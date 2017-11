Van der Poel moet diep gaan op de Koppenberg

VRT Van der Poel is de beste in spetterende slotronde van de Koppenbergcross 16:11 ◀

Hoe diep kun je gaan op de Koppenberg? #Koppenbergcross pic.twitter.com/aFlrsTJkM6 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 1 november 2017 16:10 ◀

VRT Ongezien! Van der Poel komt over de finish en laat zich stikkapot op de grond vallen 16:10 ◀

Eerste keer Van der Poel op de erelijst Hij doet het deze keer op een andere manier, maar Van der Poel wint weer. Indrukwekkend. Hij overmeestert de Koppenberg. 16:08 ◀

Aerts komt weer wat dichter, maar we moeten klimmen. Het zit er bijna op. 16:07 ◀

Aerts rijdt formidabel, maar Van der Poel rijdt verder weg. Michel Wuyts 16:06 ◀

Twee stevige prikken van @mathieuvdpoel zijn er te veel aan voor @larsvanderhaar, @ToAerts moet een paar lengtes geven. #Koppenbergcross — DVV Trofee (@DVVtrofee) 1 november 2017 16:05 ◀

Marteling (2) En nog eens. Van der Poel danst nog eens op zijn pedalen. De veer lijkt te breken bij Aerts. 16:04 ◀

Marteling (1) Klets, klets, klets: Van der Poel zet zijn turbo nog eens in gang. Aerts weert zich kranig en sluit aan. 16:04 ◀

Ze zitten allemaal op hun tandvlees. Renaat Schotte 16:02 ◀

VRT Van Aert kan met ultieme reflex voorover leunende fan ontwijken 16:01 ◀

De bel: laatste ronde! Op de voorlaatste Koppenberg zijn er geen prikken. We krijgen eindelijk nog eens een spannende slotronde! We zijn overigens al een uur aan het crossen. De jury overdrijft vandaag toch een beetje. 16:00 ◀

Voorin wordt er wat gesnuffeld, maar niemand gooit zijn troeven op tafel. Met z'n drieën gaan ze richting de voorlaatste beklimming van de Koppenberg. 15:58 ◀

Ik denk dat Van der Haar de moeilijkste klant wordt. Christoph Roodhooft, teammanager Mathieu van der Poel 15:56 ◀

Nog 2 ronden De voorlaatste ronde begint. Van der Poel versnelt op de top, maar Aerts en Van der Haar breken niet. 15:53 ◀

Willen de Telenet-renners Van der Poel zenuwachtig maken? Ze dringen de Nederlander de koppositie op. Het tempo wordt wat gedrukt. 15:52 ◀

VRT Aerts versnelt maar krijgt de Nederlanders er niet af, Van Aert verliest terrein 15:51 ◀

Tactisch leek alles nagenoeg perfect te verlopen voor Van Aert, maar het draait niet meer. Michel Wuyts 15:50 ◀

Telenet Fidea heeft twee leeuwen in de kopgroep. Kunnen zij het ploegenspel uitbuiten tegen Van der Poel? Of is de Nederlander gewoon weer te sterk? 15:48 ◀

Zit hier de winnaar: Aerts, Van der Poel of Van der Haar? 15:47 ◀

Van Aert op 10 seconden 6 down, 3 to go. Met z'n drieën temmen ze weer de Koppenberg: Aerts, Van der Poel en Van der Haar. 15:46 ◀

Jammer dat Wout moest afhaken. Maar dit is een mooie cross. Paul Herygers 15:45 ◀

Drie leiders Aerts houdt de Nederlandse tandem gezelschap. Van Aert, die de kastanjes uit het vuur moest halen, kan niet volgen. 15:43 ◀

VRT Van der Poel rijdt naar Van der Haar en neemt Aerts mee, Van Aert moet lossen 15:43 ◀

Crisis bij Van Aert Van der Poel zat voortdurend gekke bekken te trekken en leek een mindere dag te hebben, maar zit nu waar hij moet zitten. Van Aert trekt op zijn beurt een stevige grimas en krijgt een oplawaai. 15:42 ◀

