VRT Vos: "Heel mooi om voor de nieuwe ploeg met een zege te beginnen" 14:56 ◀

VRT Van Loy: "Geen schande om van Vos te verliezen" 14:53 ◀

VRT De Jong: "Ik vond het hier doodeng" 14:51 ◀

Iserbyt draagt overwinning op aan de familie De Clercq Eerder op de dag won Eli Iserbyt bij de beloften. De renner van Marlux-Napoleon Games droeg zijn overwinning op aan de familie De Clercq. "We kregen vanmorgen te horen dat de vader van Mario De Clercq overleden is", vertelde hij. "Dat gaf me toch extra kracht om zo diep te gaan. Ik hoop dat deze overwinning toch een lichtpuntje kan zijn in de donkere dagen van de familie De Clercq." 14:44 ◀

De Jong blijft aan de leiding Thalita de Jong staat nog altijd aan de leiding in het klassement van de DVV-trofee. Met nog 1 wedstrijd voor de boeg heeft ze 42 seconden voorsprong op Sanne Cant. Ellen Van Loy staat 3e, maar dat is al op 5'05" van de Nederlandse. 14:39 ◀

Het is toch even zoeken op dit parcours. Er zijn veel geultjes waar je moet opletten en geconcentreerd moet blijven. Marianne Vos 14:37 ◀

Het is geen schande om van zo iemand te verliezen. Ik heb mijn wagonnetje even kunnen aanpikken, maar Marianne rijdt 2 tanden te groot op de lange rechte stukken. Ellen Van Loy 14:34 ◀

Marianne Vos begint aan het nieuwe jaar met een 3e overwinning in 5 veldritten. #GPSvenNys pic.twitter.com/3X4wsP4kaT — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 1 januari 2017 14:31 ◀

VRT Marianne Vos wint de DVV-trofee in Baal bij de vrouwen 14:30 ◀

Vos wint, Van Loy en De Jong op het podium Geen problemen voor Vos in de laatste ronde. Ze begint aan het nieuwe jaar met een overwinning, haar 3e zege in een paar weken tijd. Van Loy wordt 2e. In de sprint voor de 3e plaats is De Jong een zucht sneller dan Cant. 14:26 ◀

Vos diept haar voorsprong nog wat verder uit en lijkt op weg naar haar 3e zege in 5 wedstrijden. In de strijd om de derde plaats zijn De Jong, Verdonschot en Worst komen aansluiten bij Cant. 14:22 ◀

VRT Vos laat Van Loy achter 14:18 ◀

Laatste ronde 8 seconden. Dat is de achterstand van Van Loy op Vos bij het ingaan van de laatste ronde. Cant rijdt in derde positie, maar dat is al op 38 seconden van de kop van de wedstrijd. 14:18 ◀

Vos laat Van Loy achter Van Loy krijgt het nu toch lastig en moet terrein prijsgeven op Vos. De Nederlandse neemt 5 seconden voorsprong. 14:15 ◀

Vos heeft zich op kop gezet en probeert Van Loy af te schudden. Maar die bijt zich vast in het wiel van de Nederlandse en weigert zich zomaar gewonnen te geven. 14:12 ◀

Op twee ronden van het einde zijn Ellen Van Loy en Marianne Vos samen op pad. #GPSvenNys pic.twitter.com/LZDotrH641 — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 1 januari 2017 14:12 ◀

Vos heeft Van Loy te pakken Vos heeft het wiel van Van Loy te pakken. Bij Cant loopt het vandaag niet van een leien dakje, ze kijkt nu al aan tegen een achterstand van 25 seconden. 14:04 ◀

VRT Vos laat Cant achter en komt bij leider Van Loy 14:04 ◀

Vos heeft Cant achtergelaten en heeft de jacht op Van Loy geopend. Cant volgt op een tiental seconden, Worst, De Jong, Verdonschot en Brammeier hangen op 25 tellen. 14:00 ◀

