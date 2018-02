Dominante Iserbyt verovert zijn 2e wereldtitel bij de beloften

VRT Eli Iserbyt verlengt zijn wereldtitel bij de beloften 14:09 ◀

Einde 11:56 ◀

VRT Eli Iserbyt is wereldkampioen bij de beloften 11:55 ◀

Iserbyt verovert de regenboogtrui Iserbyt balt zijn vuist. Hij pakt na Zolder zijn 2e wereldtitel bij de beloften en schenkt ons land een 2e gouden medaille op dit WK. Het zilver is voor Nieuwenhuis, Gras legt beslag op het brons. 11:55 ◀

Nog een keer de muur op, dan de trappen nog en het is binnen voor Iserbyt. In de coulissen wordt zijn regenboogtrui al klaargemaakt. 11:54 ◀

Het is nog veel meer dan gisteren een werkje voor evenwichtskunstenaars geworden. Michel Wuyts 11:54 ◀

Gras moet Nieuwenhuis nu toch laten rijden en heeft 5 seconden achterstand op de Nederlander. Is de strijd beklonken? 11:52 ◀

De top 5 De situatie op een halve ronde van het einde: Iserbyt heeft 31 seconden voorsprong op Nieuwenhuis en Gras. Toupalik is 4e op 1'24", Thijs Aerts volgt op 1'33". 11:51 ◀

Nieuwenhuis zet Gras onder druk in de strijd om de 2e plaats. Zonder ongelukken mogen zij straks mee met Iserbyt op het podium, maar wie pakt zilver en wie brons? 11:48 ◀

Sneeuw Terwijl Iserbyt nog eens een nieuwe fiets ophaalt in de post, dwarrelen er sneeuwvlokken uit de lucht naar beneden. 11:47 ◀

Ik denk dat het parcours er straks hetzelfde zal bijliggen als nu. Paul Herygers 11:47 ◀

Laatste ronde Iserbyt zet zijn tanden in de laatste ronde. Het ziet er goed uit voor onze landgenoot, recht blijven is nu de boodschap. 11:45 ◀

Iserbyt hijst zich naar boven op de muur. Nieuwenhuis en Gras volgen op 27 seconden. #Valkenburg2018 pic.twitter.com/1e31hUp9el — Sporza 🚴 (@sporza_koers) February 4, 2018 11:45 ◀

Strijd om het zilver Gras heeft Nieuwenhuis te pakken en nestelt zich in het wiel van de uittredende wereldkampioen. Intussen pikt Iserbyt zijn nieuwe fiets op, het probleem met de ketting is opgelost. 11:42 ◀

In de achtergrond straalt de lichaamstaal van Pidcock vooral ontreddering uit en dan komt hij nog eens ten val. 11:41 ◀

Paniek in de materiaalzone bij de mannen van Iserbyt, er is een probleem met de ketting van de fiets die klaarstaat. Renaat Schotte 11:40 ◀

Nieuwenhuis volgt op 25 seconden van Iserbyt en moet beginnen te vrezen voor zijn 2e plaats. Gras komt immers erg dicht. 11:38 ◀

Toupalik Adam Toupalik, vooral bekend van het WK in Zolder toen hij een ronde te vroeg juichte, is aan een opmars bezig. Hij schuift op naar de 4e plaats en richt zijn vizier op het brons, dat momenteel virtueel om de hals van Yan Gras hangt. 11:36 ◀

Iserbyt begint aan de voorlaatste ronde, achter hem gaapt de grote leegte. #Valkenburg2018 pic.twitter.com/4kILZVJhyS — Sporza 🚴 (@sporza_koers) February 4, 2018 11:36 ◀

Voorlopig weinig mechanische ellende en weinig lekke banden. Michel Wuyts 11:34 ◀

De andere Belgen Thijs Aerts is de 2e Belg in de wedstrijd, op de 7e plaats. Yannick Peeters en Timo Kielich zijn respectievelijk 9e en 10, op bijna 2 minuten. Toon Vandebosch is een minuut verderop 13e, Jelle Schuermans is 27e. 11:33 ◀

