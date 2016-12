Van der Poel klieft Van Aert uit het wiel in opwindende Scheldecross

Einde 16:10 ◀

Van der Poel forceert de beslissing in de zandbak In de zandbak plaatst Van der Poel een ultieme versnelling en klieft weg naar de zege in de Scheldecross. Van Aert buigt het hoofd en legt zich neer bij de tweede plaats, Pauwels wordt 3e. 16:05 ◀

Daar komen de stormtroepen! Michel Wuyts 16:05 ◀

Van der Poel gaat wel erg laat in de remmen en wint zo de felle sprint om als eerste de zandstrook in te duiken. 16:04 ◀

Van Aert, Van der Poel en Pauwels slalommen een laatste keer langs de waterkant. Het tempo ligt bijzonder hoog. 16:02 ◀

Dnf in antwerpen! Geen kracht en rug helemaal stuk. Zo goed het vorige week liep zo slecht was het vndg. #offday #DVVTrofee — Wietse Bosmans (@bosmanswietse) December 17, 2016 16:02 ◀

Van der Poel heeft het wiel van Van Aert weer te pakken en ook Pauwels is nog van de partij. Het wordt een spannende ontknoping. 16:01 ◀

Van Aert duikt met 2 seconden voorsprong de laatste ronde in. #Scheldecross pic.twitter.com/5b4fPvoJCx — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 16:01 ◀

In de loopstrook zit Pauwels geprangd tussen Van Aert en Van der Poel. De wereldkampioen profiteert daarvan om een kloof te slaan. 15:59 ◀

Knie hard gestoten @DVVtrofee 😌. Jammergenoeg de strijd moeten staken.. Hopelijk morgen wat hetsteld.. #scheldecross pic.twitter.com/c3UcRTnKJP — Klaas Vantornout (@KlaasVantornout) December 17, 2016 15:58 ◀

Pauwels acht zijn moment gekozen en glipt voorbij Van Aert en Van der Poel naar de kop van de koers. Adams haakt zijn wagonnetje aan. 15:58 ◀

Het tempo is er nu uit vooraan, waardoor Adams, Sweeck en Vanthourenhout komen aansluiten. 15:57 ◀

Het wordt in de slotronde een battle voor de balken. Michel Wuyts 15:56 ◀

Al 10 ronden achter de rug, nog 2 ronden voor Van Aert, Van der Poel en Pauwels. #Scheldecross pic.twitter.com/uCTgoWBMiU — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 15:56 ◀

Een nieuwe passage in de zandstrook, een nieuwe actie van Van Aert. Pauwels plooit, maar weigert te breken. 15:53 ◀

Weer 3 leiders Van der Poel zoeft over de balken, maar Pauwels rijdt samen met Van Aert het gat dicht. Zo hebben we opnieuw 3 leiders. 15:50 ◀

VRT Venturini slaat (onbedoeld) telefoon uit handen van toeschouwer 15:48 ◀

Onder het toeziend oog van Niels Albert snelt Van der Poel voorbij Van Aert naar de koppositie om als eerste de zandbak aan te vatten. 15:48 ◀

Pauwels heeft nog maar eens de aansluiting gemaakt met de twee leiders. Achter de rug van Van Aert komt Van der Poel met zijn schouder in aanraking met een stootkussen. 15:46 ◀

Van der Poel raast over de balken Van der Poel heeft zich in de aanloop naar de balken weer op kop gezet. Hij springt aan een razend tempo over die balken, maar zet niet door. 15:45 ◀

De wereldkampioen zet zijn rivaal onder druk in de loopfase, maar de Nederlander komt meteen weer aansluiten. Pauwels volgt op 11 seconden. 15:43 ◀

Om Van Aert te kloppen in verbetenheid, moet je van ver komen. Michel Wuyts 15:42 ◀

Achter de twee leiders heeft Pauwels de andere achtervolgers overboord gegooid in de strijd om de 3e plaats. 15:41 ◀

Even voorbij halfweg en Van Aert en Van der Poel hebben de anderen afgeschud. #Scheldecross pic.twitter.com/n7XtCAerSf — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 15:41 ◀

In de looppassage door het zand slaan Van Aert en Van der Poel andermaal een kloofje op de drie anderen. 15:37 ◀

Sweeck, Merlier, Baestaens, Adams en Van Kessel houden de vijf leiders binnen schot. In een bocht stropt het vooraan even, waardoor Adams het wiel van Aerts bijna te pakken heeft. 15:35 ◀

