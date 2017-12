Ik was te gedreven om snel terug te keren, besef ik nu. Bij die val in Namen is mijn lijf helemaal door elkaar geschud, waardoor ik in Zolder en in Bredene geen vermogen kon ontwikkelen. Bovendien viel iedereen wel een keer in Bredene, ook ik. Net weer op die pols. Sindsdien staat hij weer helemaal ontstoken. Dat zal zijn tijd nodig hebben om te herstellen. Dat moet ik respecteren, als ik mijn laatste seizoen nog deftig wil afsluiten.

Zonder Klaas Vantornout Zoek in Baal niet naar Klaas Vantornout. De crosser van Marlux-Napoleon Games kwam in Namen ten val, maar reed deze week al mee in Zolder en Bredene. "Te vroeg, zo blijkt nu", meldt zijn ploeg. "Klaas viel op dezelfde pols in Bredene en paste voor de cross in Diegem. Hij kan er ook in Baal niet bij zijn. Momenteel is er geen duidelijkheid over de terugkeer van Klaas."

