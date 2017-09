Laatste ronde Bij het ingaan van de laatste ronde komen Van Aert en Vanthourenhout door op 28 seconden. Van Aert overbrugt de kloof, we krijgen een strijd tussen drie man voor twee podiumplaatsen. 15:56 ◀

Klievende Van der Poel De Nederlandse koploper blijft het tempo verzorgen en blijft ook meesterlijk de zandbak temmen. Van der Poel kan de zege ruiken. 15:55 ◀

Sweeck en kompaan Vanthourenhout maken er een leuke strijd van voor de tweede en derde plaats. De druk komt vooral van Vanthourenhout. 15:52 ◀

Van Aert zal toch nog stevig mogen versnellen, wil hij nog een podiumplaats uit de brand slepen. Tom Boudeweel bij Sporza op Radio 1 15:51 ◀

Nog twee ronden Van der Poel legt zich nog eens plat over zijn stuur. De Nederlander moet nog twee ronden op de tanden bijten om zijn eerste seizoenszege binnen te halen. 15:49 ◀

Sweeck en Vanthourenhout Vanthourenhout flitst naar het wiel van Sweeck. Van Aert ziet zo een podium aan zich voorbijgaan en haalt alles uit de kast om de twee bij te halen. 15:46 ◀

Er fietst een fenomeen door het veld. Streling voor het oog. @mathieuvdpoel #eeklo — Sven Nys (@sven_nys) 10 september 2017 15:46 ◀

Sweeck doet een zaakje in de zandbak. De rest zet voet aan de grond en moet een gaatje toegeven op de man van ERA-Circus. 15:44 ◀

Het is een éénmansshow hier in Eeklo. Enkel pech kan Van der Poel nog van de zege houden. 15:41 ◀

Nog vier ronden Het troept weer samen in de strijd om het podium. Vanthourenthout, Sweeck en Van Aert hebben de beste papieren in handen. Pauwels en Sweeck spelen jojo. 15:39 ◀

Vanthourenthout springt over de balkjes, Van Aert doet dat niet en dat heeft z'n gevolgen. De West-Vlaming slaat een kloofje. 15:35 ◀

Geen spoor van Meeusen Terwijl Van Aert en vooral Van der Poel meteen thuisgeven, is Tom Meeusen in geen velden of wegen te bespeuren. De nieuwe ploegmaat van Mathieu Van der Poel miste zijn start compleet en is nu helemaal in de achtergrond verzeild geraakt. 15:32 ◀

Van der Poel maakt indruk. De zege is waarschijnlijk al gaan vliegen. Bart Wellens 15:30 ◀

Ook Corné van Kessel komt aansluiten bij de groep die wellicht zal strijden om de tweede plaats. Nog iets meer dan vijf ronden. 15:29 ◀

Vier man in het verweer Bij Van der Poel gaat het heel gezwind, terwijl het in de achtergrond toch eerder met horten en stoten is. Van Aert, Pauwels, Vanthourenhout en Sweeck leiden de dans in de achtervolging. 15:20 ◀

Hij ging en zag niet om. Van der Poel leeft zich duidelijk uit bij z'n terugkeer in het veld. De voorsprong groeit gestaag. Met nog 7 ronden te gaan bedraagt de voorsprong van de Nederlander 13 seconden. 15:16 ◀

Van Aert heeft het gezelschap gekregen van Laurens Sweeck. Het duo volgt op een kleine tien seconden van de Nederlandse kampioen. 15:13 ◀

Van Aert beseft het gevaar en probeert in zijn eentje de kloof te dichten. De rest past op dit moment. 15:11 ◀

Aanval Van der Poel Voor Van der Poel gaat het niet snel genoeg. De Nederlander trekt bij aanvang van de tweede ronde een eerste keer ten aanval. Van Aert behoudt zijn eigen tempo. 15:08 ◀

Einde eerste ronde Het is voortdurend draaien en keren in Eeklo. Veel afscheiding is er voorlopig niet. Aan het eind van de eerste ronde ligt alles nog op een vodje. 15:06 ◀

Sweeck blijft het tempo bepalen, Van Aert en Van der poel zitten nu al in elkaar buurt op positie twee en drie. De rest van het pak volgt op één lang lint. 15:02 ◀

De mannen zijn gestart in Eeklo. 15:02 ◀

Start We zijn opnieuw vertrokken voor een nieuw veldritseizoen! Laurens Sweeck neemt de kopstart, wereldkampioen Van Aert volgt in zijn zog. 15:01 ◀

Spanning stijgt Nog een kleine vijf minuten en de crossers duiken opnieuw het veld in. Krijgen we meteen een duel tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Of kan Laurens Sweeck verrassen? 14:57 ◀

