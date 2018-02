Bondscoach Vanthourenhout: "Van der Poel is een fenomeen" "Ik ben heel content van wat de selectie betreft", steekt een gelukkige Sven Vanthourenhout van wal. "De groep hangt aan elkaar en dat was wat ik voorop had gesteld. We zitten in een individuele sport, maar het is tijdens een WK toch belangrijk om een team te hebben." De Belgen zullen de race zondag van bij het begin moeten domineren denkt de bondscoach. "Ik heb het al dikwijls gezegd: we mogen Van der Poel niet laten openen. Het is geen optie om hem in de koers te laten komen, maar daarnaast moeten we misschien ook wel hopen op een misstap van hem. Hij is gewoon een fenomeen en ik heb veel respect voor hem."

