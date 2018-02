Cant knokt zich naar haar 2e wereldtitel op een rij

VRT Sanne Cant verlengt haar wereldtitel 19:53 ◀

Einde 15:55 ◀

Cant volgt zichzelf op! Cant kijkt nog eens achterom, maar haar 2e wereldtitel is binnen! Ze schudt het hoofd en kan het zelf amper geloven. Compton verovert zilver, Brand schenkt Nederland een bronzen plak. 15:54 ◀

Laatste klim Cant bereikt de voet van de laatste beklimming met 13 seconden voorsprong op Compton. In de strijd om het brons heeft Brand Majerus overboord gegooid. 15:52 ◀

En of het pijn doet! Michel Wuyts 15:52 ◀

Nog wat meer ademruimte voor Cant Op de muur etaleert Cant haar loopvermogen. De gevaarlijke afdaling verloopt ook vlekkeloos, Compton volgt al op 11 seconden. 15:50 ◀

Cant loopt uit Cant loopt nu toch verder uit op Compton. De chronometer geeft 9 seconden aan en er moet zo meteen nog geklommen worden. 15:49 ◀

In de strijd om het brons geven Majerus en Brand elkaar geen duimbreed toe. Bij de Luxemburgse lijkt het vet van de soep. 15:48 ◀

Het ziet er goed uit! Paul Herygers 15:48 ◀

3 seconden, dat is het verschil tussen Cant en Compton. Elk foutje wordt nu genadeloos afgestraft. 15:47 ◀

Cant zet alles op alles om Compton af te schudden. #Valkenburg2018 pic.twitter.com/xODCvqVsFC — Sporza 🚴 (@sporza_koers) February 3, 2018 15:47 ◀

Cant opnieuw naar de kop Cant profiteert van een uitstekende fietswissel om Compton bij de kraag te vatten. Bovendien komt ze in de afdaling beter uit de verf en zo rijdt ze weg van de Amerikaanse. 15:45 ◀

Zolang die dalende lijn er is, is dat in het voordeel van Cant. Maar wat in die eindeloze oplopende stroken? Michel Wuyts 15:44 ◀

4 seconden Cant halveert haar achterstand op Compton, maar het laatste gaatje dichten is niet vanzelfsprekend. 15:44 ◀

Cant heeft momenteel virtueel zilver, maar ook het goud is nog niet buiten bereik. Haar voorsprong op Majerus bedraagt 40 seconden, dat is alvast geruststellend. 15:42 ◀

Laatste ronde Compton zet haar tanden in de laatste ronde. De chronometer geeft 7 seconden achterstand aan voor Cant. 15:41 ◀

In de looppassages is Cant in het voordeel, ze knabbelt opnieuw wat aan haar achterstand. Maar Compton geeft geen krimp en versnelt opnieuw. 15:40 ◀

Knieval van Cant Cant moet Compton even laten rijden in de aanloop naar de muur, maar klautert naar de Amerikaanse toe. Net voor de top maakt Cant echter een knieval, waardoor Compton opnieuw voorsprong neemt. 15:38 ◀

Compton is opnieuw komen aansluiten bij Cant en zet zich meteen op kop. In haar wiel maakt onze landgenote een slipper. 15:37 ◀

Het is een pure conditieslag en het vormpeil van Cant en Compton staat in het zenit. Michel Wuyts 15:35 ◀

Compton herpakt zich na haar foutje en heeft Cant bijna weer te pakken. In de strijd om de 3e plaats snelt Brand voorbij Majerus. 15:34 ◀

Compton hapert In de technische afdaling zet Cant druk. De Amerikaanse komt onzacht in aanraking met een paaltje en moet onze landgenote even laten rijden. 15:33 ◀

Cant loopt de materiaalpost binnen voor een nieuwe fiets. Compton wisselt niet, maar kan geen voorsprong nemen. De twee snijden zij aan zij de volgende bocht aan. 15:32 ◀

