2 koplopers na 1 ronde: Kaptheijns (Ned) en Compton (VS). Sanne Cant speelt voorlopig niet mee voor de knikkers, ze harkt in 10e positie.

De vrouwen zijn eraan begonnen. Cant gaat relatief rustig van start, Kaptheijns duikt als eerste het veld in.

Cant: "Heb van 3u tot 7u deze nacht in het ziekenhuis gezeten"

Jarige Cant was afgelopen nacht ziek Sanne Cant beleefde een vreemde nacht. Ze kreeg buikkrampen en besloot om naar het UZ in Gent te gaan. Niet zo'n leuke nacht dus voor Cant, die vandaag 27 jaar wordt.

