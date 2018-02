Laurens Sweeck heerst op razendsnel parcours in Maldegem

Op het WK werd Sweeck achtste na heel wat pech. Dit is dus een mooie opsteker. "Dit was wel een totaal ander parcours. Het ligt me beter. Ik heb me ook lang afzijdig kunnen houden. Dan heb ik Toon Aerts op het juiste moment afgeschud. De rest viel even stil en ik kreeg tien seconden cadeau."

"In die laatste twee rondes heb ik mijn eigen tempo gereden. Ik ben blijven rijden, maar met iets minder risico want hier en daar was het toch glad. Het was een beetje een ereronde, maar ik wist dat ze nog hard zouden rijden achter mij voor die ereplaatsen."

Sweeck profiteert zo optimaal van de afwezigheid van Van Aert en Van der Poel. "Ja, dat zijn de momenten die we krijgen dit seizoen. Ik ben blij dat ik het dan kan waarmaken. Er komen nu nog een paar mooie crossen aan en ik heb nog wat te verdedigen in de klassementen. Ik ga me overal smijten."