VRT Eerste ronde van de DVV-trofee in Baal bij de vrouwen 13:58 ◀

Na de eerste ronde heeft Van Loy een handvol seconden voorsprong op Cant en Vos, die is komen aansluiten bij de Belgische kampioene. 13:54 ◀

Ellen Van Loy neemt het heft in handen en gaat er alleen vandoor. Cant probeert de oversteek te maken, De Jong, Vos, Verdonschot en Worst volgen in haar zog. 13:48 ◀

Start! De lichten springen op groen en de vrouwen stuiven weg. Wereldkampioene Thalita de Jong duikt als eerste het veld in, met Sanne Cant in haar wiel. 13:45 ◀

Vrouwenwedstrijd 13:45 ◀

VRT Van der Haar: "Hoop dat Sven Nys mij over balkjes gaat leren springen" 13:43 ◀

De vrouwen verzamelen aan de start. Over een paar minuten hijsen ze zich in het zadel voor hun eerste wedstrijd van het jaar. Op onze livestream kunt u die strijd zo meteen volgen (voorlopig zonder commentaar), op Eén begint de uitzending na het journaal, rond 14.15u. 13:38 ◀

'Verplicht te crossen' #DVVBaal #GPSvenNys #veldrijden #sporza #cyclocross Een foto die is geplaatst door Renaat Schotte (@wielerman) op 1 Jan 2017 om 3:39 PST Een opmerkelijk bordje langs het parcours: 13:05 ◀

Iserbyt wint bij de beloften De beloften hebben hun wedstrijd intussen achter de rug. Eli Iserbyt zette het nieuwe jaar in met een zege, Thijs Aerts en Quinten Hermans strandden op de tweede en derde plaats. Bij de junioren ging Jelle Camps met de zege aan de haal, voor Jofre Cullell Estape en Thymen Arensman. Bij de nieuwelingen ten slotte was Luke Verburg de beste, hij haalde het voor Ryan Cortjens en Salvador Alvarado. 13:02 ◀

Retro 2016: Van Aert domineert in Baal Vorig jaar viel er niets te doen aan de dominantie van Wout van Aert in Baal. Hij stoof in zijn eentje weg van zijn rivalen en won uiteindelijk met meer dan een minuut voorsprong op thuisrijder Sven Nys en Toon Aerts. Bekijk hieronder nog eens de samenvatting van die wedstrijd. 12:12 ◀

VRT © 2016 Samenvatting van de Grote Prijs Sven Nys 12:12 ◀

Geen Mathieu van der Poel Zoek vandaag niet naar Mathieu van der Poel. De Nederlander liet vrijdag al weten dat hij niet aan de start zou staan in Baal omdat hij moet rusten na zijn zware val in Loenhout. Hij hoopt op tijd fit te zijn voor het Nederlands kampioenschap volgende week zondag. 11:59 ◀

Looks good! 👌#welcomeLars Een foto die is geplaatst door Telenet Fidea Lions (@telenetfidea) op 1 Jan 2017 om 2:48 PST 11:57 ◀

Rabobank verdwijnt definitief Met het ingaan van het nieuwe jaar komt er ook een einde aan een tijdperk. Rabobank bouwde de afgelopen jaren zijn sponsoring al af, maar prijkte wel nog op de shirts van de vrouwen van Rabo Liv, maar kapt er nu definitief mee. Marianne Vos komt vanaf vandaag uit voor Fortitude Pro Cycling, Thalita de Jong trekt naar Lares-Waowdeals. 11:47 ◀

Hopla , we zijn weer klaar voor een dagje cross. @sncyclingcenter #groteprijssvennys — Sven Nys (@sven_nys) January 1, 2017 11:30 ◀

Veldrijders zetten in Baal het nieuwe jaar in Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent voor de veldrijders 1 ding: de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Wout van Aert verdedigt straks voor het eerst de kleuren van zijn nieuwe ploeg. Volg het hier met livestream vanaf 13.40u en op Eén vanaf 14.15u. 11:26 ◀