrook. Hermans springt van de fiets en verliest zo terrein, maar het verschil blijft beperkt tot 3 seconden. 15:26 ◀

Van Aert neemt over van Merlier. Is de wereldkampioen eraan begonnen?

Wout zal zeker een cadeau geven aan Tim als dat kan. Niels Albert 15:24 ◀

Breukjes Onder het gebeuk van Merlier ontstaan er een paar breukjes. Merlier is samen met Hermans en Van Aert weg, Thijs Aerts leidt de achtervolging in dienst van zijn broer. 15:23 ◀

Merlier schuift naar voren bij het ingaan van de 5e ronde. Moet hij het tempo de hoogte injagen in dienst van zijn kopman Van Aert? 15:22 ◀

Het valt stil. Paul Herygers 15:21 ◀

Thijs Aerts moet plooien, maar in de zandstrook stropt het en zo komt hij samen met Meisen, Peeters en Vermeersch weer aansluiten. 15:20 ◀

Terwijl Toon Aerts op kop het tempo bepaalt, doet zijn broer Thijs zijn best om die eerste groep te volgen. Vermeersch, Peeters en Meisen moeten een gaatje laten. 15:18 ◀

De verschillen blijven beperkt in de 4e ronde.

5 leiders Aerts heeft Hermans te pakken, ook Merlier, Van Aert en Van der Poel schuiven mee. De anderen moeten zich reppen. 15:16 ◀

Hermans heeft een kleine voorsprong op Meisen, Merlier, Toon Aerts en Van Aert. David van der Poel doet samen met Thijs Aerts zijn uiterste best om aan te sluiten. 15:14 ◀

11 (!) ronden Het rondje in Sint-Niklaas is aan de korte kant, waardoor er in totaal 11 ronden moeten afgewerkt worden. De renners hebben er nog 9 voor de boeg. 15:11 ◀

Quinten Hermans zet zich op kop, voor Meisen, Toon en Thijs Aerts, Merlier, D. van der Poel en Van Aert. 15:08 ◀

Zou het kunnen dat Van Aert een andere formule gaat hanteren? Michel Wuyts 15:08 ◀

David van der Poel neemt het heft in handen, samen met Meisen is hij de enige die op een helling tot boven rijdt. 15:06 ◀

Pelotonvorming op het einde van de eerste ronde.

Bosmans zit weer op zijn fiets na zijn smak en zet zijn weg voort. Maar hij moet wel veel terrein goedmaken, een goede uitslag lijkt aartsmoeilijk. 15:04 ◀

De beloften rijden vandaag samen met de profs. Thijs Aerts wil zich tonen en zet zich resoluut op kop, voor Merlier, grote broer Toon en Van Aert. 15:02 ◀

Val Meeusen en Bosmans Meeusen en Bosmans komen met elkaar in aanraking en gaan onderuit. Meeusen springt snel weer overeind, Bosmans heeft zich bezeerd en blijft liggen. 15:01 ◀

De groene lichten branden, de duiven zijn gelost. Toon Aerts duikt als eerste het veld in, met de wereldkampioen in zijn wiel. 15:00 ◀

Wedstrijd mannen 15:00 ◀

Ik weet niet goed wat mijn tactiek zal zijn. Het is een parcours dat zich leent tot groepsvorming. Het zal anders koersen zijn zonder Mathieu. Wout van Aert 14:47 ◀

Ik zag dat Sanne ver zat in de eerste ronde en had de kans om meteen door te trekken. Ik moest wel indelen, want die inspanning hou je geen 40 minuten vol. Lucinda Brand 14:32 ◀

Brand houdt Cant van haar 100e profzege Brand moet er op de aankomststrook nog een stevige sprint uitpersen om Cant af te houden. De Nederlandse haalt het na een lange solo, Cant moet nog wat langer wachten op haar 100e profzege. De Boer legt beslag op de 3e plaats. 14:29 ◀

Brand plooit niet en Cant lijkt te beseffen dat de overwinning buiten bereik is. De Boer probeert Arzuffi af te schudden in de strijd voor de laatste podiumplaats. 14:27 ◀

De wereldkampioene doet haar uiterste best, maar ook Brand lijkt nog wat in de tank te hebben en houdt Cant voorlopig af. 14:26 ◀

Cant jaagt Cant trapt het gaspedaal nu helemaal in en opent de jacht op Brand. Het verschil bedraagt nog 7 seconden. 14:24 ◀

Brand verliest terrein, bij het ingaan van de laatste ronde houdt ze nog 10 seconden over.