Mannenwedstrijd 14:56 ◀

Sanne Cant wint de eerste veldrit van het seizoen. 14:55 ◀

Cant pakt haar eerste overwinning Cant heeft haar eerste overwinning van het seizoen al meteen te pakken. Ze haalt het solo voor Van Loy. Kaptheijns wordt 3e, De Boer strandt op de 3e plaats. 14:30 ◀

Cant steekt een hand uit naar de zege, maar kan zich geen fouten veroorloven. In de strijd voor de 3e plaats heeft Kaptheijns afstand genomen van De Boer. 14:27 ◀

Van Loy zet alles op alles om naar Cant toe te rijden, maar dat laat de wereldkampioene niet zomaar gebeuren. Aan de boomstam verliest Van Loy weer een beetje terrein omdat ze van de fiets moet. 14:25 ◀

Cant met kleine voorsprong Cant duikt de laatste ronde in met een voorsprong op Van Loy. De Boer en Kaptheijns volgen al op 15 tellen en zullen wellicht moeten knokken voor de 3e plaats. 14:21 ◀

VRT Veldrijders beginnen in Eeklo aan het nieuwe seizoen 14:16 ◀

Versnelling Cant Sanne Cant acht de tijd rijp voor een fikse versnelling. Van Loy probeert de wereldkampioene te volgen, maar heeft het niet onder de markt. 14:16 ◀

Kaptheijns heeft de sprong gemaakt naar de kop van de koers. De Boer nadert tot op een paar fietslengtes, maar op een helling verliest ze die winst weer. 14:10 ◀

Van Loy en Cant bouwen hun voorsprong op De Boer en Kaptheijns uit tot een handvol seconden, maar zijn allesbehalve buiten schot. 14:07 ◀

Cant en Van Loy Cant schuift voorbij Van Loy en jaagt het tempo de hoogte in. De Boer en Kaptheijns moeten een klein gaatje laten achter het Belgische duo, Verdonschot geeft wat meer terrein prijs. 14:04 ◀

Einde 2e ronde Op het einde van de 2e ronde krijgt Annemarie Worst het moeilijk om het tempo van Van Loy te volgen. Achter de Nederlandse is Loes Sels op komst. 14:01 ◀

Halfweg de 2e ronde is het nog altijd Van Loy die het voortouw neemt op de snelle omloop, voor De Boer, Cant, Kaptheijns, Verdonschot en Worst. 13:58 ◀

Van Loy duikt als eerste de zandstrook in. De Boer en Cant volgen in haar spoor en ook Worst, Kaptheijns en Verdonschot zitten niet ver. 13:53 ◀

Cant toont haar technische vaardigheden en wipt in het zadel over een boomstam. Van Loy en De Boer springen wel van de fiets. 13:50 ◀

Start! Het startschot weerklinkt in Eeklo, de vrouwen stormen weg. Van Loy duikt als eerste het veld in, met Cant in haar wiel. 13:47 ◀

Vrouwenwedstrijd 13:47 ◀

Start bij de vrouwen om 13.45u De mannen beginnen om 15u aan hun veldritseizoen, maar eerst is het aan de vrouwen. Met Sanne Cant en Annemarie Worst staan de wereldkampioenes bij de elite en de beloften aan de start. Sophie de Boer, Laura Verdonschot, Ellen Van Loy, Alicia Franck en Maud Kaptheijns leggen hen vanaf 13.45u het vuur aan de schenen. 13:29 ◀

Aardig deelnemersveld tekent present De organisatie van de Brico Cross pakt meteen uit met mooie namen. De volledige top 9 van de UCI-ranking staat in Eeklo aan de start. Wordt het naar goede gewoonte een tweestrijd tussen Van Aert en Van der Poel, of kunnen Pauwels en Sweeck iets forceren? 12:13 ◀

Aan toppers geen gebrek, morgen! Maar liefst 9 renners uit de top 10 van de UCI-ranking starten in BRICO CROSS EEKLO https://t.co/axphcfjGAG pic.twitter.com/DyLBF8KXyK — Brico Cross (@BricoCross) 9 september 2017 12:13 ◀

De veldrijders zullen vast staan popelen. Sommigen werkten al een stevige campagne op de weg af en mogen nu laten zien dat ze klaar zijn om het veld weer in te duiken. Paul Herygers 12:09 ◀

Eeklo bijt dit jaar de spits af Om 15u gaat de 1e cross van het veldritseizoen van start. Met de Brico Cross in Eeklo duiken Van Aert en co het wielernajaar in. Op een snelle omloop van 2,5 kilometer kunnen de veldrijders hun hart weer ophalen. 12:01 ◀