Van Loy 14e Ellen Van Loy is teruggezakt naar de 14e plaats en rijdt daarmee een paar seconden voor Vos uit. Wyman, die op de vele loopstroken nochtans goed uit de voeten zou moeten kunnen, is pas 19e. 15:31 ◀

Compton begint aan de 3e ronde met Cant in haar wiel. De Amerikaanse neemt bij de duik naar het veld een handvol meters voorsprong. 15:29 ◀

Compton kan keihard rijden. Paul Herygers 15:29 ◀

Compton en Cant zijn samen op pad, Majerus is 3e op ruim 20 seconden. #Valkenburg2018 pic.twitter.com/2eBzGHXM86 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) February 3, 2018 15:29 ◀

Compton haakt haar wagonnetje aan bij Cant. Krijgen we net als vorig jaar een bloedstollend duel? 15:26 ◀

Op de klautermuur kan Cant uitpakken met haar loopvermogen. Zo neemt ze weer wat meer voorsprong op Compton, die daarnet tot op 8 seconden was genaderd. 15:25 ◀

Cant houdt Compton voorlopig op 9 seconden. Majerus is teruggezakt tot op 19 seconden, Brand is de eerste Nederlandse op de 4e plaats. 15:22 ◀

Vos en PFP Marianne Vos, vorig jaar nog goed voor zilver, speelt geen rol van betekenis. De 7-voudige wereldkampioene rijdt in 15e positie op een minuut van Cant. Ook Ferrand-Prévot zal geen wereldkampioene worden, zij is op dit moment 17e. 15:21 ◀

Van Loy maakt een schuiver in een bocht en moet even prutsen aan haar schoen voor ze haar weg kan vervolgen. Daardoor moet ze toekijken hoe Nash en Brand passeren. 15:19 ◀

Compton heeft Majerus te pakken. Rijdt de Amerikaanse ook het gat van 8 seconden met Cant dicht? 15:18 ◀

Einde van de eerste ronde Cant heeft de eerste ronde achter de kiezen. Majerus volgt op 9 seconden, Compton op 12. Van Loy is 4e op 24 tellen. 15:17 ◀

Compton schuift op Compton heeft het goede tempo te pakken na een mindere start en rijdt op dit moment in 3e positie, op 10 seconden van Cant. 15:15 ◀

Koploopster Cant loopt de materiaalpost binnen voor een nieuwe fiets, Majerus volgt in haar spoor. #Valkenburg2018 pic.twitter.com/cx4rqKTcFh — Sporza 🚴 (@sporza_koers) February 3, 2018 15:15 ◀

Cant op kop Op de klautermuur lopen Cant en Van Loy in één ruk naar Majerus toe. De uittredende wereldkampioene zet zich meteen op komst. 15:13 ◀

Compton is opgeschoven naar de 7e plek, voor Brand en Brammeier. Keough is 10e, Ferrand-Prévot 11e. Daarna volgt het Nederlandse duo Worst en Vos. 15:11 ◀

Ondanks een hapering in een bocht gaat Majerus er alleen vandoor. Van Loy volgt op 5 seconden, Cant op 8. 15:10 ◀

Iedereen gaat hier wel eens op de knie. Michel Wuyts 15:09 ◀

Schuiver van Lechner Lechner schuift onderuit en glijdt ei zo na onder de afsluiting door. Door die schuiver kunnen Van Loy en Cant komen aansluiten. 15:08 ◀

Compton neemt risico's op de schuine kant en glipt zo in 1 manoeuvre naar de 9e plaats. 15:07 ◀

Lechner en Majerus nemen wat voorsprong op Van Loy, achter onze landgenote moet Kaptheijns op haar beurt een gaatje laten. Cant rijdt in 5e positie, Compton is pas 12e. 15:05 ◀

