We gaan over het uur De situatie ligt vast bij het ingaan van de slotronde, die eigenlijk overbodig is aangezien al 58 minuten op de fiets zitten. Van Aert is op weg naar zijn 7e zege van het seizoen. 15:57 ◀

De strijd voor plaats drie is spannender dan die voor de zege. Hermans versnelt en laat Melier voorlopig achter. Nog twee ronden te gaan. 15:52 ◀

David van der Poel rijdt tegen Hermans aan en gaat tegen de vlakte. Is zijn gedroomde podiumplaats gaan vliegen? 15:49 ◀

Van der Poel alleen 2e Van der Poel rijdt verder weg van zijn achtervolgers. Een duel hebben we vandaag niet gekregen, maar Bredene ziet straks meer dan waarschijnlijk Van Aert en Van der Poel op 1 en 2. 15:47 ◀

De situatie: Op drie ronden van het einde rijdt wereldkampioen Van Aert aan de leiding met een heel ruime voorsprong op Mathieu van der Poel, die zijn broer en Tim Merlier heeft afgeschud. 15:45 ◀

Na een goede start is Laurens Sweeck helemaal weggezakt. Wat is er aan de hand? 15:44 ◀

Van Aert wisselt van tuig bij zijn schoonvader. Het gaat de wereldkampioen voorlopig voor de wind aan de kust. 15:42 ◀

Nog 4 ronden op de teller. Van Aert kijkt om, maar ziet niemand komen in de verte. De voorsprong is ondertussen gestegen naar bijna twee minuten. 15:38 ◀

Van der Poel kijkt opnieuw naar zijn materiaal. Het is niet de dag van de Europese kampioen! 15:34 ◀

Toon Aerts is er vandaag niet bij voor de Telenet-Fidea Lions. Quinten Hermans en Daan Soete wel. Zijn rijden voorlopig op plaats 5 en 6. 15:32 ◀

Halfweg De koers is halfweg. De voorsprong van Van Aert groeit zienderogen. De Van der Poels en Merlier volgen op 1'20". 15:31 ◀

In de achtergrond hindert Merlier Van der Poel. Hij biedt meteen zijn excuses aan. 15:31 ◀

Van Aert neemt geen risico meer en huppelt over de balkjes. 15:30 ◀

Einde ronde 4 Ronde vier zit erop. Van Aert rijdt autoritair aan de leiding en trekt nog eens stevig door in de laatste rechte lijn. De achtervolgers volgen op exact 1 minuut. 15:24 ◀

In de achtervolging op Van Aert komen David en Mathieu van de Poel aansluiten bij Merlier. 15:23 ◀

Van Aert blijft even hangen aan de afsluiting met zijn zadel. Hij kan zich een foutje permitteren want de voorsprong van de wereldkampioen is ondertussen 50 seconden. 15:20 ◀

Voorsprong groeit Van Aert trekt door op het einde van ronde drie. Het gat wordt zeker niet kleiner. Merlier volgt op 45 seconden, de gebroeders Van der Poel op 50 seconden. 15:18 ◀

Merlier heeft geprofiteerd van de pech bij Van der Poel om terug naar de tweede plaats te springen. Hij volgt op net geen halve minuut van zijn kopman Van Aert. 15:16 ◀

Van der Poel heeft een lekke achterband. De voorsprong van Van Aert is plots 35 seconden. 15:14 ◀

Van der Poel staat plots te voet met problemen aan de fiets. Van Aert is weg! 15:13 ◀

Op het einde van de tweede ronde groeit de voorsprong van de twee tenoren. Merlier komt als derde over de finishlijn op 21 seconden. 15:12 ◀

Van der Poel springt vlotter over de balkjes dan Van Aert. De Nederlander gaat voor het eerst naar de leiding in deze cross. 15:11 ◀

Van Aert en Van der Poel hebben een zee van voorsprong. Hopelijk krijgen we een spannend duel vandaag. 15:10 ◀

Twee tenoren voorop Van der Poel komt aansluiten bij Van Aert. De twee zijn weg. 15:07 ◀

De eerste ronde zit erop. Wereldkampioen Van Aert heeft een kleine kloof. Van der Poel en Merlier volgen op amper twee seconden. 15:05 ◀

Indrukwekkende inspanning van Van der Poel. Hij gaat op en over iedereen naar de tweede plaats, op enkele lengtes van Van Aert. 15:04 ◀

Van Aert pakt over van ploegmakker Merlier. Van der Poel ziet dat ven ver gebeuren, maar reageert voorlopig niet. 15:02 ◀

Van der Poel mist start Van der Poel heeft zijn start wat gemist. Eerst deed Merlier de deur toe in de eerste bocht, waarna hij opgehouden werd door een val van Hermans. 15:00 ◀

Start Het startsignaal is gegeven. Iedereen is goed weg. Sweeck en Merlier duiken als eerste het veld in, gevolgd door Van Aert. 15:00 ◀

Wedstrijd mannen 15:00 ◀

Arzuffi is iedereen te snel af Alice Arzuffi grijpt na een indrukwekkende solotocht de winst in Bredene. Helen Wyman moet vrede nemen met de tweede plek. Loes Sels vervolledigt als eerste Belgische het podium. 14:30 ◀

Arzuffi blijft onverstoorbaar tempo maken en krijgt nog wat aanmoedigingen van ploegleider Bart Wellens. De Italiaanse kleurde van bij de start de wedstrijd en was duidelijk een pak beter dan de concurrentie vandaag. 14:27 ◀

