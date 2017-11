Van der Poel fietst frustraties van zich af in Hamme, Van Aert wordt 2e

Einde 15:57 ◀

VRT Van der Poel rijdt ereronde en wint in de DVV-cross in Hamme 15:55 ◀

15e zege voor Van der Poel Mathieu van der Poel slaakt een zucht van opluchting: na tegenslag gisteren is het vandaag wel raak in Hamme. Hij wint voor Wout van Aert. Michael Vanthourenhout houdt Corné Van Kessel af en mag mee op het podium. 15:55 ◀

De 3e plaats is nog niet binnen voor Vanthourenhout. Corné van Kessel komt nog sterk opzetten in de slotfase. 15:54 ◀

Van der Poel wordt aangemoedigd door de toeschouwers in Hamme. Hij wisselt nog 1 keer van fiets en zet koers naar het labyrint. 15:52 ◀

Van Aert rijdt zich op de bandenbalken vast in de spleet tussen 2 banden. Maar de voorsprong van de wereldkampioen op Vanthourenhout is groot genoeg. 15:50 ◀

28 seconden, dan kun je hier en daar wat gas terugnemen. Michel Wuyts 15:49 ◀

Laatste ronde De bel rinkelt voor Van der Poel. Het verschil met Van Aert is 27 seconden, Vanthourenhout rijdt in 3e positie op 48 tellen. 15:48 ◀

Van der Poel trekt met een voorsprong van ruim 20 seconden op Van Aert naar de laatste ronde. #flandriencross pic.twitter.com/et5kyveaM1 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 26 november 2017 15:48 ◀

Het verschil loopt mondjesmaat verder op. Van der Poel heeft bij de passage langs de waterkant al 21 seconden voorsprong op Van Aert. 15:44 ◀

Van Aert schat de bandenbalkjes verkeerd in en moet van de fiets. Dat kost hem opnieuw een paar seconden. 15:43 ◀

Snelste ronde voor Van der Poel Daarnet zette Van Aert de snelste ronde neer, maar die titel is hij alweer kwijt. Van der Poel doet er 2 seconden vanaf en houdt de wereldkampioen op afstand. 15:41 ◀

Van der Poel zet Van Aert opnieuw op 19 seconden bij het ingaan van de voorlaatste ronde. #flandriencross pic.twitter.com/TVgc8FJiE5 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 26 november 2017 15:40 ◀

VRT Van Aert raakt niet dichter bij Van der Poel 15:40 ◀

Van der Poel slingert door het labyrint. Zo meteen komt hij op de asfaltstrook en kan hij weer een rondje schrappen. 15:38 ◀

Het brandende verlangen van de man uit Lille om het gat te dichten. Michel Wuyts 15:36 ◀

Pech voor de Telenet-kopmannen Het is niet de dag van Telenet-Fidea. Lars van der Haar volgt op meer dan een minuut na pech. Ook Aerts heeft zijn dosis pech al gehad en wordt op 2 minuten gemeld. Dat betekent dat Van der Poel een gouden zaak kan doen in het DVV-klassement. 15:34 ◀

Van Aert heeft zijn ritme gevonden. Zijn vorige ronde was de snelste van alle renners. Daarmee knabbelt hij aan zijn achterstand op Van der Poel. 15:34 ◀

De situatie op 3 ronden van het einde: Van der Poel heeft 13 seconden voorsprong op Van Aert en 22 op Vanthourenhout. #flandriencross pic.twitter.com/mZPJFOlrqn — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 26 november 2017 15:33 ◀

Ik vermoed dat Wout nog dichter bij Mathieu wil. Dat zou de cross nog spannender maken dan die nu al is. Paul Herygers 15:31 ◀

Bij het binnenrijden van de materiaalpost komt Sweeck ten val. Hij hindert daarbij Merlier, Van Kessel en Meeusen, die ook de post induiken voor een nieuw rijtuig. 15:29 ◀

Verbeten Van Aert Van der Poel kijkt op een van de lussen zijn achtervolgers in de ogen. Hij heeft ongetwijfeld de verbetenheid op het gezicht van Van Aert gelezen. 15:28 ◀

Van der Poel vliegt over de bandenbalken. #flandriencross pic.twitter.com/FH2zNJlNWj — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 26 november 2017 15:27 ◀

VRT Toeschouwer steekt arm uit en brengt Van Kessel ten val 15:25 ◀

Kan het zijn dat Van Aert na de zware inspanning van gisteren wat op zijn adem getrapt heeft in de openingsronden? Michel Wuyts 15:25 ◀

Vanthourenhout en Van Aert hebben hun kompanen afgeschud en proberen samen het gat op Van der Poel te verkleinen. Maar de chronometer geeft bij de doorkomst aan de streep 16 seconden aan. 15:23 ◀

Valpartij Van Kessel Een toeschouwer steekt net op het verkeerde moment zijn arm uit om naar Van Aert te wijzen. Corné van Kessel wordt daardoor uit evenwicht gebracht en komt ten val. Hij sakkert terwijl hij overeind kruipt en zijn ketting weer goed legt. 15:21 ◀

Sweeck komt in de problemen op de bandenbalkjes, waardoor Van Aert hem voorbijrijdt naar de 3e positie. Vanthourenhout bepaalt het tempo. 15:20 ◀

Het achtervolgende groepje bestaat uit Sweeck, Vanthourenhout, Aerts, Van Aert, Van Kessel, Merlier, Pauwels, Meeusen. Van der Haar en Boros volgen op 36 seconden van de leider. 15:18 ◀

