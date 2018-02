Van der Poel boekt in Hulst zijn 30e zege van het seizoen

Fase per fase • live berichtgeving

Nummer 30 is een feit Zege nummer 30 is binnen voor Van der Poel, die dat viert met een bordje waarop in het groot dat getal staat. Sweeck rijdt naar de 2e plaats, Meeusen mag mee op het podium. 15:59 ◀

Sweeck verdappert en zet Meeusen opnieuw op 2 seconden. Maar de strijd is nog niet gestreden, elk foutje kan fataal zijn. 15:58 ◀

Terwijl Van der Poel de tijd kan nemen om de fans te groeten, is er nog volop strijd voor de 2e plaats. Meeusen zet alles op alles om in het wiel te kruipen van Sweeck. 15:57 ◀

Bij Vanthourenhout is het vet van de soep. Hij moet lijdzaam toekijken hoe ook Tom Meeusen hem voorbijgaat. 15:56 ◀

Versnelling Sweeck Sweeck heeft nog wat energie in de tank en trekt door. Hij zet zijn concurrenten op achterstand en doet een gooi naar de 2e podiumplaats. 15:55 ◀

Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout trappen het gaspedaal nog wat dieper in. Iserbyt en Meeusen krijgen het moeilijk om hen te volgen. 15:54 ◀

Laatste ronde Mathieu van der Poel zet zijn tanden in de laatste ronde. Nog een 7-tal minuten en zijn 30e zege is binnen. 15:53 ◀

De jump van Van der Poel De voorsprong van Mathieu van der Poel is geruststellend en dus vindt de Nederlander het tijd voor een showtje. Op een van de bruggen pakt hij - net als gisteren - uit met een jump, tot groot jolijt van het publiek. 15:52 ◀

Vanthourenhout schuift meteen weer voorbij Iserbyt en Meeusen naar de kop. Sweeck bekijkt het vanuit 4e positie. 15:50 ◀

Meeusen glipt binnendoor bij Vanthourenhout en ook Iserbyt glipt voorbij zijn ploegmaat. Sweeck probeert het op de muur, maar raakt er niet voorbij. 15:49 ◀

Er lijkt wat verval te zijn bij Vanthourenhout, die plots Meeusen, Iserbyt en Sweeck ziet opdoemen. Zo is er plots weer strijd om de 2e plaats. 15:48 ◀

Nog 2 ronden Mathieu van der Poel snijdt de voorlaatste ronde aan. Hij kijkt eens achterom, maar ziet Vanthourenhout nog niet opdoemen. Het verschil is opgelopen tot ruim een halve minuut. Meeusen, Iserbyt en Sweeck hebben Vanthourenhout in het vizier. 15:45 ◀

In de strijd om het podium heeft Sweeck het wiel van Iserbyt en Meeusen te pakken. David van der Poel is naar de achtergrond verdwenen. 15:44 ◀

Mathieu van der Poel hoeft zich niets aan te trekken van de schermutselingen in de achtergrond. Hij kan zich uitleven op het technische parcours en is op weg naar zijn 30e zege van het seizoen. 15:42 ◀

Meeusen beseft dat Sweeck op komst is en houdt het tempo hoog met Iserbyt in zijn wiel. Maar de wereldkampioen bij de beloften heeft het opnieuw moeilijk in de gevaarlijke afdaling en moet een paar lengten prijsgeven. 15:40 ◀

Vanthourenhout houdt stand Michael Vanthourenhout houdt goed stand op 3 ronden van het einde, hij komt aan de streep voorbij op 15 seconden van Van der Poel. 15:38 ◀

Laurens Sweeck schuift op na een matige start en heeft David van der Poel te pakken. Hij richt zijn vizier nu op Iserbyt en Meeusen. 15:36 ◀

In de gevaarlijke afdaling gaat het bijna mis voor Iserbyt, maar hij corrigeert net op tijd voor hij in de afsluiting belandt. Hij brengt daarmee wel David van der Poel in de problemen, de Nederlander moet hard in de remmen. 15:34 ◀

