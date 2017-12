Van der Poel scoort in Essen hattrick in DVV-trofee.

Kolin First place for @Davidvanderpoel in a C 1 CX🚴🏻👍🍾

Bij de beloften soleerde de Europese kampioen naar de zege voor Thijs Aerts (Telenet-Fidea Lions) en Yannick Peeters (Vastgoedservice-Pauwels Sauzen). Eli Iserbyt, die de voorbije twee weken op Spaanse bodem vertoefde met Marlux-Napoleon Games, nam de beste start in Essen en soleerde naar de zege, voor Aerts en Peeters. "Het is altijd even wennen meteen na een stage en in het begin had ik het nog wat moeilijk, maar geleidelijk aan liep het beter, ook door een materiaalwissel. Toen ik met Thijs op pad was, keek ik wat de kat uit de boom en ging ik na waar hij de mindere was. Van dat moment op het parcours profiteerde ik op het einde en ik reed bij hem weg. Die stage was zeker belangrijk. Ik voelde er toch in het begin dat de conditie wat minder was na het eerste deel van het seizoen. Nu voel ik me klaar voor de drukke eindejaarsperiode." Voor Iserbyt is het zijn vijfde seizoenszege.

13:52