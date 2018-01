Compton speelt met de modder en de tegenstand in Baal

Wie had het nieuwjaarsdiner het beste verteerd in Baal? Annemarie Worst schoot als een komeet weg en leek de tegenstand geen enkele kans te gunnen in de voorlaatste rit van de DVV-trofee. De Nederlandse had snel meer dan tien seconden voorsprong.

Haar rivalen hadden heel wat meer moeite met de modder in het druilerige Baal. Katie Compton en Marianne Vos belandden na een koprol in de plassen. Maar ook Worst bleef niet foutloos en gaf Compton zo de kans om de koppositie over te nemen. De Amerikaanse zou haar voorsprong alleen maar uitbouwen.

Sanne Cant kon na een moeilijke start haar wagonnetje aan achtervolgers Brammeier, Worst en Alvarado haken, maar meedoen voor de prijzen zat er nooit in voor de wereldkampioene. De pijnlijke grimas op haar gezicht verraadde dat de problemen met haar rug nog niet van de baan zijn.

Cant deed nog een verdienstelijke poging om een podiumplaats te pakken, maar werd in de laatste meters nog voorbij gesneld door Kaptheijns. Compton pakt met haar overwinning ook de eindzege in de DVV-trofee, Worst legde beslag op de tweede plaats.