Meeusen, gisteren in Middelkerke 4e, heeft zich in 3e positie genesteld. Kan hij na een tegenvallend seizoen vandaag nog eens op het podium eindigen? 15:33 ◀

15 seconden Mathieu van der Poel is intussen precies halfweg, hij heeft 4 van de 8 rondjes achter de rug. Zijn voorsprong op Michael Vanthourenhout is nog wat gegroeid tot 15 seconden. 15:31 ◀

David van der Poel bijt zich vast in het wiel van Iserbyt. Ook Tom Meeusen zit hen op de hielen. 15:30 ◀

Merlier ging goed van start, maar is daarna door een val en materiaalpech teruggeslagen. Hij volgt nu al op anderhalve minuut van de koploper. 15:28 ◀

Iserbyt naar 3e plek Net voor de materiaalpost sputtert de ketting van David van der Poel tegen. Hij wordt voorbijgereden door Eli Iserbyt en rijdt dan maar de post binnen voor een nieuwe fiets. 15:26 ◀

Begin 4e ronde De leider mag weer een rondje schrappen, hij heeft er nog 5 voor de boeg. Vanthourenhout komt aan de streep voorbij op 12 seconden, David van der Poel hangt op een halve minuut en voelt Eli Iserbyt dichterbij sluipen. 15:23 ◀

De verschillen tussen de top 3 worden stilaan groter. Vanthourenhout ziet Mathieu Van der Poel niet meer rijden op het bochtige parcours, maar hij heeft op zijn beurt een aanzienlijke voorsprong op diens broer. 15:20 ◀

In de gevaarlijke afdaling maakt Van der Poel een kleine slipper, maar hij corrigeert snel en blijft overeind. 15:19 ◀

Vanthourenhout moet nu toch wat terrein prijsgeven. Hij kijkt aan tegen een achterstand van 8 seconden op de eenzame leider. 15:17 ◀

3e ronde Van der Poel heeft er 2 rondjes opzitten. Zijn voorsprong op Vanthourenhout is beperkt tot 5 seconden, David van der Poel volgt op 11 tellen. 15:15 ◀

Vanthourenhout zet de Europese kampioen onder druk, het verschil blijft beperkt tot een handvol seconden. David van der Poel heeft het even moeilijk om de 2 te volgen, hij volgt nog eens 4 seconden verderop. 15:13 ◀

Achter de 3 volgt een pakketje met daarbij onder meer Hermans, Van Kessel, Iserbyt en Pidcock. De beloften rijden vandaag immers samen met de profs. 15:12 ◀

David van der Poel maakt een schuiver, waardoor Vanthourenhout komt aansluiten bij de Nederlander. De man van Marlux zet meteen de jacht in op Mathieu van der Poel, die een paar fietslengten voorsprong heeft. 15:11 ◀

David zet zich op kop voor Mathieu. Vanthourenhout sluipt op kousenvoeten wat dichterbij. De Europese kampioen beseft het gevaar en schuift snel weer naar de kop. 15:09 ◀

Koppeltijdrit Zijn de twee broers begonnen aan een koppeltijdrit? Vanthourenhout heeft op de streep al een achterstand van 7 seconden. 15:08 ◀

Merlier is heel wat plaatsen teruggeslagen, heeft hij een mechanisch probleem? In ieder geval is Michael Vanthourenhout nu de eerste achtervolger op de 2 leiders, hij volgt op een 5-tal seconden. 15:06 ◀

De 2 Van der Poels samen David van der Poel glipt voorbij Merlier en rijdt in 1 ruk naar zijn jongere broer toe. Met zijn tweeën zetten ze de rest al flink op achterstand. 15:05 ◀

De Europese kampioen ritst zijn truitje open. Het lijkt erop dat hij er geen gras over wil laten groeien, maar Merlier klampt voorlopig aan. 15:03 ◀

