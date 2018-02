De Krawatencross van Lille telt mee voor de DVV-Trofee. In dat klassement staat Mathieu van der Poel aan de leiding met 7'34" voorsprong op Toon Aerts. Zaterdag valt het doek over dit regelmatigheidscriterium. De veldrit van Hoogstraten, zondag, kadert in de Superprestige. In die rangschikking telt leider Wout van Aert 1 punt meer dan Van der Poel. De Nederlander verzekerde zich eerder dit seizoen al van de Wereldbeker.

