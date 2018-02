Cant showt wereldkampioenentrui voor eigen volk

Einde 14:34 ◀

Cant zwaaiend naar zege voor haar volk Sanne Cant heeft overtuigend de Krawatencross in haar woonplaats Lille naar haar hand gezet. Halfweg koers liet ze de rest ter plekke. Maud Kaptheijns finishte op 13e seconden, Annemarie Worst op 38. Laura Verdonschot was 4e op 55 seconden. 14:29 ◀

Alsof ze op een speedway bezig is Michel Wuyts over Cant 14:25 ◀

Bel voor laatste ronde Cant is zonder ongelukken op weg naar een vierde zege in haar Lille, voor het eerst als wereldkampioene. Ze heeft bij de laatste passage aan de finish 10 seconden voorsprong op Kaptheijns. De Belgische moet dus foutloos blijven, maar dat is ze al 4 ronden. 14:20 ◀

@MaudKaptheijns geeft zich niet gewonnen in de #krawatencross te #lille ze volgt op 5 seconden van Sanne Cant 💪🏻 pic.twitter.com/yO24oujP6M — Crelan - Charles (@Crelan_Charles) 10 februari 2018 14:15 ◀

Cant met voorsprong 4e ronde in Kaptheijns grijpt haar stuur onderaan vast en heeft haar achterstand op Cant tot 5 seconden beperkt kunnen houden bij het ingaan van de 4e ronde. Worst is op bijna 30 seconden derde. Verdonschot volgt als 4e op 50 seconden. 14:12 ◀

Cant versnelt Half koers valt het koptrio uit elkaar. Thuisrijdster Sanne Cant versnelt, Kaptheijns moet 20 meter laten, Worst een pak meer. 14:06 ◀

Nog 3 ronden Na 2 ronden hebben de drie koploosters (Kaptheijns, Cant en Worst) een ruime voorsprong op de achtervolgers. Verdonschot doet daar alle moeite. 14:04 ◀

Secondenwinst in 2e ronde 1. Kaptheijns, 2. Cant, 3. Worst, in die volgorde pakken ze de seconden bij de tussenspurt in de 2e ronde. 14:02 ◀

Worst sluit aan Bij het ingaan van de 2e ronde heeft Annemarie Worst zich bij de 2 koploopsters gevoegd. 13:54 ◀

Kaptheijns en Cant zijn al los Al snel nemen Maud Kaptheijns en Sanne Cant wat afstand van de rest. Kaptheijns rijdt altijd op kop, Cant in haar (zand)spoor. 13:50 ◀

Goeie start! Kaptheijns en Cant, de top 2 van vorig jaar, en al de rest zijn goed weg. Op een hard zandparcours zal er gevlogen worden, wordt er verwacht. 13:45 ◀

Wedstrijd 13:45 ◀

Livestream loopt! Kijk naar de DVV-Trofee in Lille op Eén en bovenaan rechts in deze pagina. 13:39 ◀

Cant wil winnen in wereldkampioenentrui Sanne Cant rijdt voor eigen volk. Wat wil ze vandaag? "Vorig jaar won ik hier niet, dat wil ik vandaag wel doen. Ik wil eens in mijn wereldtrui zegevieren hier." Ze voorspelt alvast een hele snelle race. Maud Kaptheijns klopte haar vorig jaar. 13:37 ◀