Van der Poel rijdt de bladeren uit de grond. Paul Herygers 15:16 ◀

VRT Van der Poel mist een bocht en komt ten val 15:15 ◀

Einde van de 2e ronde Sweeck kijkt op de aankomststrook eens achterom naar zijn gezellen. Het tempo stokt en zo loopt het verschil met de eenzame koploper op tot 15 tellen. 15:15 ◀

Ondanks zijn tuimelperte geeft chronometer nog altijd 10 seconden aan voor Van der Poel. Sweeck leidt de jacht, voor Vanthourenhout, Aerts en Van Aert. 15:14 ◀

Van der Poel gaat in de fout en komt ten val. Hij is wel weer vertrokken voor de rest hem bij de lurven vat. #flandriencross pic.twitter.com/gxH1GAFS1o — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 26 november 2017 15:14 ◀

Van der Poel kijkt zijn achtervolgers in de ogen, het verschil is 15 seconden. #flandriencross pic.twitter.com/DuVtYND9pw — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 26 november 2017 15:13 ◀

Bonificaties voor Van der Poel Van der Poel gaat aan de haal met de 15 bonificatieseconden, Sweeck graait er 10 mee, Aerts pakt er 5. 15:11 ◀

Beheersing zal nodig zijn op alle terreinen, ook wat betreft het behandelen van het materiaal. Michel Wuyts 15:09 ◀

VRT Van der Poel neemt al 10 seconden voorsprong in de eerste ronde in Hamme 15:08 ◀

In de achtergrond troept het wat samen. Van der Poel heeft na de 1e ronde al 10 seconden voorsprong. 15:08 ◀

Na die slipper heeft Van Aert een paar plaatsen moeten prijsgeven. Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck zijn nu de eerste achtervolgers op de Nederlander. 15:06 ◀

Slipper Van Aert Van Aert moet toekijken hoe Van der Poel zijn voorsprong meter voor meter uitdiept. In een drassige bocht aan de waterkant maakt de wereldkampioen bovendien een slipper. 15:04 ◀

Van der Poel gaat meteen stevig tekeer, Van Aert volgt op een 10-tal meter. #flandriencross pic.twitter.com/4DFHprUiH1 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 26 november 2017 15:04 ◀

Dat is al onmiddellijk de gashendel opendraaien. Paul Herygers 15:02 ◀

Van der Poel schuift voorbij Sweeck naar de koppositie vlak voor een stukje waar de bochten elkaar in hoog tempo opvolgen. 15:01 ◀

Van der Poel rijdt in 2e positie, achter Sweeck. Van Aert volgt in het spoor van de Europese kampioen. Ook Vanthourenhout, Merlier en Pauwels zijn goed gestart. 15:00 ◀

Start! Het licht springt op groen, de stormloop naar de eerste bocht barst los. Sweeck trekt aan het langste eind. 15:00 ◀

VRT Interviews voor de start van de DVV-trofee in Hamme 14:58 ◀

Er zit een kleine keelontsteking aan te komen bij Mathieu. Adrie van der Poel 14:56 ◀

Over 5 minuten duiken de mannen het veld in. Michel Wuyts en Paul Herygers staan al te popelen om u van commentaar te voorzien. U kunt genieten van de wedstrijd op Canvas en onze livestream. 14:55 ◀

Van der Poel heeft gisteren pech gehad en zal op revanche azen. Maar Van Aert zal ook gemotiveerd zijn om eindelijk de dubbel te pakken. Greg Van Avermaet 14:40 ◀

Iserbyt juicht bij de beloften Bij de beloften was de overwinning over Eli Iserbyt, die solo over de streep kwam. Yannick Peeters werd 2e, de 3e plaats was voor Thomas Joseph. Iserbyt blijft ook leider in de tussenstand. 12:57 ◀

Ook de vrouwen zijn vandaag aan de slag in Hamme. In het onderstaande artikel kunt u hun prestaties op de voet volgen. Cant en co beginnen eraan om 13.45u, onze livestream start om 13.30u. 12:32 ◀

Modder en zon Door de regen van de afgelopen dagen ligt het parcours er modderig bij. Maar vandaag blijft het droog en zonnig bij temperaturen rond 7 graden. 12:31 ◀

Thibau Nys wint bij de nieuwelingen Bij de nieuwelingen was de overwinning in Hamme voor Thibau Nys. In de slotronde ging hij op en over Salvador Alvarado. Het is al de 10e zege van het seizoen voor Nys. 11:24 ◀

Losrijden of loslopen deze morgen? 🤔#hamme — Daan Soete (@daansoete) November 26, 2017 11:23 ◀

Dubbel voor Wout van Aert? Gisteren in Zeven ging Wout van Aert aan de haal met de zegeruiker. Mathieu van der Poel kreeg kettingproblemen in de 2e ronde en leed zijn eerste nederlaag in de Wereldbeker. Kan de wereldkampioen ook toeslaan in de DVV-trofee? 11:20 ◀

Flandriencross Goeiemorgen! In Hamme wordt vanmiddag de Flandriencross gereden, de 3e manche van de DVV-trofee. Mathieu van der Poel verdedigt een voorsprong van 14 seconden op Lars van der Haar en 21" op diens ploegmaat Toon Aerts. Volg het hier vanaf 15u. 11:17 ◀