Aerts en Vanthourenhout komen opnieuw aansluiten vooraan. Van Aert bepaalt het tempo met Van der Poel in zijn wiel. 15:33 ◀

Pauwels heeft de kloof gedicht en volgt in het zog van Van Aert en Van der Poel. #Scheldecross pic.twitter.com/mKIk0A2whI — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 15:33 ◀

Pauwels dicht de kloof op de twee leiders en ook Aerts en Vanthourenhout zijn op komst. Sweeck ment op 12 seconden een groepje achtervolgers. 15:29 ◀

Van Aert heeft Van der Poel te pakken en zet zich meteen op kop. Maar op de balken neemt de Nederlander het roer weer over. 15:28 ◀

Van Aert klieft net iets beter door de zandstrook en nadert tot op 2 tellen van Van der Poel. Aerts, Vanthourenhout en Pauwels volgen al op 14 seconden. 15:26 ◀

Van der Poel trekt nog eens door, Van Aert volgt op 4 seconden. #Scheldecross pic.twitter.com/lAs3H6uAKn — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 15:26 ◀

Van der Poel vliegt als een bezetene over de balken. Van Aert doet het wat voorzichtiger, waardoor de Nederlander een kloofje slaat. 15:24 ◀

Van Aert heeft geen zin in pelotonvorming en trapt het gaspedaal in. Vanthourenhout en Van der Poel bijten zich vast in zijn wiel, Pauwels en Aerts bekijken het vanuit 4e en 5e positie. 15:22 ◀

Het tempo wordt vooraan gedrukt, waardoor de 5 achtervolgers hun kans ruiken om opnieuw te komen aansluiten. 15:20 ◀

Van Aert lost Van der Poel af op kop. Die pakt op de balken uit met een trucje waarbij hij zijn achterwiel even opzij zwiept. 15:18 ◀

Einde van de 3e ronde Ook Vanthourenhout en Aerts knokken zich opnieuw naar de kop van de koers toe. Na 3 ronden hebben we zo nog altijd 5 leiders. 15:16 ◀

Van Aert komt aansluiten bij Van der Poel, Pauwels probeert aan te klampen. #Scheldecross pic.twitter.com/BXWh8Lbm5n — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 15:16 ◀

Van der Poel versnelt Na de balken plaatst Van der Poel een versnelling. Hij neemt meteen 20 meter op de anderen, waar Van Aert de jacht leidt. 15:13 ◀

12 ronden in totaal Bij het ingaan van de derde ronde komen Pauwels, Aerts en Vanthourenhout weer aansluiten. Door de snelle rondetijden in de openingsfase moeten er in totaal 12 ronden afgelegd worden. 15:12 ◀

Vijf is te veel om door te trekken, dan gaan ze elkaar beloeren. Paul Herygers 15:11 ◀

Van Aert zet zich op kop voor de tweede passage in de zandbak. Van der Poel volgt gezwind, Aerts en het duo van Marlux moeten terrein prijsgeven. 15:09 ◀

De 15 bonificatieseconden zijn voor Van der Poel. Ook Aerts en Vanthourenhout sprokkelen wat tijd. Van Aert en Pauwels, de eerste en tweede in het klassement, blijven met lege handen achter. 15:08 ◀

Aerts, Van der Poel, Van Aert, Pauwels en Vanthourenhout slaan een bres, Van Kessel probeert hen te volgen. #Scheldecross pic.twitter.com/c6V0f50UAd — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 15:08 ◀

5 leiders In de zandbak zet Van der Poel zich op kop, voor Vanthourenhout en Pauwels. Van Aert rijdt in 4e positie. Aerts moet harken, maar komt dan toch aansluiten bij de 4 leiders. 15:04 ◀

Ook Van Aert springt over de balken De balken liggen er erg goed bij, waardoor ook Wout van Aert er fluks over springt. De wereldkampioen brak in het verleden zijn sleutelbeen bij een sprong over de balken en waagt zich daar doorgaans niet meer aan. 15:03 ◀

Meeusen raakte in de eerste bocht ingesloten en is ver in de achtergrond verzeild geraakt. Michael Vanthourenhout, Aerts en Laurens en Diether Sweeck zijn wel goed weg. 15:01 ◀

Start! De duiven zijn gelost! Na een felle sprint naar de eerste bocht is het Pauwels die de bovenhand haalt, voor Van Aert en Van der Poel. 15:00 ◀