13 seconden hoor ik de omroeper zeggen. Gaat het toch nog gebeuren? Michel Wuyts 14:22 ◀

Brand is door haar valpartij wat van haar voorsprong kwijtgespeeld, maar de chronometer geeft nog altijd 17 seconden aan. Achter haar lijken de kopjes stilaan aan de strijd voor de 2e plaats te denken. 14:20 ◀

Lucinda Brand rijdt nog altijd aan de leiding, ondanks een schuiver.

Val Brammeier Brammeier maakt een foutje en belandt met haar stuur in een van de zakken die als afsluiting gebruikt worden. De Britse gaat erbij liggen, maar springt meteen weer overeind. 14:16 ◀

De situatie op dit moment: Lucinda Brand heeft nog altijd een voorsprong van ongeveer 17 tellen op het zevental dat bestaat uit Cant, Wyman, Arzuffi, Sels, De Boer, Brammeier en Worst. 14:14 ◀

Bij Brand is er nog voorlopig nog geen teken van verval te merken. De Nederlandse blijft tempo maken langs het water. 14:12 ◀

16 seconden Op 3 ronden van het einde heeft Cant nog altijd 16 seconden achterstand op Brand. De andere achtervolgsters komen weer aansluiten bij de wereldkampioene, wat erop wijst dat haar tempo wat stokt. 14:10 ◀

Cant jaagt op Brand, maar is nog niet uit het vizier van de andere achtervolgsters verdwenen. Wyman en Arzuffi doen hun uiterste best om het gat met de wereldkampioene niet te groot te laten worden. 14:08 ◀

Cant vindt het welletjes en wil naar Brand toe.

Cant neemt over Na 3 ronden blijft de voorsprong van Brand schommelen rond 16 seconden. Cant neemt over bij de achtervolgsters, is de kentering ingezet? 14:04 ◀

Wyman en Arzuffi wisselen elkaar af op kop bij de achtervolgsters. Van Loy krijgt het lastig om het tempo te volgen. 14:03 ◀

Het is niet zo dat de voorsprong aan het vergroten is. Christophe Vandegoor 14:02 ◀

Een trosje achtervolgsters jaagt op de eenzame Brand.

17 seconden Brand heeft 2 ronden achter de rug. Arzuffi leidt de achtervolging op 17 seconden met Worst, Wyman, Sels, Van Loy en Cant in haar wiel. 13:57 ◀

Cant rijdt in 7e positie en heeft Van Loy en co in het vizier. Maar de wereldkampioene moet wel al een gat van 24 seconden dichtrijden op Brand. 13:56 ◀

Worst springt als enige over een betonnen balk en neemt zo afstand van Van Loy en Sels. De Nederlandse is solo de eerste achtervolgster op haar landgenote Brand. 13:54 ◀

3 achtervolgers Op het einde van de eerste ronde sluit Annemarie Worst aan bij Sels en Van Loy. Ook Wyman, Arzuffi, Cant, Brammeier en De Boer zijn op komst. 13:52 ◀

Cant is inmiddels opgeschoven naar de 7e positie. De wereldkampioene rijdt door het zand terwijl haar concurrenten ervoor kiezen om te lopen. 13:51 ◀

Brand legt er meteen duchtig de pees op. Van Loy en Sels volgen op een handvol tellen.