Van der Poel zet Merlier meteen op een lengte of 2. Daarachter volgen David van der Poel en Corné van Kessel. Sweeck en Aerts hebben hun start wat gemist en volgen een eind verderop. 15:02 ◀

Start! De duiven zijn gelost! Van der Poel stormt als eerste het veld in, met Merlier in zijn wiel. 15:01 ◀

Wedstrijd mannen 14:55 ◀

Verdonschot mag juichen Verdonschot neemt de tijd om te vieren aan de streep. Ze schrijft de wedstrijd in Hulst op haar naam na een wisselvallig seizoen. Van Loy strandt op de 2e plaats, de 3e podiumplaats is voor Alvarado. 14:31 ◀

Van Loy kijkt nog eens achterom, maar ziet niemand. Haar voorsprong op Alvarado is geruststellend, risico's hoeven niet meer. 14:30 ◀

Verdonschot heeft nog een paar hectometers voor de boeg, maar als ze overeind blijft is de overwinning binnen. Van Loy komt geen meter dichterbij. 14:28 ◀

Verdonschot heeft de gevaarlijke afdaling achter de rug en heeft nog altijd een voorsprong van 10 seconden op Van Loy. 14:25 ◀

Op een kleine helling glijdt Van Loy even weg. Ze herstelt zich snel, maar het kost haar toch weer een paar kostbare seconden. 14:23 ◀

Laatste ronde Verdonschot snijdt de laatste ronde aan met een voorsprong van 3 seconden op Van Loy. Alvarado rijdt in 3e positie, op 15 seconden. 14:22 ◀

Even uitblazen zit er niet in voor Verdonschot, ze gaat meteen naar de kop en slaat een klein kloofje op Van Loy. 14:21 ◀

Verdonschot bij Van Loy Laura Verdonschot heeft haar achtervolging tot een goed einde gebracht, ze komt aansluiten bij Van Loy. Krijgen we een spannend duel in de slotronde? 14:20 ◀

Manon Bakker, die de eerste 2 ronden voor haar rekening nam, moet toekijken hoe Kaptheijns, Sels en Cant haar voorbij rijden. Ze wordt teruggeslagen naar de 7e plaats. 14:19 ◀

In de achtergrond is Alvarado voorbij Bakker naar de 3e plaats gereden. Kaptheijns neemt wat afstand van haar ploegmate Sels. 14:17 ◀

Van Loy voelt de hete adem van Verdonschot in haar nek. Na een paar kleine foutjes van de leidster nadert Verdonschot tot op een meter of 10. 14:16 ◀

Cant op 45 seconden Sanne Cant zal vandaag geen 20e overwinning boeken. De wereldkampioene rijdt in 7e positie, op 45 seconden van Van Loy. 14:14 ◀

In de achtergrond rijdt Alvarado nog altijd in 4e positie, maar ze wordt op de hielen gezeten door Kaptheijns en Sels. 14:13 ◀

4 seconden, dat is de voorsprong van Ellen Van Loy op Laura Verdonschot, die alles op alles zet om naar de leidster toe te rijden. 14:11 ◀

Ook Verdonschot neemt nu wat afstand van Bakker, die een tol betaalt voor haar snelle start. 14:10 ◀

Van Loy hijst zich naar boven op de muur, bij Verdonschot en Bakker verloopt dat wat moeizamer. Zo heeft Van Loy plots een kleine voorsprong te pakken. 14:09 ◀

Van Loy en Verdonschot bij Bakker Van Loy en Verdonschot hebben Bakker te pakken. Van Loy neemt meteen het heft in handen en zet zich op kop. Achter de kopgroep is Alvarado de eerste achtervolgster. 14:06 ◀

3 seconden voor Bakker Manon Bakker flirt met de afsluiting, maar blijft wel overeind. In de achtervolging komt Van Loy weer aansluiten bij Verdonschot. Hun achterstand op Bakker bedraagt 3 seconden. 14:04 ◀