Wedstrijd 15:00 ◀

Het laatste stuk zand voor de finish is heel lastig, dat zou de doorslag kunnen geven. Als je een foutje maakt, is het moeilijk om dat weer dicht te rijden. Mathieu van der Poel 14:53 ◀

Verjaardagscadeau voor Sweeck? Van Aert en Van der Poel verdeelden vorige week alweer de prijzen onder elkaar. Kevin Pauwels liet toen weten dat hij er stilaan moedeloos van wordt, maar Laurens Sweeck blijft strijdvaardig. Die laatste en zijn tweelingbroer zijn vandaag overigens jarig. Kan een van hen zichzelf een onvergetelijk verjaardagscadeau geven? 14:51 ◀

Wout en Mathieu zijn de beteren en het is aan ons om het hen zo moeilijk mogelijk te maken. Laurens Sweeck 14:50 ◀

Het is elke keer moeilijk. Vorig jaar had ik hier een heel goed gevoel, hopelijk is dat vandaag weer zo. Wout van Aert won vorig jaar 14:44 ◀

VRT Vos schiet als een pijl uit een boog naar voren 14:42 ◀

Ik denk dat het spannende tv was. Het was wel leuk voor mij en voor het publiek. Sanne Cant 14:31 ◀

Cant krijgt in de laatste zandstrook het wiel van De Boer te pakken en vloert de Nederlandse in de sprint. #Scheldecross pic.twitter.com/f4V8VQZ2xd — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 14:28 ◀

Ik ben wel een beetje moe. Halfweg kreeg ik een inzinking, maar ik ben wel heel tevreden. Marianne Vos, 4e bij haar comeback 14:26 ◀

Cant rekent af met De Boer in de sprint In de laatste zandstrook heeft Cant het wiel van De Boer te pakken. Cant glipt binnendoor en draait als eerste de weg op. In de sprint rekent de Belgische kampioene af met De Boer. Nash wordt op 45 seconden 3e, Vos is bij haar comeback 4e op 59 tellen. 14:23 ◀

Bij het opspringen na de balken raakt de Boer niet meteen in haar klikpedaal. Cant ruikt bloed en nadert tot op 3 seconden. 14:20 ◀

Bij het ingaan van de laatste ronde hangt Cant nog altijd op 9 seconden van De Boer. De Nederlandse sprokkelde eerder in de wedstrijd 15 bonificatieseconden en kan in het klassement over onze landgenote springen als ze aan de streep 17 seconden overhoudt. 14:18 ◀

De Boer ziet haar voorsprong op Cant slinken tot 7 seconden. Nash rijdt wat verder op de 3e plaats, Vos is nog altijd 4e. 14:15 ◀

Cant nadert De Boer dreigt in de zandbak in de problemen te komen door gedubbelde rensters, maar die gaan dan toch net op tijd aan de kant. Cant nadert tot op 10 seconden, Nash heeft onze landgenote moeten laten rijden. 14:11 ◀

De top 4 in 1 beeld gevat: De Boer heeft 14" voorsprong op Cant en Nash, Vos krijgt het moeilijk. #Scheldecross pic.twitter.com/ZBE3w7SsMt — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 14:10 ◀

Cant en Nash knabbelen een paar seconden van hun achterstand op De Boer en klokken af op 14 tellen. Vos krijgt het stilaan lastig en ziet het duo weer wegrijden. 14:07 ◀

Bij de derde passage in de zandbak moet Vos wat terrein prijsgeven op Cant en Nash, maar op de asfaltstrook naar de aankomst rijdt ze het gat meteen weer dicht. 14:04 ◀

Thalita De Jong, die aan de leiding staat in het klassement, heeft de rol moeten lossen. Ze houdt Cant, Vos en Nash wel in het vizier. 14:00 ◀

De Boer heeft na 2 ronden 17 seconden voorsprong, Vos jaagt samen met Cant en Nash. #Scheldecross pic.twitter.com/thr0FEeGMG — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 14:00 ◀

De Boer kijkt niet op of om en bouwt haar voorsprong uit tot 15 seconden. Cant, Vos, De Jong en Nash zijn de eerste achtervolgers. 13:55 ◀

De Boer solo De Boer trekt in de zandbak het tempo de hoogte in. Wereldkampioene De Jong is niet tuk op het zand en houdt zo ook de anderen op. De Boer gaat er op die manier alleen vandoor op het einde van de eerste ronde. 13:51 ◀

De Belgische vrouwen hebben hun start wat gemist. Van Loy ploetert als 6e door het zand, Cant volgt in haar zog. 13:49 ◀