Ook Wyman heeft de laatste ronde aangesneden. Ze volgt op ongeveer 20 seconden van Arzuffi. Enkel pech lijkt de Italiaanse nog van de zege te kunnen houden. 14:23 ◀

Laatste ronde Geen spat verval te bespeuren bij Arzuffi bij het ingaan van de laatste ronde. De Italiaanse gaat zelfs nog even op de trappers staan. 14:22 ◀

Opgave Compton Compton is inderdaad uit de wedstrijd gestapt. De Amerikaanse begon sterk aan de wedstrijd, maar zakte na een stuurfout helemaal weg. 14:18 ◀

Geen Compton meer? Loes Sels komt als derde door op ruim een minuut van Arzuffi. Anderson volgt in haar spoor op de vierde plek, maar van Compton is geen spoor meer te bekennen. De Amerikaanse is wellicht uit de wedstrijd gestapt. 14:16 ◀

Nog twee ronden Arzuffi duikt als leidster de laatste twee ronden in en geeft nog steeds een bijzonder sterke indruk. Bij eerste achtervolgster Helen Wyman draait het allemaal al wat hoekiger. 14:15 ◀

Wyman volgt op een tiental seconden van Arzuffi en slaagt er voorlopig niet in om de kloof te dichten. In de achtergrond komen ook Compton en Anderson geen meter dichterbij. 14:12 ◀

Compton lijkt niet meer mee te spelen voor de overwinning. Bij het ingaan van de vierde ronde volgt ze al op 38 seconden van Arzuffi. Ze heeft intussen ook het gezelschap gekregen van haar landgenote Elle Anderson. 14:08 ◀

Halfweg wedstrijd Wyman ziet Arzuffi steeds kleiner worden, de Italiaanse koploopster loopt steeds verder uit. Is ze op weg naar de overwinning of vindt Wyman haar tweede adem? 14:07 ◀

Arzuffi gaat voorlopig het best om met de felle wind en regen. De Italiaanse heeft een kleine voorsprong op Wyman. Compton volgt al op 14 seconden. 14:03 ◀

Pech voor Compton Ze zijn nog met z'n tweeën vooraan. Compton rijdt tegen een paaltje en blijft tot overmaat van ramp nog met haar stuur in een lint haken. Arzuffi en Wyman profiteren maximaal en lopen verder uit. 14:00 ◀

Nog vier ronden Op het einde van de tweede ronde hebben we een kleine kopgroep met drie rensters: Arzuffi, Wyman en Compton. 13:58 ◀

Compton duwt gaspedaal in Ook Wyman heeft haar wagonnetje voorin aangehaakt. Nu is het Compton die het tempo met een ruk de hoogte injaagt, Arzuffi en Wyman moeten alles geven om de Amerikaanse in het vizier te houden. 13:56 ◀

Arzuffi gaat even in de fout en dat is genoeg voor Compton om weer in het spoor van de Italiaanse te kruipen. We hebben dus twee koploopsters, maar de rest volgt op geringe afstand. 13:55 ◀

Arzuffi gaat solo Arzuffi vindt dat het te traag gaat in de kopgroep en gaat er alleen vandoor. De anderen trappen even op hun adem en zien de Italiaanse wegrijden. 13:52 ◀

Kleine kopgroep Wyman is intussen bijgebeend door een vijftal renners. Onder meer Sels, Compton en Arzuffi hebben de sprong gemaakt naar de Britse koploopster. 13:50 ◀

Start! Met klapperende tanden zijn ze eraan begonnen en het is Helen Wyman die meteen de forcing voert. De Britse slaat direct een kloofje. 13:45 ◀

Wedstrijd vrouwen 13:45 ◀

Helse weersomstandigheden Regen, hagel, wind en koude. Het is vandaag geen pretje om op de fiets te kruipen in Bredene. Het parcours is door overvloedige regenval op bepaalde stukken herschapen in een modderpoel, we krijgen straks ongetwijfeld een bijzonder zware wedstrijd. 13:36 ◀

Vier op een rij voor Van der Poel? Met de Ereprijs Paul Herygers in Bredene zijn we al aan de vierde Brico Cross van het seizoen toe. De vorige drie manches waren een kolfje naar de hand van Mathieu van der Poel, de Nederlander won zowel in Eeklo, Meulebeke als Kruibeke. 08:22 ◀

Nog geen Thalita de Jong bij de vrouwen Bij de vrouwen trok Thalita de Jong vorig jaar aan het langste eind in Bredene, ze liet Ellen Van Loy en Jolien Verschueren achter zich. Zichzelf opvolgen zal in elk geval niet gebeuren voor de Nederlandse. Na een jaar vol blessures maakt ze pas maandag haar rentree in het veld in de GP Sven Nys in Baal. 08:11 ◀

Wout Van Aert triomfeerde in 2016 Grote afwezige vorig jaar in Bredene was Mathieu van der Poel, die door een gekneusde nek verstek moest laten gaan voor de Brico Cross. Maar ook zonder de Nederlander kreeg Van Aert de zege niet in de schoot geworpen. Laurens Sweeck maakte het de wereldkampioen knap lastig, maar kwam uiteindelijk te kort in de eindsprint. 08:07 ◀

Wie gaat met de bloemen lopen in Bredene? De crossen volgen elkaar in sneltempo op tijdens deze eindejaarsperiode. Daags na de DVV-cross in Loenhout moeten de veldrijders weer aan de bak in de Brico Cross in Bredene. De vrouwen beginnen eraan om 13.45u, de mannen om 15u. U kan beide wedstrijden hier op de voet volgen met tekstupdates. 08:07 ◀