Kaptheijns en Alvarado trekken door in de achtervolging. Sels haakt haar wagonnetje aan, Cant heeft het even moeilijk om hun tempo te volgen. 14:02 ◀

Verdonschot neemt wat afstand van Van Loy en sluipt naar Bakker toe. Het verschil met de leidster bedraagt nog 3 seconden. 13:59 ◀

Overzicht De situatie: Manon Bakker heeft 5 seconden voorsprong op Verdonschot en Van Loy. Kaptheijns, Cant, Sels en Alvarado volgen op 10 tellen. Daarachter gaapt al een groot gat, Arzuffi kijkt al tegen een achterstand van ruim 25 seconden aan. 13:56 ◀

Cant heeft het wiel van Ellen Van Loy bijna te pakken, maar hapert dan op een helling. Bakker heeft intussen de eerste ronde afgewerkt, met 4 seconden voorsprong op Verdonschot en Van Loy. 13:55 ◀

Bakker alleen Van Loy komt geen meter dichter bij leidster Bakker. Voor Verdonschot gaat het niet snel genoeg in de achtervolging, ze glipt voorbij Van Loy. Daarachter schuift Cant voorbij Kaptheijns en Alvarado naar de 4e plaats. 13:53 ◀

Ook in Hulst heeft het vannacht gevroren. Dat maakt dat het parcours er op sommige plaatsen erg glad bijligt. In de achtergrond gaan een paar vrouwen tegen de vlakte. 13:52 ◀

Sanne Cant en Maud Kaptheijns vochten gisteren een pittig duel uit in Middelkerke en trokken daarna naar de slotshow van de Superprestige. Betalen ze daar vandaag het gelag voor? 13:50 ◀

Bakker legt er meteen duchtig de pees op en slaat een kloofje op de rest. Van Loy gaat voorbij Kaptheijns en zet de achtervolging in. 13:48 ◀

Manon Bakker schuift voorbij haar landgenote naar de kop. Van Loy volgt in het wiel van de 2 Nederlandse vrouwen, daarna volgen Verdonschot en Alvarado. Cant rijdt in 6e positie. 13:47 ◀

Start! Het startschot weerklinkt, Maud Kaptheijns schiet het sterkst uit de startblokken en duikt het veld in met Cant in haar wiel. 13:46 ◀

Wedstrijd vrouwen 13:45 ◀

De vrouwen begeven zich naar de start onder een stralende zon. De thermometer geeft 7 graden aan, perfect crossweer dus. 13:40 ◀

🥇Tomas Kopecky sluit zijn seizoen in stijl af. Winst in de #Bricocross in Hulst voor onze Tsjechische junior. Proficiat, Tomas! 💪 pic.twitter.com/UdkfKCMeci — PauwelsSauzen-VGS CT (@PS_VGS_CT) February 18, 2018 Het podium bij de junioren: 12:31 ◀

Junioren: Kopecky is de sterkste Bij de junioren ging de overwinning naar de Tsjech Tomas Kopecky. Hij haalde het met een kleine voorsprong op de Zwitser Loris Rouiller en onze landgenoot Niels Vandeputte. 12:26 ◀

Op naar nummer 30 voor Van der Poel? Sanne Cant en Mathieu van der Poel gingen gisteren aan de haal met de bloemen in Middelkerke. Sluiten zij het laatste dubbele crossweekend af met 2 op 2? Voor Mathieu van der Poel zou het bovendien zijn 30e zege van het seizoen zijn. 11:53 ◀

Vestingcross in Hulst Goeiemiddag! Nu alle klassementscrossen achter de rug zijn, verzamelen de veldrijders in Hulst, net over de Nederlandse grens. Volg de op 2 na laatste veldrit van het seizoen hier met tekstupdates. De vrouwen starten om 13.45u, om 15u is het de beurt aan de mannen. 11:51 ◀