De kop van de koers kleurt oranje in de eerste ronde: De Boer, De Jong en de achteraan gestarte Vos. #Scheldecross pic.twitter.com/0Afa0aj2x6 — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 17 december 2016 13:49 ◀

Start! De vrouwen schieten uit de startblokken. Sophie de Boer draait als eerste het veld in, met De Jong in haar wiel. Marianne Vos flitst naar voren en rijdt al snel in derde positie. 13:45 ◀

De vrouwen staan klaar aan de start. Marianne Vos moet helemaal achteraan starten, maar zal ongetwijfeld meteen een aantal rensters oppeuzelen. 13:44 ◀

Het is leuk dat Marianne Vos er weer bij is. Iedereen is benieuwd hoe ze zal rijden. De eerste halve ronde leent zich er wel toe om voorbij te steken. Ik denk dat je vooraan kunt raken als je zo vaak wereldkampioene bent geworden. Sanne Cant 13:38 ◀

De top is breder geworden bij de vrouwen. Ik zag de voorbije weken een grote groep vrouwen om de zege strijden. Marianne Vos 13:37 ◀

Rechtstreekse uitzending Renaat Schotte heet u welkom op Eén en onze livestream. Hij geeft zo meteen het woord aan Michel Wuyts en Paul Herygers voor de wedstrijd bij de vrouwen. 13:35 ◀

2e plaats vandaag, niet het resultaat waar ik voor kwam... morgen Namen 💪🏼 — Eli Iserbyt (@IserbytEli) December 17, 2016 13:20 ◀

Uitkijken naar Marianne Vos Voor de mannen het veld induiken, zijn alle ogen gericht op de vrouwenwedstrijd. Cant, Van Loy, Verschueren, De Jong en De Boer krijgen straks immers concurrentie van Marianne Vos, die na bijna twee jaar afwezigheid haar comeback maakt in de cross. Maar de zevenvoudige wereldkampioene tempert de verwachtingen. 12:43 ◀

Hermans wint bij de beloften Zonet is ook de wedstrijd van de beloften afgelopen. Europees kampioen Quinten Hermans mocht het zegegebaar maken. Hij kwam solo over de streep, voor wereldkampioen Eli Iserbyt en Nicolas Cleppe. 12:39 ◀

De junioren hebben hun wedstrijd al achter de rug. Arne Vrachten reed solo naar zijn eerste zege van het seizoen, Daniel Tulett vloerde Andres Verdonck in een sprint om de tweede plaats. Eerder op de dag ging Ryan Cortjens aan de haal met de zegebloemen bij de nieuwelingen. Hij sloeg al in de eerste ronde een kloofje op zijn tegenstanders. Wout Vervoort werd tweede, Pim Ronhaar derde. 12:33 ◀

2014: Van der Poel rijdt een halve cross alleen op kop Ook Mathieu van der Poel weet wat het is om de Scheldecross te winnen. Twee jaar geleden, op amper 19-jarige leeftijd, gooide hij halfweg Laurens Sweeck overboord en reed hij solo naar de zege. Sweeck werd tweede op 43 seconden, Tom Meeusen strandde op 1'01". 12:27 ◀

Retro: Van Aert laat iedereen een poepje ruiken Vorig jaar stond er geen maat op Wout van Aert in de Scheldecross, ondanks een kettingprobleem. Van Aert greep Van der Poel bij de lurven en liet hem op 2 ronden van het einde achter. Bekijk hieronder nog eens de hoogtepunten van die wedstrijd. 12:20 ◀

VRT © 2015 Vijf op vijf voor Wout Van Aert in de Bpost Bank Trofee 12:20 ◀

Van Aert domineert in het klassement In het klassement van de DVV-trofee staat Wout van Aert afgetekend aan de leiding. Hij won 3 van de 4 voorbije wedstrijden en heeft in het klassement 2'34" voorsprong op Kevin Pauwels. Van der Poel kon ook al 1 manche winnen, maar door een slechte dag in de Koppenbergcross staat hij 8'31" in het krijt en lijkt hij uitgeteld voor de eindzege. 12:16 ◀

Scheldecross Goeiemiddag! Het is zaterdag en dat betekent in deze wintermaanden één ding: cross. Vandaag is het beurt aan de Scheldecross, de 5e manche in de DVV-trofee. U kunt hier de wedstrijden bij de mannen en de vrouwen volgen met beeld en tekst, onze livestream start om 13.30u. 12:14 ◀