Zo, Van der Poel zet iedereen op zijn plaats Van der Poel neemt nu toch eens over van Van Aert. En hoe. In één ruk zit hij in het wiel van Van der Haar. 15:41 ◀

Als Van Aert zijn benen stil houdt, dan is het voorbij. Paul Herygers 15:40 ◀

Nog 4 ronden Van der Haar heeft weer een nieuwe beklimming verteerd. Hij vecht voor een voorgift van 9 seconden. 15:38 ◀

Van der Haar nog altijd binnen schot Het tempo ligt niet hoog genoeg bij de achtervolgers, want Sweeck en co hijgen in de nek. Van der Haar rijdt ook niet meteen verder weg. 15:36 ◀

VRT Van der Haar valt aan op de Koppenberg en pakt meteen een mooie voorsprong 15:35 ◀

Ik zie maar één nadeel voor Van der Haar: er volgen straks nog 4 ronden. Paul Herygers 15:34 ◀

Van Aert moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ploegmaat Aerts blijft zitten, landgenoot Van der Poel zit ook stil. Krijgt Van der Haar een nieuwe zege cadeau? 15:33 ◀

Dit wordt een gelijkaardig verloop als in Ronse. Michel Wuyts 15:32 ◀

Nog 5 ronden Van der Poel drukt het tempo. Van der Haar heeft geen zin in een gesloten cross en springt weg. Hij krijgt zomaar 10 seconden. 15:31 ◀

Het zou mooi zijn als de strijd tot in de laatste ronde duurt. Niels Albert 15:30 ◀

Aerts - Van der Poel - Van Aert - Van der Haar. In die volgorde rijden ze al een tijdje rond. Van der Poel neemt de leiding nu toch eens over. 15:28 ◀

Aerts blijft maar zweepslagen uitdelen. In de achtergrond troept een groepje met onder meer Sweeck en Pauwels samen. 15:26 ◀

VRT Van der Haar komt bij de drie leiders: Aerts, Van der Poel en Van Aert 15:24 ◀

3/9 Een derde van deze cross is voorbij. Van der Poel ziet toch af op de Koppenberg, Aerts stoomt gewoon door. Is Van Aert de slimste? Hij kijkt voorlopig de kat uit de boom. 15:23 ◀

Aerts kijkt niet om en vraagt niet om een overname. Michel Wuyts 15:22 ◀

4 leiders Het trio wordt een kwartet. Van der Haar, leider in dit klassement, heeft de sprong naar de leiders gemaakt. 15:19 ◀

Toon Aerts draagt de Europese trui vandaag voor de laatste keer, tenzij hij zichzelf komend weekend zal opvolgen. Wil Aerts dat shirt nog eens laten blinken vandaag? 15:18 ◀

Het publiek voelt dat er spankracht in deze cross zal zitten. Michel Wuyts 15:18 ◀

VRT Sterke Aerts rijdt het gat dicht op Van der Poel in de tweede ronde 15:16 ◀

Einde van de 2e ronde De 2e van 9 ronden is achter de kiezen. Aerts, Van der Poel en Van Aert vormen het koptrio en rijden weg. 15:16 ◀

De eerste prik is uitgedeeld. Van der Poel heeft toch een serieuze cartouche weggegooid. #Koppenbergcross pic.twitter.com/zKjNCI2TkG — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 1 november 2017 15:16 ◀

Van der Poel graait de volle buit mee bij de tussensprint, voor Aerts en Sweeck. Van Aert sprokkelt daar niets. 15:12 ◀

Met ook nog de Tsjech Boros hebben we 6 leiders. En er lijkt nog volk terug te komen. 15:12 ◀

VRT Opgelet voor het bier! Daar komt Van der Poel aangestormd 15:10 ◀

Hergroepering Van der Poel gebruikt zijn verstand. Hij wordt bijgebeend door Aerts, Van Aert, Sweeck en Pauwels. 15:10 ◀

Dit is en blijft een slopende wedstrijd. Van der Poel zal zeer goed voor de dag moeten komen om dit af te ronden. Michel Wuyts 15:09 ◀

