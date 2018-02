Leeggereden Richards bezorgt Britten een 2e wereldtitel in Valkenburg

VRT Wereldkampioene Richards wordt onwel na de finish en moet worden afgevoerd Gelukkig kon ze niet veel later weer een interview geven: "Ik was uitgeput. Ik moet het nog allemaal bevatten, maar ik ben zo gelukkig." Ook Suzanne Verhoeven viel flauw in de armen van bondscoach Sven Vanthourenhout. 13:53 ◀

Einde 13:43 ◀

Richards verovert de wereldtitel Evie Richards maakt haar favorietenrol waar. Ze bezorgt Groot-Brittannië bovendien al een 2e wereldtitel op deze wereldkampioenschappen. Alvarado pakt zilver, het brons is voor Heigl. 13:42 ◀

Richards kan de wereldtitel al ruiken. Haar voorsprong op Alvarado is 40 seconden, Heigl volgt als 3e op 53 tellen. 13:41 ◀

VRT Richards heeft problemen met haar versnellingsapparaat 13:41 ◀

Verdonschot 10e De Belgen spelen geen enkele rol van betekenis, Verdonschot is de eerste landgenote op de 10e plaats. Daarna is het wachten op Axelle Bellaert op plek 27. 13:40 ◀

In de bocht waar het daarnet fout liep voor Richards, bouwt ze nu meer veiligheid in. Het ziet er wat onorthodox uit, maar ze blijft wel overeind. 13:38 ◀

Heigl misstapt zich in de modder en ziet Alvarado weer een seconde of 2 verder weg rijden. Het is voortdurend uitkijken, want achter elke bocht loert het gevaar. 13:37 ◀

Je kiest niet meer waar je afstapt. Michel Wuyts 13:36 ◀

Alvarado zet haar slotoffensief in. Ze zet Heigl in één klap op 10 seconden en knabbelt aan haar achterstand op Richards: nog 25 tellen. 13:35 ◀

Alvarado glipt met een knap manoeuvre binnendoor bij Heigl naar de 2e plaats, maar de strijd is nog niet gestreden. 13:34 ◀

Nieuwe fiets voor Richards Richards kan opgelucht ademhalen, ze loopt de post binnen voor een nieuwe fiets. Bij de achtervolgers kiest ook Alvarado voor een nieuwe fiets, Heigl doet dat niet. 13:33 ◀

Halve minuut Richards gaat nog altijd flink vooruit, ondanks haar materiaalproblemen. Haar voorsprong op Alvarado en Heigl bedraagt 30 seconden. 13:31 ◀

Laatste ronde Op de aankomststrook wil Richards schakelen, maar haar versnellingsapparaat weigert dienst en de materiaalpost is nog een eind weg. De Britse moet het dus nog een tijdje met een klein verzet stellen. 13:30 ◀

Richards klautert naar boven op de trappen. Dat betekent dat de 2e ronde bijna achter de rug is voor de Britse. 13:29 ◀

VRT Richards gaat er 2 keer op dezelfde plaats bij liggen 13:28 ◀

Harnden is voorbijgesneld door Heigl en ziet in de materiaalpost ook Alvarado voorbij glippen. De Nederlandse ligt zo op koers voor brons. 13:27 ◀

Richards gaat erbij liggen in een afdaling, zonder erg. #Valkenburg2018 pic.twitter.com/uSMqmpfC6p — Sporza 🚴 (@sporza_koers) February 3, 2018 13:27 ◀

VRT De beloften vrouwen klauteren omhoog op loodzware looppassage 13:25 ◀

Heigl schuift op Nadja Heigl uit Oostenrijk is aan een remonte bezig. Ze peuzelt White en Alvarado op en rukt zo op naar de 3e plaats. Ook de 2e plaats van Harnden komt in haar vizier. 13:24 ◀

Bloed aan de knie van Richards Na haar valpartij op een boomwortel heeft Richards wat bloed aan haar rechterknie. Maar veel last heeft ze daar duidelijk niet van, ze loopt uit tot 24 seconden. 13:23 ◀

Als jongeren zich afvragen wat een "stoemperscross" is, dit is er eentje. Michel Wuyts 13:22 ◀

Laura Verdonschot is de eerste Belgische in de wedstrijd. Ze rijdt op een 9e plek, op 1'09" van de kop van de koers. Van de andere Belgen is geen spoor in de top 25. 13:21 ◀

Richards is bijna halfweg en heeft een bonus van 21 seconden op Harnden. White, 3e op een halve minuut, maakt een tuimeling, maar springt meteen weer overeind. 13:19 ◀