Brand gaat ervandoor Lucinda Brand, winnares in Mol, voelt zich prima in haar sas in het zand. De Nederlandse slaat een kloofje op Van Loy en Sels. 13:48 ◀

Van Loy, Brand en Sels nemen het roer in handen in de openingsfase. Cant heeft haar start wat gemist en volgt in 10e positie, met Brammeier in haar wiel. 13:46 ◀

Start! Het startsein weerklinkt, de vrouwen stuiven weg. Ellen Van Loy troeft Wyman en Brand af in de sprint naar de eerste bocht. 13:45 ◀

Wedstrijd vrouwen 13:45 ◀

Het zand zal 100 procent meevallen. Er hoeft niet gelopen te worden in het zand. Paul Herygers 13:41 ◀

De uitzending op Eén en onze livestream is begonnen. Commentatoren met dienst zijn naar goede gewoonte Michel Wuyts en Paul Herygers. 13:36 ◀

Om 13u45 beginnen de vrouwen aan hun #Waaslandcross. Voldoende tijd voor de mannen om het parcours nog even te verkennen. #soudalclassics #SintNiklaas

Rechtstreekse beelden vanaf 13.30u De vrouwen beginnen eraan om 13.45u, de mannen zijn om 15u aan de beurt. U hoeft geen enkele pedaalslag te missen, dankzij de rechtstreekse uitzending op Eén en onze livestream. Onmiddellijk na het Journaal, zo rond 13.30u, schotelen we u de eerste beelden voor. 12:52 ◀

Heel jammer, want ik had echt willen starten. Daarom heb ik tot vandaag gewacht om te beslissen. Sint-Niklaas heeft een erg mooi zandparcours en ik heb veel zin om te crossen, maar momenteel ben ik nog te ziek en gezien het drukke programma de komende 10 dagen wil ik geen risico’s nemen. Mathieu van der Poel 13:58 ◀

Geen Van der Poel De kogel is door de kerk: Mathieu van der Poel komt zaterdag niet aan de start. Hij is aan het uitzieken van een fikse verkoudheid en wil geen risico nemen met het oog op de drukke crossperiode rond de feestdagen. 13:56 ◀

Het is geen geheim dat ik van zandcrossen houd en ik kom dan ook graag aan de start in Sint-Niklaas. Dat ik er mijn 100e zege bij de elite kan pakken, maakt deze cross toch wel heel speciaal. Voor de 100e keer op het hoogste schavot staan in mijn regenboogtrui, dat zou fantastisch zijn. Ik zal er alles aan doen om daar zaterdag in te slagen. Sanne Cant 12:43 ◀

100e voor Cant? Bij de vrouwen mocht Sanne Cant vorig jaar feesten. Ze kan zaterdag een gooi doen naar haar honderdste profoverwinning. 12:42 ◀

Wie niet door het zand kan rijden, zal iets minder lang moeten lopen. Hoe dan ook blijft Sint-Niklaas een snel parcours. Organisator Erwin Vervecken 12:41 ◀

Bijna niks veranderd Aan het parcours van de Waaslandcross is bijna niets veranderd. De zandstrook aan de tweede materiaalpost werd ingekort, maar heeft wel een extra bocht gekregen om de moeilijkheidsgraad te vergroten. 12:41 ◀

Van der Poel sukkelt met een ziekte en startte deze week een antibioticakuur op. Een beslissing over zijn deelname valt in de loop van vrijdag. Wel al zeker present zijn Wout van Aert, Toon Aerts en Tom Meeusen, die vorig jaar, in afwezigheid van de Grote Twee, wist te winnen in Sint-Niklaas. 12:40 ◀

Komt Van der Poel? Het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas vormt zaterdag het decor voor de Waaslandcross, de vijfde manche in de Soudal Classics. Dat is een reeks van crossen waar een klassement van geen tel is. Toch tekenen heel wat toppers present, zowel bij de vrouwen als de mannen. Al is het nog afwachten of ook Mathieu van der Poel erbij zal zijn. 12:40 ◀