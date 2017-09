Sweeck neemt over Sweeck heeft de koppositie overgenomen van Meeusen, maar trapt het gaspedaal voorlopig nog niet helemaal in.

De mannen maken zich stilaan op voor hun start. Het regent al de hele dag pijpenstelen in Neerpelt bij temperaturen rond 13 graden, een heel verschil met de hitte in de Verenigde Staten de voorbije weken.

Regen De mannen maken zich stilaan op voor hun start. Het regent al de hele dag pijpenstelen in Neerpelt bij temperaturen rond 13 graden, een heel verschil met de hitte in de Verenigde Staten de voorbije weken.

Ik hoop ook eens te winnen van Mathieu Van der Poel en Wout Van Aert. Aan Mathieu was in Amerika niets te doen, maar hij zal ook wel eens een mindere dag hebben

Ik hoop ook eens te winnen van Mathieu Van der Poel en Wout Van Aert. Aan Mathieu was in Amerika niets te doen, maar hij zal ook wel eens een mindere dag hebben Laurens Sweeck

Geen Van der Poel of Van Aert Zoek vanmiddag niet naar Mathieu van der Poel of Wout van Aert. Zij slaan de veldrit in Neerpelt over en concentreren zich op Gieten, waar morgen de eerste manche van de Superprestige gereden wordt. Pauwels, Sweeck, Meeusen, Hermans en Vantornout zijn enkele namen die wél aan de start staan.

14:19