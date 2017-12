Wie remt dit jaar als laatste? Vorig jaar draaide de Scheldecross uit op een bloedstollend duel op het Sint-Annastrand. Van der Poel en Van Aert stormden samen de haarspeldbocht in. Van der Poel remde als laatste en won in Antwerpen. Kijk hieronder nog eens naar de actie van vorig seizoen. 12:09 ◀

VRT Van Aert en Van der Poel schuwen de risico's niet 12:09 ◀

De komende weken hoop ik weer een constante in mijn prestaties te krijgen. De Wout van vorig seizoen was gewoon beter dan die van de voorbije maanden. Ik voelde dat de recuperatie wat minder was geworden. Op stage trok ik de basis weer wat op. Hopelijk vertaalt zich dat en vind ik dit weekend de benen van vorig jaar terug. Wout van Aert (maakt rentree) bij Golazo 11:48 ◀

In een jaar waar alles goed was verlopen, zou dit voor mij gewoon deel 2 van mijn seizoen zijn. Nu voelt het aan als een nieuwe start. Al werden mijn prestaties en resultaten de voorbije maanden wel gedramatiseerd. Ik heb nooit ontkend dat ik onder de verwachtingen bleef, maar zo slecht als in sommige commentaren was ik ook niet. Wout van Aert (maakt rentree) bij Golazo 11:47 ◀

2 weekends zonder cross, dat voelt wel heel lang. Maar de stage deed deugd. Ik heb mijn schema volledig kunnen afwerken. Het weer was goed en ik ben volledig gezond. Een perfecte voorbereiding dus. Wout van Aert (maakt rentree) bij Golazo 11:35 ◀

Van Aert rijdt 1e koers sinds 26 november in Hamme Wout van Aert heeft een stage van ruim 2 weken in Calpe achter de rug. Hamme (op 26/11) was de laatste cross van de wereldkampioen, Antwerpen wordt zijn rentree. Hij won er 1 keer, in 2015. In 2014 en 2016 was Mathieu Van der Poel de beste. Vorig jaar na een beklijvend duel met Van Aert. 11:34 ◀

Antwerpen is 5e manche DVV Trofee Mathieu van der Poel staat ruim op kop in de DVV Verzekeringen Trofee. De Nederlander won de eerste 4 manches, bij de laatste in Essen was Wout van Aert er niet bij. 11:31 ◀