Toon Aerts remonteert Vanthourenhout ook in Niel

Kan Toon Aerts profiteren?

De Jaarmarktcross is een beetje onthoofd want Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Lars van der Haar staan niet aan de start. Maar het maakt van deze cross ook de ideale gelegenheid voor de andere crossers om voor spektakel te zorgen. Kan Toon Aerts zichzelf opvolgen in Niel? Of steken bijvoorbeeld Laurens Sweeck of David van der Poel daar een stokje voor? Volg alle actie hier.