Van Kessel snelt van de laatste plaats naar de zege in Hasselt

Heel wat toppers hadden geen zin om hun stage in Spanje te onderbreken voor de Soudal Classics-cross in Hasselt. Toon Aerts deed dat wel, maar aan "thuisblijver" Corné van Kessel had hij een lastige klant.

Van Kessel zat aanvankelijk opnieuw letterlijk in de hoek waar de klappen vallen. Afgelopen weekend zag hij nog een podiumplaats in rook opgaan toen hij op een toeschouwer botste, nu ging hij al in de eerste bocht tegen de aarde. Vanaf de laatste plaats kon hij opnieuw beginnen.