3 ronden in totaal Evie Richards heeft haar eerste ronde achter de kiezen in ruim 12 minuten. De beloften vrouwen mikken op een halfuur, een snelle berekening leert ons dat er nog 2 rondjes volgen. 13:17 ◀

Richards loopt verder uit tot 17 seconden. Harnden volgt al op 17 seconden, White is 3e op 27 tellen. 13:16 ◀

Bovenaan de muur zorgt een boomwortel voor tumult. Richards gaat erbij liggen en ook Verdonschot komt in de problemen. 13:15 ◀

Richards klautert als eerste naar boven, voor haar landgenote Harnden en Alvarado. #Valkenburg2018 pic.twitter.com/PhEdyQGYH5 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) February 3, 2018 13:15 ◀

Harriet Harnden snelt voor Alvarado naar de 2e plaats, op 3 seconden van haar landgenote Richards. De Nederlandse volgt op 7 tellen. 13:12 ◀

Richards loopt weg Richards houdt van de looppassages en dat is ook te zien. Al lopend zet ze Alvarado op een paar seconden. 13:11 ◀

Richards heeft Alvarado te pakken en zet zich meteen op kop. Harnden en White zijn de naaste belagers op 4 seconden. Verdonschot is de eerste Belgische op de 7e stek, op 11 seconden. 13:10 ◀

Alvarado komt in de problemen in de blubber en blijft ternauwernood overeind. Daardoor verliest ze wat tijd, eerste achtervolgster Richards is op komst. 13:09 ◀

Alvarado neemt wat voorsprong White rijdt zich vast op de schuine kant, Alvarado kiest ervoor om meteen te lopen en neemt zo een kleine voorsprong. Richards zit opnieuw in 3e positie na haar val. 13:07 ◀

White naar de kop Emma White neemt meteen het heft in handen, Alvarado schuift mee. Richards plaatst een sprintje om de 2 bij te benen, maar maakt een schuiver. 13:05 ◀

Wedstrijd 13:05 ◀

Start! Start! De vrouwen stuiven weg, Verdonschot schiet uit haar klikpedaal en wordt overvleugeld. 13:04 ◀

De aftelklok loopt, de vrouwen staan klaar aan de startlijn. Om 13.05u weerklinkt het startsein voor de 2e wedstrijd op deze wereldkampioenschappen. 13:01 ◀

Laura Verdonschot is de enige Belgische die in aanmerking kan komen voor een mooie ereplaats. Maar haar traject naar dit WK was niet perfect. De looppassages zijn ook niet in haar voordeel. Sven Vanthourenhout 12:59 ◀

Het is heel lastige. Degene die de minste fouten maakt, zal er dichtbij zijn. Een mindere dag wordt hier afgestraft. Het is technisch, dat is in mijn voordeel. Maar je moet ook sterk zijn en ik weet niet of dat bij mij het geval is. Laura Verdonschot 12:55 ◀

Ik verwacht Alvarado. Ze is technisch heel goed, maar op het Nederlands kampioenschap is ze licht geblesseerd geraakt aan haar heup. Sophie de Boer 12:53 ◀

Uitzending op Canvas U kunt nu op Canvas terecht voor de voorbeschouwing, met Sven Nys en Sophie de Boer. Ook met onze livestream hoeft u geen seconde te missen. 12:48 ◀

VRT Verken het WK-parcours samen met Sven Nys 12:22 ◀

Topfavoriete Richards Evie Richards start als topfavoriete. De Britse versloeg in de WB-manche in Namen alle toppers en werd vorige week nog 3e in Hoogerheide. De Nederlandse hoop is gevestigd op Ceylin Del Carmen Alvarado en Fleur Nagengast. 12:08 ◀

VRT Richards soleert naar winst in Namen bij de vrouwen 12:07 ◀

De Belgische vrouwen Aan Belgische kant is het uitkijken naar de prestaties van Laura Verdonschot, Suzanne Verhoeven, Axelle Bellaert en Marthe Truyen. Verdonschot is de kopvrouw, maar beleeft geen al te beste winter door gezondheidsperikelen. 12:05 ◀

Beloften vrouwen om 13u Goeiemiddag! Nu we de wereldkampioen bij de junioren jongens kennen, richten we ons vizier op de beloften vrouwen. Zij duiken om 13u het veld in. Op deze pagina zit u gebeiteld met tekst en livestream vanaf 12.45u. 12:03 ◀