Door de schuiver van Iserbyt was zijn voorsprong op Nieuwenhuis geslonken tot 15 seconden, maar onze landgenoot loopt weer uit tot 22 seconden. 11:32 ◀

Het is niet het WK van Tom Pidcock. De jonge Brit rijdt nog altijd op de 8e plaats, op 54 seconden van Iserbyt. Zelfs het podium wordt moeilijk, hij heeft een halve minuut achterstand op de 3e in de wedstrijd, Yan Gras. 11:30 ◀

En maar pompen. En maar jassen. En maar geven. Michel Wuyts 11:29 ◀

VRT Iserbyt maakt een tuimeling in de afdaling 11:28 ◀

Val Iserbyt Iserbyt blijft steken in de blubber en gaat onderuit. Hij kan zijn weg snel vervolgen, maar verliest wel een handvol seconden. 11:28 ◀

VRT De Clercq naar Iserbyt: "Controleren! Kan niet veel meer gebeuren!" 11:27 ◀

De Clercq moedigt Iserbyt aan Mario De Clercq, ploegleider van Iserbyt, roept zijn poulain toe dat hij gecontroleerd moet rijden. "Er kan dan niet veel meer gebeuren", voegt hij eraan toe. 11:27 ◀

Iserbyt heeft de 2e van 5 rondjes achter de rug. De chronometer stopt voor Nieuwenhuis op 20 seconden, Gras is 3e op 27 tellen. 11:25 ◀

VRT Nieuwenhuis doet een 'Van der Haartje' 11:25 ◀

Ik vrees dat Pidcock niet in het stuk zal voorkomen voor de winst. Michel Wuyts 11:24 ◀

Nieuwenhuis, de eerste achtervolger op Iserbyt, gaan een nieuwe schoen ophalen in de materiaalpost en verliest zo nog wat meer tijd. #Valkenburg2018 pic.twitter.com/VLqX9j50Vd — Sporza 🚴 (@sporza_koers) February 4, 2018 11:24 ◀

Iserbyt trippelt omhoog op de muur. Nieuwenhuis volgt op 6 seconden, maar kan niet profiteren van zijn langere benen. 11:21 ◀

VRT Iserbyt neemt de leiding over van Nieuwenhuis 11:19 ◀

Pidcock als 6e Achter Iserbyt en Nieuwenhuis is Sieben Wouters de 3e man in de wedstrijd, op 22 seconden. Hij wordt op de hielen gezeten door de Fransen Benoist en Gras, die op hun beurt de hete adem van Pidcock in hun nek voelen. 11:19 ◀

Iserbyt glipt weg Nieuwenhuis roept iets naar zijn mannen in de materiaalpost en duikt even later binnen. Iserbyt profiteert daarvan om weg te glippen. 11:18 ◀

Ik heb Pidcock niet gezien bij het inrijden vanochtend. Vreemd. Renaat Schotte 11:15 ◀

Iserbyt struikelt op de trap Eli Iserbyt zet alles op alles om in het spoor van Nieuwenhuis te blijven. Op de trap struikelt hij even, zonder erg. Het verschil is 5 seconden. 11:14 ◀

Thijs Aerts is de 2e Belg in de wedstrijd, op 26 seconden van Nieuwenhuis. Achter hem volgt Pidcock, maar de Brit heeft al 30 seconden achterstand. 11:13 ◀

Het probleem van Nieuwenhuis is zijn slotkwartier, dan valt hij meestal wat terug. Michel Wuyts 11:12 ◀

Aan de voet van de muur heeft Nieuwenhuis een voorsprong van 4 seconden op Iserbyt, Benoist en Wouters. 11:11 ◀

Pidcock voorlopig 8e Pidcock, samen met Iserbyt de gedoodverfde favoriet, moet achtervolgen. Hij volgt op 20 seconden van de kop van de koers, in 8e positie. Verderop in de achtergrond is er wat trammelant op de schuine kant, waar het net als gisteren schuiven is. 11:09 ◀