Einde eerste ronde Sweeck is zeer moedig. Net voor de beklimming van de Koppenberg dicht hij het gat met Van der Poel. Of toch zo goed als. 15:08 ◀

VRT Van der Poel neemt al een kleine voorsprong in de eerste ronde van de Koppenbergcross 15:08 ◀

De concurrentie heeft MVDP toch zeker 4 minuten kunnen volgen! #koppenbergcross — Stef Bryssinck (@BryssinckStef) 1 november 2017 15:07 ◀

Van der Poel spuugt. En dan is hij gewoonlijk goed. Paul Herygers 15:06 ◀

Breukjes Zijn we weer vertrokken voor een demonstratie? Van der Poel pakt 6 seconden. 15:05 ◀

Pauwels weet al hoe laat het is: het tempo van Van der Poel is te hoog. Paul Herygers 15:05 ◀

Wat een moordende versnelling van Van der Poel, die iedereen uit het wiel kletst. Van Aert zit te ver. 15:04 ◀

Van Aert rijdt rond in de 6e positie. Er zijn nog geen verschillen, maar Van der Poel legt er duchtig de pees op. 15:03 ◀

Eerste cartouche Opgelet: net voor het einde van de eerste klim plaatst Van der Poel al een tussensprint. Pauwels, Van der Haar en Aerts zitten in zijn wiel. 15:02 ◀

Van der Poel gaat even uit zijn klikpedaal en verliest enkele plaatsen. De schade valt goed mee. 15:01 ◀

Start! Het startschot is gegeven. De uitdaging voor alle deelnemers: zo lang mogelijk Mathieu van der Poel volgen. 15:00 ◀

Ik vind het nieuwe parcours echt geslaagd. Mathieu van der Poel 14:48 ◀

Dit is een cross waar ik ieder jaar goed wil zijn. Niet alleen door de locatie. Mijn eerste overwinning boekte ik hier in een duel met Sven Nys. Dat was een zege die heel veel impact heeft gehad op mijn carrière. Die overwinning is voor mij al een aanleiding om hier altijd goed voor de dag te komen. Na de Koppenberg trek ik op stage naar Italië. Ik wil mijn trainingsperiode aanvatten met een goede prestatie. Wout van Aert 14:22 ◀

De grootste wijziging is de aanpassing van de aankomststrook. De finish ligt niet meer op de top, maar een stuk lager, net na de steilste strook van de beroemde kasseiklim. Bij de start krijgen de renners al meteen de volledige klim van de Koppenberg voor de wielen geschoven. "Vanuit stilstand is dat een inspanning van 1 minuut, waarin je meteen tot het uiterste moet gaan", zegt Wout van Aert. "Als crosser moet je die inspanning in de benen hebben, maar als je iets te fanatiek van start gaat, kun je daar je hele cross verpesten." 14:21 ◀

"Compacter" Vorig jaar onderging het parcours een stevige make-over en lag de finish op de top van de Koppenberg. De vernieuwingen konden niet meteen op veel bijval rekenen van de renners, dus onderging het parcours dit seizoen opnieuw enkele veranderingen. "Het parcours is technischer", zegt parcoursbouwer Bram De Brauwer, "het bevat meer interval met veel klim- en afdalingswerk, en wordt compacter voor het publiek." 14:21 ◀

De Koppenbergcross kwam de voorbije 3 jaar op naam van Wout van Aert. De wereldkampioen toonde zich telkens heer en meester op de stugge kasseien, maar heeft dit seizoen nog niet de vorm van weleer te pakken en moet voorlopig vrede nemen met twee overwinningen. 14:20 ◀

Van der Poel, of eens iemand anders? Om 15u gaat de tweede wesdstrijd in de DVV-Trofee van start. Lars van der Haar won de eerste in Ronse, maar Mathieu van der Poel is na zijn dominantie van de voorbije weken toch weer de grote favoriet. Bekijk straks in dit artikel of iemand de Nederlander de loef kan afsteken. 14:18 ◀