Start! Het startsein weerklinkt, de vrouwen stormen naar de eerste bocht. Lechner duikt als eerste het veld in, voor Majerus en Van Loy. 15:05 ◀

Wedstrijd 15:05 ◀

Het is een zwaar parcours. We zullen zien hoe ik me voel na mijn val van vorige week. Ik favoriete? Neen, Sanne is voor mij de favoriete. Pauline Ferrand-Prévot 14:51 ◀

Ik kan goed lopen, een zwaarder parcours is beter voor mij. De sterkste zal winnen vandaag, hopelijk ben ik dat. Helen Wyman 14:47 ◀

Op voorhand werd gezegd dat het parcours in Valkenburg te vergelijken zou zijn met Namen, waar Cant minder goed voor de dag komt. Maar zoals het er nu bijligt, stijgen haar kansen. "In Valkenburg kon ze eigenlijk geen beter parcours treffen", zegt haar ploegmanager Christoph Roodhooft. 14:43 ◀

Het parcours is ontzettend zwaar en glad. Het verandert door de spoorvorming, er zijn nog wat extra loopstroken bij gekomen. Het is in het voordeel van iemand die heel goed in orde is. Marianne Vos 14:41 ◀

Over enkele minuten kunt u op Eén en onze livestream terecht voor het 3e deel van de eerste WK-dag, met een voorbeschouwing en dan om 15u de wedstrijd. 14:25 ◀

De Belgische selectie Titelverdedigster Sanne Cant krijgt Ellen Van Loy, Loes Sels, Jolien Verschueren, Kim Van de Steene en Karen Verhestraeten aan haar zijde. 14:22 ◀

Ik denk dat er een aantal favorietes zijn en dat er niemand bovenuit steekt. Lechner, Nash, Compton, Keough en Prévot kunnen hier goed uit de voeten. Nederland is wat moeilijk in te schatten. Er kan ook een verrassing komen. Sanne Cant 14:20 ◀

Het is helemaal anders dan donderdag. Het is nog een beetje zoeken in de verkenning, het is afwachten. Als je over de schreef gaat, zou je wel eens een saflet kunnen krijgen. Ik denk dat je op het einde nog best veel kunt goedmaken. Sanne Cant 14:19 ◀

Het is een lastig parcours, maar dat is voor iedereen zo. Je hebt vrij weinig mogelijkheden om te herstellen en moet geconcentreerd blijven. Een fout zit in een klein hoekje. Je zal geen toevallige wereldkampioen krijgen. Marianne Vos 10:26 ◀

Nu hoor ik niet bij de favorieten, maar dat geeft niet. Het is een kampioenschap en ik zie wel hoever ik kom. Na die ziekte moest ik vanaf 0 beginnen, maar in Hoogerheide kreeg ik de bevestiging. Het was niet goed, maar wel oké. Marianne Vos 10:25 ◀

Vos: "Je zal geen toevallige kampioen krijgen"

2017: Cant versus Vos Sanne Cant pakte vorig jaar de wereldtitel na een beklijvend duel met Marianne Vos. Hieronder kunt u de slotfase van die wedstrijd herbekijken. Ook dit jaar is Vos van de partij, maar haar voorbereiding verliep niet optimaal. 10:22 ◀

We are ready! It's going to be tough, but looking forward to give it all. #Limburg2018 https://t.co/LMSbpCghHD — Marianne Vos (@marianne_vos) February 3, 2018 Marianne Vos is er klaar voor: 10:20 ◀

Sanne Cant verdedigt straks haar wereldtitel. U gelooft alvast in haar kansen om zichzelf op te volgen. Ook Ferrand-Prévot en Compton eindigen hoog volgens onze surfers. 10:17 ◀

Vrouwen sluiten de eerste dag af Goeiemorgen! Na de junioren en de beloften vrouwen sluiten de elite vrouwen om 15u de eerste dag van dit WK af. Volg het hier op de voet met tekst en beeld. 10:16 ◀