VRT Pidcock mist start, Iserbyt is mee 11:09 ◀

Benoist en Nieuwenhuis De Fransman Antoine Benoist trekt stevig door met Nieuwenhuis in zijn wiel. Iserbyt en Wouters moeten zich reppen om mee te zijn. 11:08 ◀

Benoist, Nieuwenhuis, Iserbyt en Wouters slaan een klein kloofje op de rest. Toupalik is in 5e positie de eerste achtervolger op het viertal. 11:07 ◀

Benoist neemt over van Nieuwenhuis, Iserbyt rijdt in 3e positie. Tom Pidcock is voorlopig 10e. 11:06 ◀

Start! Het startsein weerklinkt, de beloften stuiven weg! Titelverdediger Nieuwenhuis duikt als eerste het veld in. 11:05 ◀

Wedstrijd 11:05 ◀

Er moet minder gelopen worden, het parcours ligt er sneller bij. Ik had het liever anders gezien, maar we zullen er het beste van maken. De 2 topfavorieten blijven wel dezelfde. Thijs Aerts 11:01 ◀

Het parcours ligt er iets harder bij omdat het gevroren heeft. Het is daardoor misschien iets zwaarder, maar er kan ook meer gereden worden. Eli Iserbyt 10:55 ◀

Als er een moment is dat het moet gebeuren, is het vandaag. Ik ben niet van plan om te wachten tot de laatste ronde. Eli Iserbyt 10:54 ◀

De rechtstreekse uitzending op Canvas en onze livestream is begonnen. Karl Vannieuwkerke en Philipp Walsleben blikken vooruit naar de strijd bij de beloften, Michel Wuyts en Paul Herygers leveren vanaf 11u het commentaar. 10:48 ◀

🚨 🚨It’s sunny on the start/finish line! (And the DJ’s on fire already) #Limburg2018 pic.twitter.com/ljVTDbOg3P — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 4, 2018 De zon is alvast van de partij: 10:39 ◀

Uitzending vanaf 10.45u Op deze pagina kunt u vanaf 10.45u naar de voorbeschouwing kijken met onze livestream. Ook op Canvas kunt u dan terecht voor de rechtstreekse uitzending. 10:18 ◀

VRT Verken het WK-parcours samen met Sven Nys 10:18 ◀

Nieuwenhuis en Pidcock De Nederlander Joris Nieuwenhuis verdedigt straks zijn titel. Hij krijgt niet alleen zware concurrentie van Iserbyt, maar ook van Tom Pidcock, vorig jaar nog wereldkampioen bij de junioren en dit seizoen winnaar van de Wereldbeker bij de beloften. 10:14 ◀

De Belgische selectie Europees kampioen Eli Iserbyt is het Belgische speerpunt. Zijn ploegmaats zijn Belgisch kampioen Thijs Aerts, Yannick Peeters, Toon Vandebosch, Jelle Schuermans en Timo Kielich. Schenken zij ons land een medaille? 10:13 ◀

Koud en lichte sneeuw Gisteren was het al koud in Valkenburg en vandaag zakt het kwik nog wat lager. De temperaturen schommelen op dit moment rond het vriespunt, eerder op de dag viel er zelfs wat sneeuw uit de lucht. Welke invloed heeft dat op het parcours? 10:09 ◀

🌨 We had light snow this morning in @limburg2018 and it's 0°C ❄️

Winter ain't coming, it's already there.#Limburg2018 pic.twitter.com/SPeBwIl4DK — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 4, 2018 10:09 ◀

Beloften openen de 2e dag Goeiemorgen! Alle ogen zijn vandaag gericht op Valkenburg, waar de 2e dag van de wereldkampioenschappen veldrijden wordt afgewerkt. De beloften openen de dag om 11u, volg hun strijd om de regenboogtrui hier met tekst en livestream. 10:04 ◀