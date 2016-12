Today DVV Loenhout. Last race in @GiantAlpecin colors!

Kans op winnen is miniem maar binnen een jaar of tien wil ik trots mee pintjes kunnen drinken langs de kant dus gewoon knallen vandaag :)

2 volle supportersbussen vanuit Lille vandaag. Hoogdag in de Kempen!! #loenhout #azencross #thuismatch

De DVV-trofee in Loenhout is van start tot finish te volgen bij Sporza. Om 13.30 uur begint de uitzending op Eén met de wedstrijd van de vrouwen. Om 15 uur zijn de mannen aan de beurt.

De Azencross in Loenhout krijgt donderdag met Zdenek Stybar een extra trekpleister aan de start. "Ik wil het gevoel hebben dat ik nog eens veldrijder ben."

Stybar over cross in Loenhout: "Een beetje thuiskomen"

Azencross Terwijl de kerstkalkoenen plaatsmaken voor vuurwerk, beleven de cyclocrossers drukke dagen. Drie dagen na de veldrit in Heusden-Zolder duiken ze nu in Loenhout het veld in. Morgen en overmorgen staan Bredene en Baal op het programma. Wie wint de eerste cross van dit drieluik voor het BK? Volg het hier op de voet.

