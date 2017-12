Michael Vanthourenhout heeft de koppositie overgenomen van Sweeck. Van Aert klit op het wiel. 15:14 ◀

Van der Haar op achterstand Lars van der Haar heeft zijn start compleet gemist. Hij rijdt rond als 20e en doet voorlopig geen goede zaak in het klassement. Sweeck pakt 15 seconden aan de tussensprint, Van Aert 10, Van der Poel 5. 15:12 ◀

Van Der Poel is goed opgeschoven ondertussen. Hij volgt in het wiel van Sweeck en Van Aert. Ook Vanthourenhout, Van Kessel, Aerts en Merlier zijn mee voorin. 15:11 ◀

Einde ronde 1 De eerste ronde is gereden en het is Sweeck die als eerste over de finishlijn komt. Van Aert zit in zijn wiel, de rest volgt op kleine achterstand. 15:09 ◀

Sweeck wil Van Aert niet zomaar laten gaan. Ook Van Kessel, Aerts en Vanthourenhout zijn niet ver weg. 15:06 ◀

De kloof van Van Aert bedraagt al 4 seconden op de eerste achtervolgers. Van der Poel volg op 15 seconden van de wereldkampioen. 15:05 ◀

Van Aert geeft gas. Michel Wuyts 15:03 ◀

VRT De start loopt maar net goed af voor Meeusen 15:02 ◀

Van Aert trekt meteen stevig door in de openingsronde. Van der Poel heeft een pak renners moeten voorlaten en rijdt rond als 7e. 15:02 ◀

In het midden van het pak raakt Tom Meeusen de aflsuiting. Hij komt net niet ten val. 15:02 ◀

Start! We zijn eraan begonnen in Loenhout. Van Aert en Van der Poel duiken zij aan zij het veld in, gevolgd door thuisrijder Toon Aerts. 15:01 ◀

Wedstrijd 15:01 ◀

De renners begeven zich naar de start. Wie houdt Mathieu van der Poel van een vijf op vijf in de DVV-trofee? 14:56 ◀

Ik hoop vandaag beter te doen dan in Zolder. Ik heb hier al twee keer gewonnen en kom altijd graag naar Loenhout. Wereldkampioen Wout van Aert 14:56 ◀

Van der Poel won nog nooit in Loenhout Vorig jaar kwam Mathieu van der Poel zwaar ten val in Loenhout, waardoor hij een aantal crossen miste in de aanloop naar het WK in Luxemburg. De Nederlander kon nog nooit winnen in Loenhout. Brengt hij daar vandaag verandering in? 14:52 ◀

Rechtstreekse uitzending U hoeft geen seconde te missen van de strijd bij de mannen dankzij onze rechtstreekse uitzending op Eén en de livestream op deze pagina. Commentatoren met dienst zijn Michel Wuyts en Paul Herygers. 14:42 ◀

Van der Poel autoritair leider Mathieu van der Poel is uiteraard ook leider in het algemene klassement. Hij heeft een voorsprong van maar liefst 3'58" op Lars van der Haar, Toon Aerts is 3e op 4'37". 14:40 ◀

Azencross Goeiemiddag! In de DVV-trofee zijn de veldrijders alweer toe aan de 6e manche. In de vorige 5 wedstrijden was Mathieu van der Poel telkens de sterkste. Blijft hij ongeslagen? Volg het hier vanaf 15u. 14:39 ◀